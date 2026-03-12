イード、自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」のビジネス会員が4万人を突破 ～OEM・サプライヤー実務者の情報基盤に

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営する自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」は、ビジネス会員の登録数が4万人を突破しました。

■レスポンスビジネス会員について

レスポンスビジネス会員は、自動車メーカーや大手サプライヤーをはじめとする業界中核企業の利用が拡大している法人向け情報サービスです。自動車・モビリティ分野の業界キーマンが登壇するビジネスセミナーのほか、EVのみならずSDV・ソフトウェア領域までを網羅し、現在の自動車業界に不可欠な知識を30分で効率的に習得できるリスキリング講座を提供しています。さらに、業界動向を多角的に分析した調査レポートや会員限定記事を通じて、企業の戦略立案や事業推進に必要な専門情報を継続的に提供しています。法人会員の料金は、2名・12か月で264,000円（税込）から利用可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://response.jp/pages/info/members.html

■ビジネス会員のための５大コンテンツ

レスポンスでは、自動車産業の最新情報に興味関心を持つ読者のために各種のコンテンツをご用意しています。

１． ビジネスセミナー

大人気のセミナーシリーズ「中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイト」は、毎回OEMのキーマンをゲスト講師に迎えSeason4となりました。「vol.1 デジタルカーがつくるSUBARUの未来」「vol.2 トヨタの考えるSDV-交通事故ゼロ社会を目指して」を開催しました。

その他、「中国主要自動車メーカー10社の財務分析と今後のシナリオ」「独り大喜利 どうなる!?2026年の自動車業界～本格的な体験ベース価値への移行～」「米テスラ本社工場ギガ・テキサス訪問と最新FSD、ロボタクシー体験レポート～加速するAIロボティクスへの進化～」「CES2026調査報告～メガトレンドの変遷と車載センサー・AIの新潮流～」「カーボンニュートラル再設計2026：BEV一本槍の終焉と“新世界戦略マップ”～2030年に向けた処方箋～」「SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～」「アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから」「「儲かるSDVサービス」の解像度：UXで攻める乗用車、TCOで稼ぐ商用車」「LiDAR、コアセンシング技術から大規模な商業化まで-中国市場と次世代LiDARのトレンド」など、自動車業界のトピックスを取り上げ、キーマンを招いたオンラインセミナーを毎月4回以上タイムリーに開催。リアルタイム視聴のほかアーカイブでも視聴できます。

2．リスキリング講座

EVのみならず、SDV・ソフトウェア、自動運転、バッテリー・充電インフラに関する知識、世界の主要なxEV市場、中国新エネ車市場などにも焦点を当てて、今の自動車業界に必要な幅広い知識を身に付けられます。1講座約30分で、全60講座の視聴が可能です。

◆このような方におすすめです。

- 自動車業界を目指す学生や新入社員- セミナーを視聴する前に基礎講座を利用したい方- EV、SDV、自動運転の基礎やビジネスを学びたい方- 中国の自動車ビジネスに興味・関心が高い方- eラーニングで理解度を測りたい方（レスポンスビジネス法人会員オプション1人あたり550円（税込）/月）

3．調査レポート

自動車産業の各分野を整理・分析した調査レポートを提供。「小米（シャオミ）の自動車戦略」「ファーウェイ 自動車業界における役割と戦略的影響力」「米国におけるモビリティ市場調査～主要動向・プレイヤーおよびトランプ政権下における通商政策・環境規制～」「インド・モビリティの市場動向」「自動車の知能化・SDV化動向」「中国・新興EVメーカー市場調査2026」など、インドや中国関連のレポートが人気です。

4．ビジネス会員限定記事

国内外の自動車業界の最新報道に加え、セミナー登壇者や開発者へのインタビュー、展示会レポート、人事情報、株価などをお届けしています。

5．メールマガジン

毎週、オススメのビジネス記事をピックアップして紹介するほか、トヨタとテスラの最新の動きが週次でわかる「トヨタウォッチ」「テスラウォッチ」を配信。

■レスポンスについて

20年以上に渡って“いま”のクルマを商品・ビジネス・社会の3つの視点で立体的に捉え、さらにIT・デザイン・環境の面からも付加価値創造の手助けをすることをモットーとして、日々情報発信を続ける日本最大級の自動車総合情報プラットフォームです。国内のみならず、自動車関連のグローバルな情報を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://response.jp/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：山本

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=response

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/