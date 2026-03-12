洋画界の「イケおじ」俳優カタログを作成！年を経て男の色気を醸し出す50代前後での出演作を特集【開局20周年】20人のイケおじカタログ′26春

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、開局20周年を記念し、3月20日(金・祝)～22日(日)の3日間にわたり、洋画界の「イケおじ」俳優20人の50代前後での作品を集めた「20人のイケおじカタログ‘26春」をお届けいたします。ジョージ・クルーニー主演の社会派群像ドラマ『シリアナ』や”北欧の至宝”マッツ・ミケルセン主演の西部劇『悪党に粛清を』、今最も強いイケおじ、ジェイソン・ステイサムの痛快スパイアクション『オペレーション・フォーチュン』など厳選20作品を一挙放送いたします。

【開局20周年】20人のイケおじカタログ'26春

ザ・シネマ開局20周年記念企画！

3月は洋画界の「イケおじ」俳優カタログを作成！年を経て男の色気を醸し出す50代前後での出演作を集めました。激シブ、永遠の2枚目、いつまでも強い、など様々なタイプの「イケおじ」を観て元気を出そう！

イケおじとして誰もが最初に思い浮かぶジョージ・クルーニー主演の社会派群像ドラマ『シリアナ』、”北欧の至宝”マッツ・ミケルセン主演の西部劇『悪党に粛清を』、2枚目イケおじの代表格リチャード・ギアがジュリア・ロバーツとコンビを組む『プリティ・ブライド』、今最も強いイケおじ、ジェイソン・ステイサムの痛快スパイアクション『オペレーション・フォーチュン』、2025年社会現象化するほどの話題をさらった『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』で大ブレイクしたルイス・クーの『ホワイト・ストーム』、レイフ・ファインズが狂気のカリスマ一流シェフを怪演する『ザ・メニュー』などを、3月20日(金・祝)～22日(日)に放送。

＼ AXNグループch 「アクションチャンネル」でも４月は“イケオジアクション特集”を放送！／

アクションチャンネル的イケオジ・・・それは、正義のためにアツくなる男！

そんな、カッコいいイケオジたちが活躍する話題のアクションドラマ3作品を独占日本初放送でお届け！

『ザ・トラベラー さすらい捜査官と未解決事件』

『警視レオ・マテイ フランス警察未成年保護班（シーズン1～2）』

『警部ジェラルディ 孤高のブリュッセル捜査線（シーズン2）』

《放送作品情報》

ジョージ・クルーニー

●『シリアナ』

放送日：3月21日(土)16：35～ほか

石油をめぐる国際的な陰謀と欲望がスリリングに暴かれる！

ジョージ・クルーニー主演の社会派群像ドラマ

＜監督・脚本＞スティーヴン・ギャガン

＜出演＞ジョージ・クルーニー、マット・デイモン、アマンダ・ピート、クリス・クーパーほか

＜解説＞ 『トラフィック』でアカデミー脚本賞に輝いたスティーヴン・ギャガンが元CIA工作員の告発本を映画化。様々な思惑が交錯する陰謀を国際的な群像劇で織りなす。ジョージ・クルーニーがアカデミー助演男優賞を受賞。

マッツ・ミケルセン

●『悪党に粛清を』

放送日：3月21日(土)深夜1：15～

[R15+]妻子を失った男の壮絶な復讐が幕を開ける！

マッツ・ミケルセン主演のデンマーク発西部劇

ジェイソン・ステイサム

●『オペレーション・フォーチュン』

放送日：3月22日(日)18:55～ほか

危険な最高機密を奪い返せ！

ガイ・リッチー監督＆ジェイソン・ステイサムが放つ痛快スパイアクション

リチャード・ギア

●『プリティ・ブライド』

放送日：3月20日(金・祝)10:40～

ジュリア・ロバーツ＆リチャード・ギアの黄金カップルが復活！

逃げる花嫁とコラムニストの恋の行方を描く

ルイス・クー

●『ホワイト・ストーム』

放送日：3月22日(日)深夜1：45～

[R15+]麻薬王と金融王──かつての義兄弟が宿敵に！

アンディ・ラウ主演の香港ノワール・アクション

レイフ・ファインズ

●『ザ・メニュー』

放送日：3月21日(土)21：00～ほか

[R15+]狂気の一流シェフが追求する究極のフルコースとは？

命がけのディナーに震えるサイコサスペンス

リーアム・ニーソン

●『マークスマン』

放送日：3月20日(金・祝)15：35～

最強の元狙撃兵が麻薬カルテルに立ち向かう！

リーアム・ニーソンがアウトローの美学を魅せる犯罪アクション

ロバート・デ・ニーロ

●『ヒート』

放送日：3月20日(金・祝)18:00～ほか

アル・パチーノvsロバート・デ・ニーロ、

男の真っ向勝負をマイケル・マン監督がソリッドに描く！

ケヴィン・コスナー

●『Ｍｒ．ブルックス 完璧なる殺人鬼』

放送日：3月20日(金・祝)23：05～

家族思いの男が繰り返す完全犯罪。

K・コスナーとD・ムーア共演で贈るサイコ・サスペンス

アントニオ・バンデラス

●『バレット・ヘッド』

放送日：3月21日(土)10:15～

アントニオ・バンデラスら実力派俳優が豪華競演！

窃盗団の危険な運命を描くクライムアクション

コリン・ファース

●『潜水艦クルスクの生存者たち』

放送日：3月21日(土)12：00～

極限状況でも生きようとする乗艦員と家族の姿が胸を打つ！

実際に起きたロシア原子力潜水艦沈没事故を映画化

デンゼル・ワシントン

●『２ガンズ』

放送日：3月21日(土)14：35～

背中合わせ銃撃戦と口喧嘩＋イカす音楽にヤンチャ系アメ車＆ファッション！

最新・最高バディ・ムービー誕生

ウィル・スミス

●『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

放送日：3月21日(土)18:55～

ベテランになってもはみ出しコンビの暴走は止まらない！

大ヒット刑事アクションシリーズ第４弾

ブラッド・ピット

●『悪の法則』

放送日：3月21日(土)23：00～ほか

[R15+]巨匠リドリー・スコットが人間に潜む悪の本質を暴く…

豪華スター競演で描くクライムサスペンス

ゲイリー・オ-ルドマン

●『チャイルド44 森に消えた子供たち』

放送日：3月21日(土)深夜3：05～ほか

スターリン政権下のソ連で起きた連続猟奇殺人事件の真相とは？

トム・ハーディ主演のサスペンス

ドニー・イエン

●『シャクラ』

放送日：3月22日(日)14：20～ほか

香港の至宝ドニー・イェンが宋代中国の英雄に！

監督と主演を兼任して織りなす超絶武侠アクション

ショーン・ペン

●『ザ・ガンマン』

放送日：3月22日(日)16：45～

名優ショーン・ペンが本格アクションに初挑戦！

裏の顔を持つ男の孤独な死闘を描く

トニー・レオン

●『無名』

放送日：吹替3月22日(日)11：30～、字幕3月22日(日)21：00～

戦時下の上海で熾烈な諜報戦が巻き起こる！

トニー・レオン＆ワン・イーボー競演のスパイサスペンス

ベニチオ・デル・トロ

●『ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ』

放送日：3月22日(日)23：30～

国境の無法地帯で危険な極秘任務が再び！

壮絶な麻薬戦争の闇を描く『ボーダーライン』続編

ジャン・レノ

●『エンパイア・オブ・ザ・ウルフ』

放送日：3月22日(日)深夜3：40～

ヨーロッパ最大のタブーが明かされる！

フランスを震撼させた現代版フィルム・ノワール

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

