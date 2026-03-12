デジタルツインで「物流業の2026年問題」を解決に導く！「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、4月8日（水）～10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展いたしますので、お知らせします。

本展示会では、物流現場の人・モノのレイアウトや動きを3Dモデルで再現し、稼働率・処理能力を数値やグラフで可視化する3Dシミュレーションソフトウェア「FlexSim」を展示。同会場で実施するオープンセミナーでは「物流2026年問題」対策の具体的なソリューションを紹介します。

出展概要

名 称：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会 期：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00 - 17:00(最終日は16:00終了)

会 場：インテックス大阪 4・5号館 および 6号館AB

当社ブース：D3-52（5号館中央）

来場登録はこちら≫(https://www.kansai-logix.com/registration/notice/)

※本展は事前登録制のため、ご来場前に登録をお願いいたします。

オープンセミナーのご案内

題 名：2026年問題に備えるシミュレーション ～FlexSimが拓く検証できる物流～

概 要：2026年の物流問題に備え、FlexSimで現場を可視化し、検証と最適化を実現する手法を

ご紹介します。

会 場：オープンセミナー５.会場(5号館内)

日 程：4月 8日（水）12:40 ～ 13:10

4月 9日（木）11:50 ～ 12:20

4月10日（金）11:00 ～ 11:30

「物流業の2026年問題」を解決に導くFlexSim

改正物流効率化法により2026年から特定荷主に義務付けられる物流改善計画（中長期的な計画）の策定や定期報告には、定量的なデータに基づく検証が不可欠です。

当社ブースで展示する「FlexSim」は、工場や物流倉庫などのモデルを超軽量な3Dグラフィックで作成し、「人・モノ・時間」の動きを可視化する3Dシミュレーションソフトウェアです。機械や作業員の稼働率、作業負荷などの統計情報と連携させてデジタルツインを構築することで、ボトルネックを特定して最適解を導き出します。CLO（物流統括管理者）が策定する物流改善計画のデータ作成から検証・最適化までを支援します。お客さまの個別相談にも当社専門スタッフがデモンストレーションも交えて、対応しますので、ぜひ当社ブースとオープンセミナーにお立ち寄りください。

FlexSimについて

物流・生産の最適化検証を行う「FlexSim」は米国で開発され、世界81カ国で約60,000ライセンスの導入実績を誇る3Dシミュレーションソフトです。工場や物流倉庫などのシミュレーションモデルを、超軽量な3Dグラフィックを用いて作成し、「人・モノ・時間」の動きを検証。機械や作業員の稼働率、作業負荷、作業時間などの統計情報と連携させてデジタルツインを構築して現場の課題を検出した上で最適解を導き出し、コスト削減や省人化に貢献するベストソリューションです。

製品サイト：https://simulation.genetec.co.jp/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

- ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業- 3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に貢献するエンジニアリングソリューション事業 災害時位置情報共有アプリ- 『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供するGPS事業URL：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック DX事業部

Email：flexsim@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。