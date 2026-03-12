コスメアワード350冠受賞※1の『ルルルン』が睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』と初コラボ！睡眠と美肌の “継続” を応援するオリジナルデザインマスクを3月25日(水)より先行発売
Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、シリーズ累計29億枚※2突破、フェイスマスクブランドNo.1※3の「ルルルン」とスマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』がコラボレーションしたオリジナルフェイスマスクを2026年3月25日（水）より公式オンラインストアにて先行発売いたします。
商品ページ：https://lululun.com/shop/pages/pokemon_lululun
※1 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ） ※2 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）※3 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース
コラボレーションの背景 ～睡眠も美肌も継続が大切～
『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、日々の睡眠を計測・記録することで、毎日の睡眠リズムを整え、健やかな毎日をサポートするゲームアプリです。一方『ルルルン』は、「スキンケアの基本は保湿すること」と考え、肌に効率よく水分を届ける“化粧水フェイスマスク”をつくってきました。
睡眠リズムを整えることも、健やかな美肌を育てることも、日々の『継続』が何より大切です。「なんだか調子いいかも？」と思える肌で朝を迎えることができたら、きっと毎朝が「ごきげん」で、起きるのがさらに楽しみになるはず。
毎日頑張る自分に、いい睡眠といい肌ケアで美肌パワーをチャージしてほしい。そんな想いから『ルルルン』と『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』のコラボレーションが生まれました。
かわいいポケモンたちと一緒に、毎日の新しい肌ケア習慣を提案いたします。
商品ラインナップ
『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』のフィールドをイメージした、自分好みの肌の育て方が選べる2種類の「肌育マスク」を展開します。両デザイン共通でパッケージには、ゲーム内で出会えるカビゴン、ピカチュウ、イーブイが登場するほか、各フィールドで出会えるポケモンたちをデザインし、フィールドの植物などをイメージした美容成分を配合しています。
ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）
豊かな自然が広がる「ワカクサ本島」をイメージし、美肌に必要な成分をバランスよく配合したフェイスマスクです。肌の水分と油分のバランスを整えて、乾燥や肌荒れでゆらぎがちな肌を健康的な「バランス肌」へと導きます。
「ワカクサ本島」で出会えるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、プリン、ニャースたちが描かれた特別デザインです。
★1 オプンチアフィクスインジカ種子油、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、カノラ油
ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）
穏やかな海辺「シアンの砂浜」をイメージし、保湿成分をたっぷり配合したフェイスマスクです。
肌のベースとなる水分をゆったりとチャージして 、波のように押し寄せるたっぷりのうるおいで「みずみずしい肌」を叶えます。
「シアンの砂浜」で出会えるコダック、ヤドン、メタモン、ワニノコ、ウパーたちが描かれた特別デザインです。
★1 海水 ★2 アテロコラーゲン ★3 アスペルギルス/ウワバミソウ珠芽発酵物 ※ 乾燥による
商品概要
【商品名】
・ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）
・ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）
【内容量】7枚入
【価格】1,100円（税込）
【発売スケジュール】
・3月25日（水）ルルルン公式オンラインストアにて先行発売
・4月27日（月）全国のバラエティストア、ドラッグストアにて順次発売
※ 一部お取り扱いのない店舗を除く
毎日使い続けるからこそ。心地よさを追求した「ふっくら極厚高密着」新シート
スキンケアも「毎日の継続」が重要です。毎日使い続けるからこそ、手に取りやすく、貼り付けたときの密着感にこだわった ”ストレスフリー” な新シートを採用しました。
フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』
フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。
※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース
※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）
『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』について
『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリです。
スマートフォンを使って、睡眠を計測・記録・分析して、ポケモンの寝顔を集めることができます。
冒険の舞台は大きなカビゴンのいる小さな島。睡眠を記録することで、同じような睡眠パターンを持つポケモンたちが、カビゴンのまわりに集まってきます。
睡眠リズムを整えて、ポケモンのいろいろな寝顔を見つけよう！
公式サイト
https://www.pokemonsleep.net/
ポケモンについて
ポケットモンスター、略してポケモンは、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物です。始まりは、1996年に誕生したゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』。ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などの遊びの要素が詰まっています。その他、カードゲーム、TVアニメや映画、アプリ、グッズなど幅広く展開され、グローバルな人気を得ています。
(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
【お客様からのお問い合わせ】
Dr.ルルルン株式会社
フリーダイヤル：0120-200-390
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4
ネクストサイト渋谷ビル11F
公式サイト：https://lululun.com/
【報道関係者様のお問い合わせ】
Dr.ルルルン株式会社 広報担当
TEL：03-5778-0408（代表）
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4
ネクストサイト渋谷ビル11F
メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com