育児における高い壁、「寝かしつけ」をぐっとラクに！『赤ちゃん超ぐっすり育児 親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』2026年3月12日（木）発売

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年3月12日（木）に『赤ちゃん超ぐっすり育児 親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』（著：愛波あや、監修：西野精治）を発売いたします。

本書は、日本人として初めて乳幼児睡眠コンサルタントの国際認定資格を取得した愛波あやさんが、赤ちゃんをスムーズに寝かしつけるメソッドを紹介しています。

長時間の寝かしつけは育児での大きな負担となり、どうしても心の余裕がなくなります。しかし、寝かしつけが短いルーティンでスムーズに終われば、赤ちゃんも安心してぐっすり眠ることができ、ママやパパにも気持ちのゆとりが生まれ、自然と笑顔も増えるはずです。

今、寝かしつけに2～3時間かかって困っている方、夜泣きに耐えられず、どうしたらいいかわからず途方に暮れている方、決してギブアップできない子育てなのに限界を感じてしまい、自分を責めている方……。そんな皆さんに声を大にしてお伝えしたいのは、「子どもの睡眠は必ず改善できる」ということです。

ぜひ本書で「理想の寝かしつけ」生活を始めましょう。

■内容紹介

まずは、毎日赤ちゃんが寝るまでのルーティンを決めてみましょう！

これで赤ちゃんの寝る準備が整いやすくなります。

「ねんねトレーニング」は4種類ご紹介！

ママ・パパや赤ちゃんに合ったものを選べば、無理なく続けられて寝かしつけゼロに！

■もくじ

第1章 ねんねが赤ちゃんとママ・パパの幸せを作る

第2章 新生児から6か月――ねんねルーティンでひとり寝への第一歩を

第3章 7か月から1歳6か月――ねんねトレーニングで頭も心も育てる

第4章 1歳6か月から3歳――ねんねトレーニングで安心感と自立心が育つ

第5章 3歳から5歳――お昼寝の卒業ときょうだいとのねんね

第6章 よい睡眠は子どもとママ・パパの未来を変える！

■書籍概要

『赤ちゃん超ぐっすり育児 親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』

著者：愛波あや

監修：西野精治

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年3月12日（木）

判型：四六判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-607964-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000516/)

■著者プロフィール

愛波あや（あいば あや）

日本人初・乳幼児睡眠コンサルタント。国際資格認定機関SSIA代表、Sleeping Smart Japan株式会社代表取締役。0歳からのママスクール『ママの心』講座監修・講師。慶應義塾大学文学部教育学専攻卒業。2014年、乳幼児睡眠コンサルタントの国際認定資格を日本人として初めて取得。これまで累計10万人以上のママ・パパのねんねの悩みをサポート。著書に『ママと赤ちゃんのぐっすり本』（講談社）、『子どものためのベスト睡眠』（KADOKAWA）など。2児の母。

Instagram：@aya_aiba(https://www.instagram.com/aya_aiba/)

オフィシャルサイト：https://aya-aiba.com/

■監修者プロフィール

西野精治（にしの せいじ）

スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所（SCNL）所長。医師、医学博士、日本睡眠学会専門医。1955年生まれ。1987年、大阪医科大学大学院4年在学中にスタンフォード大学医学部精神科睡眠研究所に留学。突然眠りに落ちてしまう過眠症「ナルコレプシー」の原因究明に全力を注ぐ。2019年5月、企業への睡眠コンサルティングやITを活用したサービスなどを手がける株式会社ブレインスリープを創業し、現在最高研究顧問を務める。2021年には「NOBシフトワーク研究会」を設立し、会長に就任した。