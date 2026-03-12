『タイトーマイルストーン3』が初の50%OFFなど家庭用ゲームが最大80%OFF！「タイトースプリングセール2026」開催！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、対象のダウンロード版Nintendo Switch(TM)用ソフトやPlayStation(R)4用ソフトが最大80％オフとなる「タイトースプリングセール2026」を実施いたします。

3月26日発売予定の『タイトーマイルストーン4』の前作となる『タイトーマイルストーン3』が初の50%OFF、『悠久幻想曲リバイバル』が初の15% OFF、『悠久幻想曲アンサンブルRe:R』が初セールで10% OFFとなります。

また、『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』の全てのDLC楽曲と『オペレーション・ナイトストライカーズ』の全ての追加コンテンツが30%OFFとなっています。ぜひ、この機会にお買い求めください。

セール特設サイト： https://www.taito.co.jp/sale

【タイトースプリングセール2026実施期間】

Nintendo Switch / PlayStation(R)4：

2026年3月25日(水) 23時59分 まで

※『タイトーマイルストーン』シリーズは2026年4月7日(火) 23時59分まで

※『東方スペルバブル』『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』『QQQbeats!!!』は2026年3月23日(月) 23時59分まで

【関連URL】

タイトーWEBサイト ： https://www.taito.co.jp/

タイトーゲーム公式X ： https://x.com/TAITO_Apps

【商標】

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation" および " PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※「TAITO」および「TAITOロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。