松尾スズキ初のダンス公演『海辺の独裁者』 6月、Bunkamuraシアターコクーンにて上演

株式会社東急文化村松尾スズキと康本雅子がダンスユニット「スーパーマツヤス」を結成！松尾スズキ初となるダンス公演に挑む！

「大人計画」の主宰であり、作家・演出家・俳優とマルチに活躍する松尾スズキが、振付家・ダンサーの康本雅子とタッグを組み、自身初となるダンス公演に挑みます。

数々の舞台作品、近年はミュージカル作品も精力的に創り上げてきた松尾が満を持してダンス公演に挑むにあたり、代表作ともいえるミュージカル『キレイ-神様と待ち合わせした女-』初演(2000年)以来厚い信頼を寄せる、康本雅子とダンスユニット「スーパーマツヤス」を結成！

そのvol.1公演として、松尾が執筆した、南米のとある街に流れついたひとりの女と孤独な老人の人生を描いた短編小説『海辺の独裁者』などをモチーフに、康本が歌と芝居とを織り交ぜたダンス作品として立ち上げます。

松尾スズキが「コクーン アクターズ スタジオ」出身の教え子たちと初共演！休館中のシアターコクーンを2日間限定オープンし、自らも踊る！

出演者には、本作の演出・振付を担う康本雅子と、そのもとに集結した鈴木春香、中村駿、阿部真理亜、水島晃太郎といった実力あるダンサー陣4名に加え、「コクーン アクターズ スタジオ」の第1期・2期生から羽衣、とねり、村井友映、倉元奎哉、そして「大人計画」から宮崎吐夢を迎えます。さらに松尾も『シブヤデマタアイマショウ』(23)以来、実に3年ぶりにシアターコクーンの舞台に立つことになり、ついに自身の教え子たちとの初共演が叶います。

上演にあたっては休館中のBunkamuraシアターコクーンが2日間限定で復活いたします。再開前のシアターコクーンで踊る松尾スズキを目撃できる、おそらく最後の機会です。どうぞお見逃しなく！

原作・監修 松尾スズキ プロフィール・コメント

1988年に「大人計画」を旗揚げ、主宰として作・演出・出演を務めるほか、小説家・エッセイスト・脚本家・映画監督・俳優など多彩に活躍中。『ファンキー！～宇宙は見える所までしかない～』で第41回岸田國士戯曲賞を、映画『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』で第31回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を、『命、ギガ長ス』で第71回読売文学賞戯曲・シナリオ賞を受賞。小説『クワイエットルームにようこそ』、『老人賭博』、『もう「はい」としか言えない』は芥川賞候補となった。主演したテレビドラマ『ちかえもん』は第71回文化庁芸術祭賞ほか受賞。2020年よりBunkamura シアターコクーン芸術監督、23年より京都芸術大学舞台芸術研究センター教授に就任。23年12月には、自身初の個展『松尾スズキの芸術ぽぽぽい』を開催。24年4月より「コクーン アクターズ スタジオ」主任を務める。

近年の公演としては、『クワイエットルームにようこそ The Musical』(26・作・演出)、『シブヤデマチマショウ』(25・構成・演出)、『アンサンブルデイズ―彼らにも名前はある―』(25・作・音楽)、『ない』(25・作・演出)、朗読劇『蒲田行進曲』(24・演出)、『ふくすけ2024-歌舞伎町黙示録-』(24・作・演出・出演)、『命、ギガ長スzzz』(24・作・演出)、『シブヤデマタアイマショウ』(23・総合演出・構成台本・出演)、『ツダマンの世界』『ドライブイン カリフォルニア』『命、ギガ長スW(ダブル)』(22・作・演出)、『パ・ラパパンパン』(21・演出)、『シブヤデアイマショウ』(21・総合演出・構成台本・出演)、『フリムンシスターズ』(20・作・演出)、『キレイ-神様と待ち合わせした女-』(19・14・05・00・作・演出)、『命、ギガ長ス』(19・作・演出・出演)、などがある。

≪コメント≫

この歳になり やってないことを塗りつぶしていきたい

と思ったとき

ダンス公演

という言葉が頭に浮かんだ

ダンス公演

……やったことない

だとしたら、悔いのないようやるべきだ

そして盟友である康本雅子の名が浮かんだ

すると、様子が見えた

わたしには、様子が見えた

うん

やるべきだ

松尾スズキ

演出・振付 康本雅子 プロフィール・コメント

始まりはダンサー、いつの間にか振付家。国内外での作品上演のほか、音楽、映像、アニメ、美術など異ジャンルとの共同作品や市民参加型公演の演出・振付も行う。

これまで演劇では松尾スズキ、白井晃、宮城聰、柴幸男、長塚圭史、稲葉賀恵の作品に振付で参加。近年、ワークショップの企画運営を行う団体「ああ99ビビ」を立ち上げ『マジな性教育マジか』や『子どもどるダンス部』を始動中。2026年4月より横浜赤レンガ倉庫1号館振付家に就任。

≪コメント≫

誰にもバレてないけど、私は松尾チルドレンである。

松尾さんの演出の一番の魅力はあすこにあると思ってて、現場を共にする度いいないいなと思うあまり、自分の作品でもそうするのが当たり前になっている。

ので、今回の舞台でそれが日の元に晒されるのならば本望なのです。

康本雅子

公演概要

公演名称 COCOON PRODUCTION 2026 『海辺の独裁者』



原作・監修：松尾スズキ

演出・振付：康本雅子

出演：

松尾スズキ、康本雅子

鈴木春香、中村駿、阿部真理亜、水島晃太郎、

羽衣※、とねり※、村井友映※、倉元奎哉※、

宮崎吐夢

（※コクーン アクターズ スタジオ第1期、2期生）

公式HP：https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/26_umidoku.html



主催／企画・製作：Bunkamura

公演期間：2026年6月27日(土)、6月28日(日)

会場：Bunkamuraシアターコクーン（〒150-8507 東京都渋谷区道玄坂2-24-1）

チケット一般発売：2026年5月23日(土)

お問合せ：Bunkamura 03-3477-3244 （10:00～18:00） www.bunkamura.co.jp(https://www.bunkamura.co.jp/)



※公演スケジュールやチケット料金などの詳細は、後日ホームページにて発表します。