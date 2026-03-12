「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」パッケージ版の店頭・オンライン販売を開始

株式会社セルシス

セルシスは、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ」、「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX 1デバイス12ヶ月版」を、3月11日（水）よりECサイトおよび全国量販店で発売しました。



CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/(https://www.clipstudio.net/ja/)

■「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」について

「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」は、「CLIP STUDIO PAINT」の特長である自然な書き心地と多彩なペン・ブラシ表現に加え、直線や曲線、図形を直感的かつ効率的に描くことができ、デザインや作画のスピードを大きく向上させる新機能「スマートシェイプ」を搭載しています。また、直感的な操作性を高めたシンプルモード（*1）にも、作画の参考として活用できる高品質な3Dハンドモデルや、アニメーション制作機能をはじめとした人気の機能を搭載するなど、Ver.4.0からVer.5.0へのバージョンアップでは、クリエイターの制作をサポートする新機能の追加・改善のアップデートなどを約400件実施しています。「CLIP STUDIO PAINT」は、初心者からプロのクリエイターまで、「描く」体験そのものの楽しさと、より快適な創作環境を提供します。

「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」についてのニュースリリースはこちら：

https://www.celsys.com/topic/20260311

■新製品について

- 「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ」Ver.5.0の機能をWindowsとmacOSで期限なく利用できます。（*2）- 「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX 1デバイス12ヶ月版」iPad / Android / Windows / macOS / iPhoneから1つのデバイスを選択して利用できます。使用期間中の機能追加アップデートも追加費用なしで利用でき、タブレット端末やスマートフォンで使えるエントリー向けUI「シンプルモード」に対応しているため、初めてのデジタルお絵描きにも最適です。

また、最新の公式解説書をセットにした「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル」（株式会社エムディエヌコーポレーション刊）を、Amazon限定で発売します。

■各種製品概要

・CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS]

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格9,240円（税込み）

▼JANコード

4546189102495

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版 アクティベーションコード

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS]

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格38,720円（税込み）

▼JANコード

4546189102501

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版 アクティベーションコード

・【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼製品名

【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格10,890円（税込み）

▼JANコード

4546189102518

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 買い切り版 アクティベーションコード

・CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版

・「CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版」

『CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版』は、インストールの手順にはじまり、基本的な操作や環境設定から、わかりやすく丁寧に解説しているセルシス監修の公式ガイドブックです。基本的な使い方はもちろん、線画や彩色のテクニック、合成モードの効果的な使い方が学べます。自動陰影機能を使いイラストをより効果的に仕上げる等、実践的なテクニックも多数掲載しています。

また、1ページマンガ制作のためのツールや簡単なアニメーション機能のほか、シームレスなパターン、ロゴの作例など、デザインワークで役立つテクニックも掲載しています。

・【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼製品名

【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格40,370円（税込み）

▼JANコード

4546189102525

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版 アクティベーションコード

・CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版

・「CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版」

『CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック改訂3版』は、誰でもすぐにマンガ作品の制作をはじめられるように、基本的な操作から、用途に応じた原稿用紙の作成、デジタル作画のテクニック、ページマンガ、Webtoon等ジャンルに応じた書き出しの設定まで、丁寧にレクチャーしています。

「SNSで作品を発表したいときは、どの原稿用紙を選択すればいい？」、「写真を取り込んで、背景として使いたい…」など、ビギナーが気になる疑問をフォローし、原稿づくりに必要な基礎知識や実践的なテクニックが、やさしく身につきます。

デジタルが初めての方でも、CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)を既に使っている方でも、あなたの創作の幅を更に広げる必携のガイドブックです。

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイス 12ヶ月版

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイス 12ヶ月版

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格5,500円（税込み）

▼JANコード

4546189102457

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

iPad / Android / Windows / macOS / iPhone

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバス12ケ月アクティベーションコード

・CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 12ヶ月版

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 12ヶ月版

▼発売日

2026年3月11日（水）

▼希望小売価格

オープンプライス

参考価格13,200円（税込み）

▼JANコード

4546189102464

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

iPad / Android / Windows / macOS / iPhone

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX 1デバス12ケ月アクティベーションコード



CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、6,000万人以上が利用した（*3）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。 iPad、Android、Windows、macOS、Chromebook、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



*1 シンプルモードは、スマートフォン・タブレットでのみご利用いただけます。

*2 機能追加アップデートの際は、別途アップデートプラン（年額）をお申込みいただくことで2026年に追加される機能をご利用いただけます。

*3 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp





株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/(https://www.celsys.com/)



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/