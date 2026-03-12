【tekute×仙台原ノ町Pivot】乗って！買って！ポイントアップ！
JR東日本東北総合サービス株式会社
概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_1_2a605993963befbf2488f80a428f5232.jpg?v=202603120151 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_2_cbf915a3b984521c516828ae8e8d9a2e.jpg?v=202603120151 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_3_db5ebec1735887c808f394ed855db07a.jpg?v=202603120151 ]
ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社
所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01
JR東日本東北総合サービス株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:弭間 俊則)は、
JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで、対象駅を鉄道利用し、tekuteまたは仙台原ノ町Pivotでお買いものをするとポイントがアップする、合同キャンペーンを開催いたします。
概要
１ JRE POINT UPキャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_1_2a605993963befbf2488f80a428f5232.jpg?v=202603120151 ]
２ ノベルティプレゼント
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_2_cbf915a3b984521c516828ae8e8d9a2e.jpg?v=202603120151 ]
３ tekuteせんだい各店からの景品が当たる抽選会
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/237_3_db5ebec1735887c808f394ed855db07a.jpg?v=202603120151 ]
ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社
所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01
代表取締役社長：弭間 俊則
事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/
東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)
※写真・イラストは全てイメージです
※SuicaはJR東日本の登録商標です。