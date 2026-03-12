健康経営を支える企業向け栄養相談員派遣サービスを開始

株式会社Smile meal(株)Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、企業向け「栄養相談員派遣サービス」の提供を開始いたしました。

近年、健康経営優良法人の認定企業が増加する中、企業では健康セミナーや測定会などさまざまな健康施策が実施されています。

一方で、

・セミナーを実施しても従業員の行動変容につながらない

・個別の健康課題に対応できていない

・従業員が相談できる専門家が社内にいない

といった課題も多く聞かれます。

Smile mealでは、管理栄養士を企業へ派遣し、従業員一人ひとりの生活習慣や食習慣に合わせた個別相談を行う「栄養相談員派遣サービス」を提供します。

■ 健康経営における個別支援の重要性

健康経営において、セミナーや研修は従業員の健康意識を高めるきっかけとなります。しかし、実際の生活習慣改善につなげるためには、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスが重要です。

例えば、

・生活習慣病予防

・体重管理

・メタボ対策

・食事バランスの改善

・野菜摂取量の増加

など、従業員の健康課題は個人によって異なります。

管理栄養士による個別相談を実施することで、従業員一人ひとりに合わせた食事改善のアドバイスが可能となり、行動変容につながりやすくなります。

■ 管理栄養士による柔軟な栄養相談

本サービスでは、企業のニーズや従業員の働き方に合わせて、さまざまな形式で栄養相談を実施します。

相談方法は一つではなく、

・対面での個別相談

・オンライン面談

・チャットやメッセージを活用した相談

など、企業様の環境や従業員の勤務形態に合わせた柔軟な運用が可能です。

■ 健康測定会と組み合わせた健康施策

Smile mealでは、栄養相談だけでなく、

・健康測定会（体組成測定、推定野菜摂取量測定など）

・食事・栄養セミナー

・料理教室

・実食型セミナー

など、食を切り口とした健康経営支援を行っています。

測定による健康状態の可視化と、管理栄養士による個別相談を組み合わせることで、従業員の健康意識の向上と生活習慣改善を支援します。

■ 食施策を起点とした健康経営支援

Smile mealでは、食施策を起点としながら、企業の健康課題を分析・診断し、実効性のある健康経営施策を設計するコンサルティングも行っています。

食事セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを組み合わせた年間プログラムの設計により、従業員の行動変容と企業の生産性向上を支援します。

健康経営施策の一環として栄養相談員派遣をご検討の企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

レシピ開発、商品開発、料理撮影、動画制作、ケータリング事業に加え、「食」を軸とした健康経営支援を展開。健康セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室、年間プログラム設計まで一気通貫でサポートしています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル など



公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）