ISO認証機関による無料セミナー「FSSC 22000 Ver.7.0 　5月初旬発行決定！食品安全対応最新情報～食品安全文化の醸成と業容拡大のために～」2026/5/26（金）開催

ペリージョンソン ホールディング 株式会社

ペリージョンソン ホールディング 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：瀬戸 裕子）で第三者認証事業を担うペリージョンソン レジストラー（以下：PJR、https://www.pjr.jp）は、FSSC 22000 Ver.7.0改訂への備えや、組織が食品安全文化の醸成に取り組むためのポイントを解説するセミナーを開催します。

近年、食品業界においては安全・安心を支える仕組みづくりに加え、組織全体に食品安全を根付かせる「食品安全文化」の重要性がますます高まっています。また、食品安全規格の認証取得は、自社の食品安全リスク管理のためだけでなく、新規市場の開拓や取引拡大を実現する「成長戦略の武器」として活用される時代となっています。

本セミナーでは、食品安全文化の醸成に必要な取り組みをはじめ、食品安全規格認証を業容拡大に結び付けるためのポイント、さらにFSSC 22000 Ver.7.0の改訂内容について、分かりやすく解説いたします。食品安全マネジメントの実務ご担当者はもちろん、経営層・品質保証・製造管理・営業部門のみなさまにも有益な内容です。ぜひご参加ください。

■「FSSC 22000 Ver.7.0 5月初旬発行決定！食品安全対応最新情報～食品安全文化の醸成と業容拡大のために～」（無料）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/165_1_4cd53eba23857ab242c4e74c6e7f0614.jpg?v=202603120151 ]

セミナー内容

１.認証機関ならではの“現場実例ベース”の解説

認証審査を通じて見えてきた、食品安全文化の醸成に成功している企業の共通点や、問題が発生しやすいポイントを紹介いたします。

２.経営層・現場・営業が“同時に理解できる”構成

社内の食品安全文化醸成のため、経営・製造現場・営業が同じ視点で理解できる内容です。

３.実務ヒントを無料で“持ち帰ることができる”

移行スケジュールの考え方、改訂対応の優先順位付けを解説。社内での説明にも活用できる考え方やキーワードを提示します。

※内容の変更や開催中止または延期となる可能性がございます。最新の状況は弊社Webサイトにて随時ご案内します。

ペリージョンソン ホールディング 株式会社 ペリージョンソン レジストラー

1994年に設立されたマネジメントシステムの第三者認証機関 Perry Johnson Registrars, Inc.（本社：米国ミシガン州）の日本法人として、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、ISO 22000（食品安全）、FSSC 22000（食品安全）、ISO 45001（労働安全衛生）など、さまざまな規格の認証審査を行っています。2013 年 11 月にペリージョンソン ホールディング株式会社を発足しました。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/165_2_de16939d8c1e957465b849c2e38ffe1d.jpg?v=202603120151 ]