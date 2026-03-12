豪華ふろくは“ガラガラ、ポンッ！”を何度も楽しめるミニー＆ミッキーデザインの「ふくびき」♪　ディズニー映画『ズートピア2』のすごろくでも遊べる『ディズニーといっしょブック 4月号』！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月27日に『ディズニーといっしょブック 2026年4月号』を発売いたしました。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

【4月号をご紹介♪】

■ふろく1：くるくる★ふくびき

ハンドルをくるくる回すと“ガラガラッ、ポンッ！”とたまが出る、楽しい「ふくびき」をおうちで何度も楽しめます。ラメ入りピンクの本体に、ホログラムがかがやくミニー＆ミッキーたちのキラキラなデザイン。カラフルな5色のたまは10コついています。「ふくびき」をするほか、ゲーム、すごろくなど楽しい遊び方がいっぱいです。

■「ふくびき」といっしょに楽しもう！

★『ズートピア２』キャラクターすごろく

ジュディ、ニック、ニブルズをはじめ、大人気『ズートピア2』のゆかいなキャラクターに出会える「キャラクターすごろく」。ふろくの「くるくる★ふくびき」をサイコロ代わりにして、みんなで盛り上がりましょう。

★おうちボックス／ハッピー ♫あそびセット

ふろくの「ふくびき」を使って、いっしょに遊べるおもちゃ・ゲームはまだまだ盛りだくさん！「ふくびき」のたま入れ遊びができる「おうちボックス」は、たまの収納ボックスにも。「ハッピー♫あそびセット」には、楽しいカードゲームがいっぱいです。

■ふろく2：キャラクターシール

大人気『ズートピア2』のジュディ＆ニックほか、エルサ、アナ、ディズニープリンセスをはじめ、キャラクターシールがたっぷり103枚つき！

■ふろく3：プリンセス(ハート)おしゃれセット

ティアラ、ブレスレット、ゆびわセット、すてきなアクセサリーが4種類つくれる紙工作。楽しく作って、プリンセスみたいなドレスアップを楽しめます。

【ほかにも、お楽しみが盛りだくさん！】

●ロングもボブも♪ かみのながさべつ キャラクターふう(ハート)ヘアアレンジ

エルサ、ミニー、ラプンツェル、ジュディ、プーさんほか、「ロング」「ボブ」それぞれの長さで簡単にできる、かわいいキャラクター風ヘアアレンジをご紹介。

●にゅうえんスペシャル ようちえん・ほいくえんで たのしく すごそう！

幼稚園、保育園の生活をテーマにした、ミッキー＆フレンズのシール遊び。入園してからの毎日がもっと楽しみに。

●アクティビティ&ワーク

ふろくのシールを貼りながら遊べるページのほか、ぬりえ、点つなぎ、なぞりえ、めいろ、探し絵など、さまざまな遊びが盛りだくさん。ディズニーキャラクターといっしょに、楽しみながら学べます。

［商品概要］

■『ディズニーといっしょブック 2026年4月号』

特別価格：1,265円（税込）

発売日：2026年2月27日

判型：AB判

電子版：あり

雑誌コード：4912063610460

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3606361046(https://hon.gakken.jp/magazine/3606361046)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4GTZGNL/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4GTZGNL/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18531241/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18531241/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1265954418(https://7net.omni7.jp/detail/1265954418)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXJC7925/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXJC7925/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/2cb7cdaf87a531399bbd426e1921004d/(https://books.rakuten.co.jp/rk/2cb7cdaf87a531399bbd426e1921004d/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開