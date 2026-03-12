代官山 蔦屋書店にて開催されるフェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」に、「日東紅茶」「nittoh.1909」がポップアップ出店！

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、 2026年3月20日（金・祝）から4月7日（火）まで代官山 蔦屋書店にて開催されるフェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」に、日東紅茶およびnittoh.1909両ブランドをご紹介するポップアップショップを出店いたします。

■日東紅茶の気軽さとnittoh.1909の特別感、どちらも楽しむポップアップショップ

1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（のちの「日東紅茶」）が誕生し、2027年で100周年を迎えます。当社では、この記念すべき日東紅茶100周年に向けて、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるような企画やコンテンツを準備しております。そんな100周年への第一歩として、今回ポップアップショップを出店いたします。

おなじみの「デイリークラブ」をはじめとする日東紅茶の商品に加え、独自の抽出方法で丁寧に仕上げた、香り高いコールドブリュー和紅茶など、心の贅沢を提供するnittoh.1909商品を組み合わせてご紹介。紅茶の気軽な楽しみ方から、その奥深い魅力まで、商品とともにお届けします。

フェア会期中の3月28日(土)～3月29日(日)には、同じく日東紅茶が手掛ける、ダルメシアンが目印のおいしい紅茶とアイスのキッチンカー「DALMATIANS（ダルメシアンズ）」を代官山T-SITEの屋外(メインストリート)で出展いたします。

心地よい春の空気を感じながらの街歩きが気持ちのいい季節、ぜひ代官山 蔦屋書店に足をお運びください。おいしい紅茶をご用意してお待ちしております。

＜フェア概要＞

SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～

春は、芽吹きの予感にわくわくしながらも、はじまりに少し不安になる季節。そんな変化の多い季節に、訪れるすべての方が一息つきながら自分と向き合い、自分だけの“ひかり”を見つけられるようなフェアを実施します。ご紹介するビューティー、ウェルネス、アート、ライフスタイルグッズと共に、新しい季節を心穏やかに豊かにお過ごしください。

■会期 2026年3月20日（金・祝）～4月7日（火）

■時間 各店舗による

■場所 代官山 蔦屋書店 / 六本木 蔦屋書店 / 中目黒 蔦屋書店 / 二子玉川 蔦屋家電

■URL https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/

■ダルメシアンが目印のおいしい紅茶とアイスのキッチンカー「DALMATIANS（ダルメシアンズ）」初お披露目！

フェア会期中の３月28日（土）～29日（日）の2日間、おいしい紅茶とアイスのキッチンカー「DALMATIANS（ダルメシアンズ）」が登場。

丁寧にいれた紅茶や濃厚なミルクティー、紅茶を使ったオリジナルアイスを携えて、皆さまのもとへお届けします。

一口飲めば、あなたもダルメシアンズの仲間入り。春の陽気のなか、ピクニック気分で紅茶をどうぞめしあがれ。

■出展期間：2026年3月28日(土)～3月29日(日) 各日11:00-17:00

■場所：代官山T-SITE メインストリート

※ワンちゃん連れのお客さまには、お好きなドリンクを1組1杯プレゼント！

＜キッチンカーメニュー紹介＞

ミルクティーをアイスに仕立て、ココアクッキーをトッピングした、オリジナルアイスをご用意。ストレートティーやオリジナルミルクティーもラインナップしております。アイスとお好きなドリンクのお得なセット「ダルメシアンズセット」もおすすめです。

※ダルメシアンズセット \1,000（税込）

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■nittoh.1909について

三井農林株式会社が展開する「nittoh.1909」は「お茶を通して、つなぐ・かなえる・満たされるための場」として2021年に誕生。100年以上に渡り、日本のお茶文化と共に歩んできた企業として、「お茶文化の発信拠点でありたい」、「お茶に興味のあるお客様との交流の場として共に成長していきたい」という想いから、オリジナル商品やコンテンツの開発の他、他業種、他企業とのコラボレーション、イベントの開催などを行っております。

nittoh.1909 公式ウェブサイト https://nittoh1909.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/