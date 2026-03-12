イラストレーター・TAOが描く、空想ホテルにようこそ！イラスト画集『TAOの空想ホテル』

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、人気イラストレーター・TAOの最新作品集『TAOの空想ホテル』を2026年3月13日に発売します。


本書は、イラストレーター・TAOが描く、現実と夢のあいだに浮かぶ空想世界にあるホテルをテーマにしたイラスト画集です。




イラストレーター・TAOが描く、ちょっと不思議でかわいい世界




情報量が多くごちゃごちゃした背景が特徴の人気イラストレーター・TAO。



本書は、水族館や植物園、本・文具、動物園、食べ物、レトロといったテーマごとに6つのエリアに分かれた空想世界を【オール描き下ろし】のイラストで紹介した1冊です。


各エリアには、テーマにちなんだコンセプトをまとったホテルがあります。ホテルの外観からフロント、客室、フードにインテリア、アメニティーまで……ページをめくるたび、こだわりたっぷりの空想世界を体験できます。


日常から少し離れて、ちょっと不思議でかわいい世界に足を踏み入れてみませんか？




TAO'S FANTASY HOTEL MAP


1.アクアパーク　より


3.ステーショナリータウン　より


5.ハングリーワールド　より


6.タイムスリップゾーン　より


■書籍概要


『TAOの空想ホテル』


著者：TAO


発売日：2026年3月13日


定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）


仕様：A5・128ページ


■目次


1.アクアパーク


2.ボタニカルエリア


3.ステーショナリータウン


4.アニマルランド


5.ハングリーワールド


6.タイムスリップゾーン



■著者プロフィール


TAO［たお］


北海道在住のイラストレーター。好きなものは猫と昭和レトロ。


作品は情報量が多くごちゃごちゃした背景が特徴。


お仕事では書籍関連や広告などのイラストを手がける。


X：@tao15102




■IMAzineとは


「IMAzine」（イマジン）は、「ILLUSTRATION」シリーズ、「ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK（IMV）」シリーズに次ぐ、翔泳社の新しい画集シリーズです。


IMAzineとは、 Imagine（想像）＋ZINE（自由なテーマで制作した冊子）を組みあわせた造語で、各作家の自由な発想や描きたいテーマを軸に、「作家の世界観を存分に楽しんでもらう」ことをコンセプトとしたテーマ付き画集のレーベルです。A5判で価格は1000円台、気軽に手に取りやすいのも特徴です。



