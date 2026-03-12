【tekute×仙台原ノ町Pivot】乗って！買って！ポイントアップ！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:弭間 俊則)は、

JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで、対象駅を鉄道利用し、tekuteまたは仙台原ノ町Pivotでお買いものをするとポイントがアップする、合同キャンペーンを開催いたします。

概要

１ JRE POINT UPキャンペーン

２ ノベルティプレゼント

３ tekuteせんだい各店からの景品が当たる抽選会

HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



