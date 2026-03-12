USAGI ONLINE STORE ららぽーとTOKYO-BAY店が3月19日(木)オープン！限定アイテムやスペシャルノベルティをご用意！
株式会社ウサギオンライン（本社：東京都千代田区/代表取締役社長：須藤 誠）が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」の直営店舗「USAGI ONLINE STORE（ウサギオンラインストア）」は2026年3月19日(木)、ららぽーとTOKYO-BAY店を新規オープンいたします。
オープンを記念して、「SNIDEL(スナイデル)」のUSAGI ONLINE限定商品を店頭にご用意。さらに、税込14,000円以上お買い上げいただいたお客様にはノベルティとしてウサギオンラインオリジナルチャームをプレゼントいたします。（数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。）
また、MA CARD会員様限定10％OFFキャンペーンやポイントアップなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意いたします。
オープン記念アイテム
人気ブランド「SNIDEL」のUSAGI ONLINE限定商品のほか、通常はWEBでしかご購入いただけないWEB限定商品のROSE Collectionアイテムを、店舗オープンを記念しラインアップしております。（数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。）
《SNIDEL》【USAGI ONLINE限定】スキッパーミニワンピース
価格：12,980円（税込）
カラー：BLK/BLU/NVY
サイズ：F
《SNIDEL》【WEB限定/ROSE Collection】モチーフボタンニットカーディガン
価格：13,200円（税込）
カラー：GRY/RED/SAX/NVY
サイズ：F
※こちらの商品は、USAGI ONLINE STORE ららぽーとTOKYO-BAY店のみの入荷となります。
《SNIDEL》【WEB限定/ROSE Collection】ROSEプリントワンピース
価格：16,940円（税込）
カラー：IVR/YEL/PBEG/MIX
サイズ：00/0/1/2
※こちらの商品は、USAGI ONLINE STORE ららぽーとTOKYO-BAY店のみの入荷となります。
スペシャルノベルティ
税込14,000円以上お買い上げいただいたお客様には、ノベルティとしてウサギオンラインオリジナルチャームをプレゼントいたします。
月をモチーフにしたチャームで、バッグなどにつけるだけでアクセントになります。
（数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。）
【MA CARD会員様限定】10％OFF/ポイント5％付与キャンペーン
オープン初日のみMA CARD会員様限定での10％OFFのキャンペーンを開催するほか、4日間限定でポイント5％付与キャンペーンを実施いたします。
※全商品対象
≪10％OFFキャンペーン≫
期間：3月19日（木）オープン初日のみ（当日会員登録頂いたお客様も対象となります）
オープン初日限定で、MA CARD会員様は10％OFFにて商品をご購入いただけます。
≪MAポイント5％付与キャンペーン≫
期間：3月19日（木）～3月22日（日）
期間中、商品をお買い上げの皆様にMAポイントを一律5％付与いたします。
※ポイントアップ期間は、会員ランクに関わらず一律の還元率となります。
店舗情報
USAGI ONLINE STORE ららぽーとTOKYO-BAY店
オープン日：2026年3月19日(木)
所在地：〒273-8530
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F
電話番号：047-401-5686（営業日より開通）
営業時間：平日10：00～20：00/土日祝10：00～21：00
取扱いブランド：SNIDEL、FRAY I.D、LILY BROWN、CELFORD、LITTLE UNION
USAGI ONLINE（ウサギオンライン）について
USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。
また、話題のナチュラル＆オーガニックコスメから、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。
サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。
【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/
【公式Instagram】 https://www.instagram.com/usagionline/
【公式X (旧Twitter)】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE
【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline
【公式アプリ】iPhone：https://apps.apple.com/jp/app/usagi-online/id6737016447
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usagi.app.prd