次世代AI翻訳デバイス「Vasco Translator Q1」が日本上陸！3月12日より国内販売開始

Vasco Electronics Goralski Group S.A.（本社: クラクフ、ポーランド）は、次世代AI翻訳デバイス「Vasco Translator Q1（ヴァスコ・トランスレーター・キューワン）」の国内販売を2026年3月12日（木）より開始いたします。

本製品は、ユーザーの声をAIが再現するボイスクローニング技術「Vasco My Voice」、そしてデバイスを介してリアルタイムで翻訳しながら通話ができる「通話翻訳」機能を業界で初めて搭載したプレミアムモデルです。海外旅行、国際ビジネス、緊急時のコミュニケーションまで、あらゆるシーンで「言葉が通じない」という不安を解消します。

また、既存のVasco Translator V4と同様、約200カ国で繋がるデータ通信SIMカードを内蔵しているため、永久無料のインターネット接続を提供します。海外でも追加料金や更新料を心配せずに安心してご利用いただけます。



◼︎製品概要

製 品 名： Vasco Translator Q1（ヴァスコ・トランスレーター・キューワン）

価 格： 79,500円（税込）

カ ラ ー： 全4色（ファントムブラック、スカーレットパルス、スレートブルー、ミスティックプラム）

対応言語数：音声翻訳 86言語、カメラ翻訳 113言語、テキスト翻訳 108言語、

Vasco My Voice（ボイスクローニング） 54言語、通話翻訳 54言語、学習アプリ 28言語

一般発売日： 2026年3月12日（木）

販 売 経 路： 公式ウェブサイト https://vasco-translator.jp/

ECサイト（Amazon、楽天市場）※順次展開予定

◼︎製品の主な特徴

業界初！「Vasco My Voice」であなたの声を再現（ボイスクローニング）

Vasco Translator Q1の最大の特徴は、短い音声サンプルからユーザーの声をデジタル化し、翻訳先の言語であなたの声として再現するボイスクローニング技術「Vasco My Voice」です。翻訳された音声が話者自身の声になることで、会話がこれまで以上に自然に感じられ、相手に親近感を与えます。

ボイスクローニング技術「Vasco My Voice」

ボイスクローニングのほか、男性・女性の声の選択、再生速度の5段階調整が可能。ビジネスではフォーマルに、家族との会話では温かみのあるトーンで、状況に合わせた使い分けが可能です。

電話通話もリアルタイムで翻訳！「通話翻訳」機能

海外での宿泊予約や緊急時の連絡など、電話でのコミュニケーションが必要な場面で「通話翻訳」機能を使えば、通話内容を即座に翻訳し、スムーズな会話を実現します。

「通話翻訳」機能

ハンズフリーで会話ができる「自動モード」

自動モードを使えば、翻訳機が言葉を自動で認識して即座に翻訳を始めるため、リズムを崩すことなく、自然な流れのまま会話を楽しめます。運転中や作業中など、手元が塞がってしまう場面で特に便利です。

「自動モード」

さらに進化した、国際アワード受賞の製品デザイン

2025 NY Product Design Awardsにおいて金賞を受賞した製品デザインで、軽量・コンパクト設計（147g）を実現しつつ、操作性と翻訳精度を向上。ファントムブラック、スカーレットパルス、スレートブルー、ミスティックプラムの4色展開で、ユーザーが自分のスタイルに合ったカラーを選べます。

国際アワード受賞の製品デザイン

◼︎製品仕様

Vasco Electronicsについて

Vasco Electronicsは2008年にポーランド・クラクフに設立されたグローバル企業です。主に電子翻訳機の開発・設計・製造を行い、個人顧客、B2Bセクター双方にプロダクトを提供しています。Vasco Electronicsの機器は、観光やビジネスで海外渡航をするユーザーに活用されているのみならず、民間企業、公共機関にも選ばれ、ヨーロッパ諸国、米国、カナダ、中東、アジアを中心に販路を拡大しています。



公式ウェブサイト： https://vasco-translator.jp/