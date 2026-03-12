豪華ふろくは“ガラガラ、ポンッ！”を何度も楽しめるミニー＆ミッキーデザインの「ふくびき」♪ ディズニー映画『ズートピア2』のすごろくでも遊べる『ディズニーといっしょブック 4月号』！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月27日に『ディズニーといっしょブック 2026年4月号』を発売いたしました。
(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
【4月号をご紹介♪】
■ふろく1：くるくる★ふくびき
ハンドルをくるくる回すと“ガラガラッ、ポンッ！”とたまが出る、楽しい「ふくびき」をおうちで何度も楽しめます。ラメ入りピンクの本体に、ホログラムがかがやくミニー＆ミッキーたちのキラキラなデザイン。カラフルな5色のたまは10コついています。「ふくびき」をするほか、ゲーム、すごろくなど楽しい遊び方がいっぱいです。
■「ふくびき」といっしょに楽しもう！
★『ズートピア２』キャラクターすごろく
ジュディ、ニック、ニブルズをはじめ、大人気『ズートピア2』のゆかいなキャラクターに出会える「キャラクターすごろく」。ふろくの「くるくる★ふくびき」をサイコロ代わりにして、みんなで盛り上がりましょう。
★おうちボックス／ハッピー ♫あそびセット
ふろくの「ふくびき」を使って、いっしょに遊べるおもちゃ・ゲームはまだまだ盛りだくさん！「ふくびき」のたま入れ遊びができる「おうちボックス」は、たまの収納ボックスにも。「ハッピー♫あそびセット」には、楽しいカードゲームがいっぱいです。
■ふろく2：キャラクターシール
大人気『ズートピア2』のジュディ＆ニックほか、エルサ、アナ、ディズニープリンセスをはじめ、キャラクターシールがたっぷり103枚つき！
■ふろく3：プリンセス(ハート)おしゃれセット
ティアラ、ブレスレット、ゆびわセット、すてきなアクセサリーが4種類つくれる紙工作。楽しく作って、プリンセスみたいなドレスアップを楽しめます。
【ほかにも、お楽しみが盛りだくさん！】
●ロングもボブも♪ かみのながさべつ キャラクターふう(ハート)ヘアアレンジ
エルサ、ミニー、ラプンツェル、ジュディ、プーさんほか、「ロング」「ボブ」それぞれの長さで簡単にできる、かわいいキャラクター風ヘアアレンジをご紹介。
●にゅうえんスペシャル ようちえん・ほいくえんで たのしく すごそう！
幼稚園、保育園の生活をテーマにした、ミッキー＆フレンズのシール遊び。入園してからの毎日がもっと楽しみに。
●アクティビティ&ワーク
ふろくのシールを貼りながら遊べるページのほか、ぬりえ、点つなぎ、なぞりえ、めいろ、探し絵など、さまざまな遊びが盛りだくさん。ディズニーキャラクターといっしょに、楽しみながら学べます。
［商品概要］
■『ディズニーといっしょブック 2026年4月号』
特別価格：1,265円（税込）
発売日：2026年2月27日
判型：AB判
電子版：あり
雑誌コード：4912063610460
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3606361046(https://hon.gakken.jp/magazine/3606361046)
