【三菱UFJ銀行】公益社団法人日本プロサッカーリーグとのパートナーシップ契約締結について

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行（以下、当行）は、今般、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下、Ｊリーグ）とパートナーシップ契約を締結しました。

当行は、「Ｊリーグ百年構想～スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というスローガンを掲げ「地域に根差したスポーツクラブ」を核としたスポーツ文化の振興に取り組むＪリーグの理念に共感し、本パートナーシップ契約のもと、Ｊリーグが主催する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」トップパートナー、および「Ｊリーグオールスター」プラチナパートナーに就任するとともに、来シーズン以降の更なる関係性の強化を検討します。

スポーツには、仲間との信頼や挑戦を促すチカラ、感動を通じて社会全体に共感を生み出すチカラ、世代や国境を超えて人々を結びつけ前向きにするチカラがあります。

本パートナーシップでは、そのようなスポーツが持つチカラと当行の総合金融グループとしての機能やあらゆるステークホルダーとの幅広いネットワークをつなぐことで、あらゆる産業や地域との連携を強化し、下記の通り、地域社会の活性化、社会貢献活動の推進、社会価値・事業価値の共創に取り組みます。

- 地域連携活動への社員の参画と協働を通じた地域社会の活性化、社会課題への対応- 日本全国の当行拠点における取引先ネットワークと、Ｊリーグ各クラブの地域ネットワークとの接続による地域経済の更なる発展- ファン・サポーターの体験価値向上に向けた金融関連施策の推進- MUFGスタジアム（国立競技場）における2025年10月15日公表 KOKURITSU NEXT プロジェクトとの相乗効果の発揮

MUFGは、パーパス（存在意義）を「世界が進むチカラになる。」と定め、全てのステークホルダーが、次へ、前へ、と進むチカラになること、そのために全力を尽くすことを企業活動の指針としています。本パートナーシップをはじめ、スポーツが有する人々の心を揺さぶるチカラやつなげるチカラを結集し、新しい価値創造を通じたより良い社会の実現をリードしてまいります。

【Jリーグ概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79050/table/151_1_80504be8ed920dd8cd32aa53051fd662.jpg?v=202603120151 ]