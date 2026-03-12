Luup、「TOKYO キッズフェスタ」の人気イベント『ありあけ乗り物ガーデン』に出展

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2026年3月14日（土）・15日（日）に開催される「TOKYO キッズフェスタ ありあけ乗り物ガーデン」に出展いたします。本イベントは、住友不動産商業マネジメント株式会社が主催するものです。

当日は、マイクロモビリティによる安心・安全な移動の普及を目指し、未就学児を対象に、楽しみながら交通ルールを学んでいただける子ども交通安全学習クイズと安全講習会・試乗イベントを実施します。

| 開催の背景

Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションのもと、「マイクロモビリティシェア」事業を全国で展開しています。 年齢・性別にかかわらず誰もが自由で快適に移動できるよう、現在提供している電動キックボードや電動アシスト自転車、電動シートボードに加え、将来的には三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」の導入も予定しています。電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱う移動インフラの社会実装を目指しています。

「TOKYOキッズフェスタ」は、子育て中の家族が安心して楽しめる時間と、季節ごとの思い出づくり、地域のつながりを生むことを目的としています。昨年好評を博したイベント「ありあけ乗り物ガーデン」が今年も開催され、子どもたちに人気のパトカーやバスに加え、高速道路を守る車両など多くの働く車が集まります。

Luupは本イベントでの体験を通じ、マイクロモビリティを身近に感じるきっかけを提供するとともに、正しい交通ルールの啓発に取り組んでまいります。

| 出展プログラム概要

１.子ども交通安全チャレンジ

・日程：2026年3月14日（土）15日（日）

・時間：10:00～15:00

・場所 ：有明ガーデンスポーツエンターテイメント広場

・対象 ：未就学児（3～6歳）とその保護者 ※保護者の方同伴でご参加ください。

・参加 ：無料

・内容 ：未就学児を対象に、信号機やスライダーを利用した体験型の交通安全学習クイズを実施します。また参加いただいた方にはノベルティ（おもちゃ）の配布を予定しています。

・主催 ：住友不動産商業マネジメント株式会社

・協力 ：警視庁、東京都交通局、首都高速道路株式会社、首都高メンテナンス東東京株式会社、京葉ロードメンテナンス株式会社、江東区、株式会社ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道株式会社、トヨタ自動車株式会社

・イベント公式サイト：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000312.000062100.html

２.安全講習会・試乗イベント

・日時 ： 3月15日（日）のみ

・会場 ：有明ガーデンスポーツエンターテイメント広場

・対象 ：16歳以上

・参加 ：無料

・内容 ：電動キックボード・電動アシスト自転車・電動シートボードの試乗、交通ルールや乗り方の説明

| 「TOKYO キッズフェスタ ありあけ乗り物ガーデン」開催概要

・期間：2026年3月14日（土）～3月22日（日）

※屋外イベントは3月14日（土）・15日（日）※小雨決行、雨天・荒天中止。

・場所：有明ガーデン［東京都江東区有明2-1-8］スポーツエンターテイメント広場 ほか

・内容：

屋外イベント

-はたらく車大集合

-スケアードストレイト交通安全教室

-「コマツ」ミニショベルカー操作体験

-「TESLA」サイバートラック展示

-「クララグループ」自転車交通安全クイズ&補助輪外し教室

-「学研」最強のりものヒーローズクイズラリー

-キャラクターグリーティング

-フードトラック

モール内イベント

-ミニ電車に乗ろう！

-「トミカ」キッズチャレンジ

-「プラレール」ジオラマ展示

-「ムラサキスポーツ」ストライダー試乗会

-乗り物スタンプラリー

-こどもガラポン抽選会

