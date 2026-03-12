コスメアワード350冠受賞※1の『ルルルン』が睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』と初コラボ！睡眠と美肌の “継続” を応援するオリジナルデザインマスクを3月25日(水)より先行発売

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、シリーズ累計29億枚※2突破、フェイスマスクブランドNo.1※3の「ルルルン」とスマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』がコラボレーションしたオリジナルフェイスマスクを2026年3月25日（水）より公式オンラインストアにて先行発売いたします。



商品ページ：https://lululun.com/shop/pages/pokemon_lululun

※1 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ） ※2 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）※3 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

コラボレーションの背景 ～睡眠も美肌も継続が大切～

『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、日々の睡眠を計測・記録することで、毎日の睡眠リズムを整え、健やかな毎日をサポートするゲームアプリです。一方『ルルルン』は、「スキンケアの基本は保湿すること」と考え、肌に効率よく水分を届ける“化粧水フェイスマスク”をつくってきました。



睡眠リズムを整えることも、健やかな美肌を育てることも、日々の『継続』が何より大切です。「なんだか調子いいかも？」と思える肌で朝を迎えることができたら、きっと毎朝が「ごきげん」で、起きるのがさらに楽しみになるはず。

毎日頑張る自分に、いい睡眠といい肌ケアで美肌パワーをチャージしてほしい。そんな想いから『ルルルン』と『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』のコラボレーションが生まれました。

かわいいポケモンたちと一緒に、毎日の新しい肌ケア習慣を提案いたします。

商品ラインナップ

『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』のフィールドをイメージした、自分好みの肌の育て方が選べる2種類の「肌育マスク」を展開します。両デザイン共通でパッケージには、ゲーム内で出会えるカビゴン、ピカチュウ、イーブイが登場するほか、各フィールドで出会えるポケモンたちをデザインし、フィールドの植物などをイメージした美容成分を配合しています。

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）

豊かな自然が広がる「ワカクサ本島」をイメージし、美肌に必要な成分をバランスよく配合したフェイスマスクです。肌の水分と油分のバランスを整えて、乾燥や肌荒れでゆらぎがちな肌を健康的な「バランス肌」へと導きます。

「ワカクサ本島」で出会えるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、プリン、ニャースたちが描かれた特別デザインです。

★1 オプンチアフィクスインジカ種子油、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、カノラ油

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）

穏やかな海辺「シアンの砂浜」をイメージし、保湿成分をたっぷり配合したフェイスマスクです。

肌のベースとなる水分をゆったりとチャージして 、波のように押し寄せるたっぷりのうるおいで「みずみずしい肌」を叶えます。

「シアンの砂浜」で出会えるコダック、ヤドン、メタモン、ワニノコ、ウパーたちが描かれた特別デザインです。

★1 海水 ★2 アテロコラーゲン ★3 アスペルギルス/ウワバミソウ珠芽発酵物 ※ 乾燥による

商品概要

【商品名】

・ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）

・ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）

【内容量】7枚入

【価格】1,100円（税込）

【発売スケジュール】

・3月25日（水）ルルルン公式オンラインストアにて先行発売

・4月27日（月）全国のバラエティストア、ドラッグストアにて順次発売

※ 一部お取り扱いのない店舗を除く

毎日使い続けるからこそ。心地よさを追求した「ふっくら極厚高密着」新シート

スキンケアも「毎日の継続」が重要です。毎日使い続けるからこそ、手に取りやすく、貼り付けたときの密着感にこだわった ”ストレスフリー” な新シートを採用しました。

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』について

『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリです。

スマートフォンを使って、睡眠を計測・記録・分析して、ポケモンの寝顔を集めることができます。

冒険の舞台は大きなカビゴンのいる小さな島。睡眠を記録することで、同じような睡眠パターンを持つポケモンたちが、カビゴンのまわりに集まってきます。

睡眠リズムを整えて、ポケモンのいろいろな寝顔を見つけよう！

公式サイト

https://www.pokemonsleep.net/

ポケモンについて

ポケットモンスター、略してポケモンは、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物です。始まりは、1996年に誕生したゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』。ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などの遊びの要素が詰まっています。その他、カードゲーム、TVアニメや映画、アプリ、グッズなど幅広く展開され、グローバルな人気を得ています。

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【お客様からのお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社

フリーダイヤル：0120-200-390

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

公式サイト：https://lululun.com/

【報道関係者様のお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社 広報担当

TEL：03-5778-0408（代表）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com