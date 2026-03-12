イラストレーター・TAOが描く、空想ホテルにようこそ！イラスト画集『TAOの空想ホテル』

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、人気イラストレーター・TAOの最新作品集『TAOの空想ホテル』を2026年3月13日に発売します。

本書は、イラストレーター・TAOが描く、現実と夢のあいだに浮かぶ空想世界にあるホテルをテーマにしたイラスト画集です。

イラストレーター・TAOが描く、ちょっと不思議でかわいい世界

情報量が多くごちゃごちゃした背景が特徴の人気イラストレーター・TAO。

本書は、水族館や植物園、本・文具、動物園、食べ物、レトロといったテーマごとに6つのエリアに分かれた空想世界を【オール描き下ろし】のイラストで紹介した1冊です。

各エリアには、テーマにちなんだコンセプトをまとったホテルがあります。ホテルの外観からフロント、客室、フードにインテリア、アメニティーまで……ページをめくるたび、こだわりたっぷりの空想世界を体験できます。

日常から少し離れて、ちょっと不思議でかわいい世界に足を踏み入れてみませんか？

TAO'S FANTASY HOTEL MAP1.アクアパーク より3.ステーショナリータウン より5.ハングリーワールド より6.タイムスリップゾーン より

■書籍概要

『TAOの空想ホテル』

著者：TAO

発売日：2026年3月13日

定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

仕様：A5・128ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189253

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27326

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798189251

■目次

1.アクアパーク

2.ボタニカルエリア

3.ステーショナリータウン

4.アニマルランド

5.ハングリーワールド

6.タイムスリップゾーン



■著者プロフィール

TAO［たお］

北海道在住のイラストレーター。好きなものは猫と昭和レトロ。

作品は情報量が多くごちゃごちゃした背景が特徴。

お仕事では書籍関連や広告などのイラストを手がける。

X：@tao15102

■IMAzineとは

「IMAzine」（イマジン）は、「ILLUSTRATION」シリーズ、「ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK（IMV）」シリーズに次ぐ、翔泳社の新しい画集シリーズです。

IMAzineとは、 Imagine（想像）＋ZINE（自由なテーマで制作した冊子）を組みあわせた造語で、各作家の自由な発想や描きたいテーマを軸に、「作家の世界観を存分に楽しんでもらう」ことをコンセプトとしたテーマ付き画集のレーベルです。A5判で価格は1000円台、気軽に手に取りやすいのも特徴です。



