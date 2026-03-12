ミライズエネチェンジとe-Mobility Power、「EVおでかけ推進プロジェクト」2026年度も継続実施

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）と株式会社e-Mobility Power（本社：東京都港区、代表取締役社長：池亀 耕太郎、以下「e-Mobility Power」）は、EVユーザーの中長距離移動を促進する取り組み「EVおでかけ推進プロジェクト」を、2025年度に続き、2026年度も実施することを決定しました。

2026年度のプロジェクトは、2026年4月1日から8月31日まで実施し、本日3月12日より参加者の募集を開始します。



ミライズエネチェンジ株式会社■2025年度の実施と検証

「EVおでかけ推進プロジェクト2025(https://www.e-mobipower.co.jp/news/5519/)」（実施期間：2025年7月17日～2026年3月31日）では、EVでの外出や旅行における行動変容の促進を目的として、アプリの操作・利便性の改善、割安な料金でご利用いただける期間の設定ほか、おでかけイベントの実施や両社担当者から直接現状をご報告するウェビナーの開催など、さまざまな取り組みを行いました。

またプロジェクト期間中は、充電利用データやユーザー行動の分析を通じて、EVでの中長距離移動の実態や利用傾向の検証を進めました。

■参加者アンケート結果

プロジェクト参加者を対象にアンケート調査（有効回答数500）を実施したところ、66%の参加者が「EVでおでかけできる範囲が広がった」と回答しました。

また、次回プロジェクトについては、85%が「ぜひ参加したい」と回答しており、本取り組みに対する高い関心が示されました。

■「EVおでかけ推進プロジェクト2026」の実施

こうした結果を受け、両社はEVユーザーのさらなる利便性向上とEV利用の促進を目的として、「EVおでかけ推進プロジェクト2026」を実施します。

2026年度は、前回の検証結果やアンケート回答、参加者から寄せられた意見を踏まえ、EVでのおでかけをより楽しめる取り組みを予定しています。

■「EVおでかけ推進プロジェクト2026」実施概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/39_1_8af243ec39c5ec90312e8816bd69dd33.jpg?v=202603120151 ]

■今後の展望

ミライズエネチェンジとe-Mobility Powerは、EVユーザーの利便性向上とEV普及の促進を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」ブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、「電動化社会のミライをつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■株式会社e-Mobility Power

e-Mobility Powerは、東京電力ホールディングスと中部電力が共同出資して2019年10月に設立、2021年4月に日本充電サービスからの事業継承およびトヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、三菱自動車工業、日本政策投資銀行の出資参画を受け、現在の体制となりました。会社設立以来、「いつでも、どこでも、誰もが使える、リーズナブルな充電サービスを、すべてのモビリティに。」をミッションに掲げ、国内最大級のEV充電インフラネットワークの運営を担っています。

名称：株式会社e-Mobility Power

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-13-34 NSS-IIビル 7階

URL：https://www.e-mobipower.co.jp/

