本の街から、“読めるお酒”を！神保町３書店が贈るクラフトジン『神保町GIN “SHOT STORY”』第4弾!!　梅の香る、春の特別限定ボトルを3月19日（木）から販売。

エシカル・スピリッツ株式会社

東京・千代田区神保町の３書店（三省堂書店 神保町本店／東京堂書店 神田神保町店／書泉グランデ）が共同で手がけるオリジナルクラフトジン『神保町GIN “SHOT STORY”』。

“グラス一杯で読める物語”をコンセプトにしたこのシリーズの第4弾として、草木が芽吹く春に彩られたジンの製造を、エシカル・スピリッツが担当しました。

作家の冲方丁さんと蒼月海里さんによる書き下ろし短篇を、それぞれのボトルラベルに収録。本とお酒、香りと物語が出会う神保町ならではの試みとして、2026年3月19日(木)より各書店およびオンラインショップにて数量限定で販売いたします。

※ エシカル・スピリッツでは販売を行いません。

「神保町GIN “SHOT STORY”」とは

“SHOT STORY（ショット・ストーリー）”は、神保町に店を構える３つの書店が立ち上げたコラボレーション企画です。「神保町＝本の街」から生まれる文化を、クラフトジンという新しい形で届けたい--その思いから2024年に始まりました。

“ジン（GIN）”と“神保町の神（JIN）”をかけた遊び心に、“ショットグラス一杯で味わえる短い物語”という発想を重ねた、文学と香りの融合プロジェクトです。

これまでに大沢在昌さん、原田ひ香さん、住野よるさん、中山七里さん、三浦しをんさん、道尾秀介さん、町田そのこさんと素敵なモノガタリでコラボしています。そして、お酒は、国内気鋭のクラフトジンメーカーとのコラボで展開。

第4弾のストーリー紹介

■ 冲方丁 - 本屋大賞受賞作家・冲方丁さんが手掛けたのは、父の遺品であるトランクの謎を解き明かす珠玉のショートストーリー。亡き父が愛したジントニックを嗜みながら紐解かれるのは、目に見えない大切な絆の在りか。名作『星の王子さま』の一節を借りて綴られる「目に見えない大切なもの」への想いが、ジンの深い味わいと共に心に染み渡ります。本と歴史が息づく神保町の空気感を纏った本作が、日常を特別なひとときへと変えてくれます。

■ 蒼月海里 - 『幻想古書店で珈琲を』等で人気の蒼月海里さんが手掛けたのは、神保町の書斎で繰り広げられる幻想的な物語。百年以上読み継がれた文学と、一杯のジンが重なったとき、姿の見えない「誰か」との不思議な交流が始まります。本に宿る「付喪神」という本の街・神保町らしさを感じる本作は、読み終えたあとに手元の本が少し愛おしく、温かく感じられるはず。物語を肴に杯を傾ける、贅沢なひとときへと誘う作品です。

作家プロフィール

冲方丁（うぶかた・とう）

写真クレジット：撮影 干川 修

1977年岐阜県生まれ。1996年『黒い季節』でスニーカー大賞金賞を受賞してデビュー。2003年『マルドゥック・スクランブル』で第24回日本ＳＦ大賞受賞。2010年、時代小説『天地明察』で第31回吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞、2012年、『光圀伝』で第3回山田風太郎賞を受賞。マンガ原作やアニメ脚本も手がけ、ジャンルを越境して活躍。その他の主な作品に『マルドゥック・ヴェロシティ』『マルドゥック・アノニマス』『十二人の死にたい子どもたち』『骨灰』。

蒼月海里（あおつき・かいり）

宮城県仙台市生まれ。日本大学理工学部卒。元書店員の小説家。

2014年に『幽落町おばけ駄菓子屋』（角川ホラー文庫）でデビュー。

『幻想古書店で珈琲を』『東京地下レトロ雑貨店へようこそ』（ハルキ文庫）、『水晶庭園の少年たち』（集英社文庫）、『怪談喫茶ニライカナイ』（PHP文芸文庫）、『咎人の刻印』『異界探偵 班目ザムザの怪事件簿』（小学館文庫キャラブン！）、『零零奇談』（星海社FICTIONS）、『百槍のオラシオン』（KADOKAWA）など著作80作以上。

神保町GIN SHOT STORY第4弾 概要

【商品情報】

神保町GIN “SHOT STORY”～2026 Spring Ver.～

・冲方丁 書き下ろしラベル

・蒼月海里 書き下ろしラベル

限定各150本の発売

内容量：500ml

価格：6,600円（本体6,000円、税600円）

販売店舗：三省堂書店 神保町本店、東京堂書店神田神保町店、書泉グランデ

書泉商店（書泉オンライン酒店）、三省堂書店Online Store

本商品については書泉商店（書泉オンライン酒店）・三省堂書店Online Storeでもご購入いただけます。

書泉商店URL：https://shosenonline.base.shop/

三省堂書店Online Store URL：https://ssdonline.books-sanseido.co.jp/view/category/jinbocyo_gin

※ エシカル・スピリッツでは販売を行いません。

エシカル・スピリッツ - 新しい門出に華やかな梅の香りを添えて

三省堂書店のリニューアルオープンを記念し、特別なジンを製造しました。

起源を辿ると、お花見は奈良時代に梅の花を鑑賞していたという話から、花見にぴったりな梅の香るジンを仕上げました。

また、季節感に合うテーマとして、花札の遊び方の1つ、「こいこい」の役「花見で一杯」をテーマにしています。

梅は、一度梅酒の製造に用いた和歌山県産超完熟の南高梅をふんだんに使用。

梅の持つ華やかなフルーティさを十分に引き出しました。

また、キーボタニカルとして華やかな香りを持つカモミール、桜のような香りを持つトンカ豆など、花の香りをしっかりと閉じ込め、柑橘の爽やかさをプラスしています。

香りを嗅ぐと華やかな梅と花の香りが広がり、口に含むとさらにジュニパーベリーの針葉樹の香り、柑橘の爽やかさが重なります。

余韻には梅の甘酸っぱい香りがゆったりと残ります。

ぜひ、お花見でも、お家でも、SHOT STORYをお楽しみください。

神保町GIN SHOT STORY第４弾発売への各書店コメント

三省堂書店 神田神保町本店より：

神保町3書店のタッグでお届けする第4弾。完熟梅のフルーティさと花の香りが重なる味わいは、本と共に過ごす春のひとときを、より贅沢で特別なものへと変えてくれるでしょう。新しく生まれ変わった神田神保町本店の幕開けと共に、この芳醇な一杯が皆様の新しい物語を彩ることを願っています。

東京堂書店 神田神保町店より：

2024年秋から造り続けて今回が第4弾となりました。もう飲まれましたか？もう読まれましたか？世にジンは数あれど、物語とタッグした趣向は神保町3書店の完全オリジナルです。瓶の中に浮かぶ物語をジンの味わいとともにお楽しみください。

書泉グランデより：

春のSHOT STORYは、「お花見の時に持っていきたい1本」。古来日本のお花見を「梅」でやっていた、ということにちなんでエシカル・スピリッツさんに作っていただきました。冲方丁さん・蒼月海里さんのストーリーをボトル越しに味わいながら、“酔い”お花見をお過ごしください。

【会社情報】

株式会社三省堂書店

本の街神田神保町に書店を構えて144年。約4年間の建て替え工事を行い、2026年3月19日（木）いよいよ神田神保町本店が開店いたします。開店時には各種イベントや企画を多数予定。新たな本店に是非ご期待ください。

https://www.books-sanseido.co.jp/

株式会社東京堂

1890年創業の神田神保町すずらん通りに面した新刊書店。文芸書、人文書、芸術書をはじめ、各ジャンルの担当者が厳選した品揃えが特徴です。1階レジ前の平台「知の泉」（通称「軍艦」）は必見。新刊刊行記念の著者イベントも開催しています。

http://www.tokyodo-web.co.jp/

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

https://www.shosen.co.jp/

エシカル・スピリッツ

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、東京・蔵前から世界へ

新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。

「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指します。

代表取締役CEO：小野力

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-9-3-4F

創業：2020年

事業：酒類(スピリッツ)の企画・製造および販売

取得免許：スピリッツ製造

コーポレートサイト：https://ethicalspirits.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.ethicalspirits.jp/

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

X（旧Twitter）：https://x.com/ethical_spirits