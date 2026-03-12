BtoBレベニューマーケティングの業界トップランナーが集結する「B2B MARKETING EXPO 2026 Spring - Go to REVENUE -」開催決定！

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイト株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）が提供する、誰でも売上につながるウェビナーを再現性高く実施できる「FanGrowth」は、BtoBレベニューマーケティングの業界トップランナーが集結する「B2B MARKETING EXPO 2026 Spring - Go to REVENUE -」を開催します。

お申し込みはこちら：https://s.fangrowth.jp/events/20260318/(https://s.fangrowth.jp/events/20260318/?organizationId=1&utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr20260318expo)

■ 開催の背景

「売上拡大」の先にある「収益成長」を、いかに実現するか。

2026年、B2Bマーケティングが向き合うべき「レベニュー」の本質へ。

「売上は上がっているが、収益性が伴わない」――。

多くのB2B企業が直面しているこの課題。生成AIの普及により施策の量産が可能になった現代だからこそ、いま問われているのは、その投資がどれだけ最終的な利益（レベニュー）に直結しているかという「投資対効果（ROI）」のシビアな追求です。

マーケティングの役割は、単なるリード獲得の「数」を追うフェーズから、事業の収益構造を直接牽引するフェーズへと突入しました。

今回のカンファレンス「B2B MARKETING EXPO 2026 Spring Go to REVENUE BtoBマーケが収益へと向かう2日間」では、事業成長の屋台骨となる「レベニュー組織」と「GTM（Go-To-Market）戦略」を自社にどう実装するかを議論します。

RevOps（レベニューオペレーション）の極意から、AI時代の組織論、最新のカテゴリー戦略まで、2026年の市場を勝ち抜くための実践的な「勝ち筋」を、2日間で一気に解き明かします。

B2B事業の未来を切り拓く経営層、およびマーケティング・営業部門のリーダーの皆様にとって、本イベントが部分最適の壁を越え、次なる成長への一手を見出す場となれば幸いです。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1090_1_e6a16785e1bd2f5e6d80d78d126c3c9b.jpg?v=202603120251 ]

■ 基調講演

「成長していなければ、経営として失敗」マーケを超えて、レベニュー最大化の実現へ

ノバセル株式会社 代表取締役社長 / ラクスル株式会社 上級執行役員 グループCRO

田部 正樹 氏

AI時代のレベニュー組織が取る、再現性ある成長戦略 GTM戦略を実現する「組織体制」と「オペレーション」

ゼロワングロース株式会社 取締役 兼 COO

廣崎 依久 氏

SaaS経営者が語る「SaaS is Dead」

株式会社ベーシック 代表取締役

秋山 勝 氏

「カテゴリー戦略」2026年アップデート版 多くの企業の"誤解"と、押さえるべき注目テーマ

suswork株式会社 代表取締役

田岡 凌 氏

レベニュー視点で考える「コミュニティ」 事業KPIへのインパクト

コミューン株式会社 執行役員CRO兼CMO

杉山 信弘 氏

世界基準のGo-To-Market戦略とRevOpsの極意 勝てる市場をどう見極め、どう圧倒するか？

元Microsoft 業務執行役員

北川 裕康 氏

■ その他注目のセッション

11:00-11:55 AIの邪魔をしない これからの業務インフラや経営の捉え方

【Day 1｜2026年3月18日(水)】

JAPAN AI株式会社 執行役員 CMO 飯田海道氏

13:20-14:00 ＜PjTOマーケティング＞ 採用力に依存しない ”流動的”マーケチーム組成

株式会社BLAM 中島 崇光氏 / 株式会社AiKAGI 富家 翔平氏

15:35-16:15 なぜリードは増えているのに商談は増えないのか ハウスリストを収益に変えるデータ戦略

DXO株式会社：小川 祐輔氏 / SALES ROBOTICS株式会社：冨田 貴徳氏

16:20-17:00 B2B成長の法則「認知46：刈り取り54」をどう実装するか？

ブルースクレイ・ジャパン株式会社：里村 仁士氏 / 株式会社LOCUS：瀧 良太氏

17:05-17:45 人を増やさず事業成長は実現できるのか？グロースを支えるAI時代のマーケ組織

株式会社グロースX：津下本 耕太郎氏 / 株式会社TWOSTONE&Sons：小畑 匡平氏

【Day 2｜2026年3月19日(木)】

14:50-15:30 成長企業分解：弊社のマーケは〇〇を強化する！2026年BtoBマーケティング予測

SALESCORE株式会社：田口 雄貴氏 / 株式会社ラクス：宮坂 夏生氏 /

株式会社ガラパゴス：稲富 卓哉氏

15:35-16:15 リード獲得からパイプライン創出へ 商談化率を3倍にしたデマンドジェネレーション改革

株式会社マイクロアド：川端 洋之介氏 / 株式会社カルテットコミュニケーションズ：今井 利幸氏

16:20-17:00 コンテンツの2次利用革命 1つのマーケ施策から10倍のリードを生む方法

株式会社PLAN-B：松本 健吾氏 / 株式会社ベーシック：見山 悠妃氏 / 株式会社ファン・マーケティング：石田 茉莉子氏

17:05-17:45 AIにも人も選ばれるSEO、収益を上げる戦略構築

GMO TECH株式会社：中原 卓馬氏 / ナイル株式会社：細山 武揚氏

■「FanGrowth」について

「FanGrowth」は、「どんな企業でも『売上に繋がる』ウェビナーが開催できる」をミッションに掲げ、プロダクト × BPOを提供しています。

2022年のリリース以来、ウェビナーの企画から実行、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信、分析、コンテンツの二次利用まで、ウェビナーに関するあらゆるタスクをツール一つで完結できるSaaS「FanGrowth」と、ウェビナー戦略から伴走支援を行う「FanGrowth BPO」、会員制動画メディアを構築する「FanGrowth Studio」を提供しています。

国内最大級の共催ウェビナーパートナーマッチングコミュニティは1,600社以上の企業に利用されており、SalesforceやHubSpotといったCRM/SFAとの連携、AIを活用した企画作成や二次利用コンテンツの作成、ウェビナー施策自体のアナリティクス機能、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信機能など、日々アップデートを続けています。

サービスページ：https://www.fangrowth.biz/

■エキサイト株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台１丁目３－１麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：1997年8月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容 ：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

会社HP ：https://info.excite.co.jp

採用情報 ：https://www.wantedly.com/companies/excite/projects