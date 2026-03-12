★イベント情報★3月26日(木)～「魔神英雄伝ワタル&魔神創造伝ワタル展POP UP STORE」ハンズ名古屋店にて開催決定！
株式会社CRAZY BUMP
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-Lb4MckcGqg ]
マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年3月26日(木)～2026年4月10日(金)の期間でハンズ名古屋店にて開催する【魔神英雄伝ワタル&魔神創造伝ワタル展POP UP STORE in ハンズ名古屋店】の情報を公開致します。
2025年夏に開催し大好評を博した『魔神英雄伝ワタル』と『魔神創造伝ワタル』の合同展示会「魔神英雄伝ワタル&魔神創造伝ワタル展(https://www.sunrise-world.net/event/009.php)」。
このイベントにて発売した数々のおもしろカッコいいグッズを販売する魔神英雄伝ワタル&魔神創造伝ワタル展POP UP STOREを、ハンズ名古屋店(https://nagoya.hands.net/)で開催いたします！
お近くにお越しの際は、この機会に是非ご来場ください！！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-Lb4MckcGqg ]
【魔神英雄伝ワタル&魔神創造伝ワタル展POP UP STORE in ハンズ名古屋店】
期間 2026年3月26日(木) ～ 4月10日(金)
時間 10:00～20:00
会場 ハンズ名古屋店
所在地 名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋 タカシマヤ内8階
https://nagoya.hands.net/
https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct351
(C)サンライズ・R