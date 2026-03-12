“わたしらしい涼しさ”を選ぶ夏へ！累計販売数111万個以上※BRUNOファンシリーズ2026 全8型登場

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、累計販売数111万個※を突破したBRUNO「ファン」シリーズから新モデルを発売いたします。


※2026年2月末時点



特設LP：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/bruno/fanseries/

2026年のBRUNOファンシリーズは、「暮らしも気分も、きっと見つかる“わたしにぴったり”の涼しさ」をテーマに、毎日に寄り添うデザインとカラーで選べる全8型のラインアップが登場！



通勤やお出かけ、リビングやオフィスなど、さまざまなシーンに合わせて。


冷却機能や多機能モデル、インテリアに馴染むニュアンスカラーなど、あなたのスタイルに合わせて選べる“BRUNOらしい涼しさ”が見つかります。


あなたにぴったりの風を選ぶ、BRUNOハンディ＆ポータブルファン

BRUNOのハンディ＆ポータブルファンは、外でもおうちでも、シーンやファッションに合わせて選べる全5型。


今年は冷却プレート搭載・6WAYなどの新モデルも登場し、カラーや機能のバリエーションもさらに充実。


通勤・通学、推し活やアウトドアまで、毎日を自分らしく快適に彩ります。



＜新商品＞ひんやり感×マルチで使える夏の相棒「6WAY冷却フォールディングファン」


薄型＆軽量の6WAY設計。冷却プレート付きだから、首元や手のひらをすぐに冷やしてリフレッシュできます。ネックファン・ハンディ・デスク・スマホスタンドなど多彩な使い方＆スマホ充電もOK。負荷がかかると外れるストラップで安心安全、手ぶら派にも最適です。


マットな本体とゴールドのアクセントが、さりげなく大人のおしゃれを演出。男女問わず使いやすく、荷物を増やしたくない日も、これ一台でOK。スマホ充電やスタンド機能もあるので“推し活”や動画鑑賞も快適に。




【商品名】6WAY冷却フォールディングファン


【価格】　2,860円（税込）


【発売日】2026年3月27日(金)（予定）


【カラー】アイボリー、グリーン、チャコール


【サイズ】W80×H163×D28mm


【重量】　約140g


【材質】　本体：ABS 樹脂、プレート：アルミニウム合金（アルマイト処理）／ 羽根：ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル、ネックストラップ



＜新色＞5秒で感じる、キリっと爽快な涼しさ「冷却プレートファン」


昨年人気の冷却プレートファンに、爽やかな新色ミントグリーンが仲間入り。


カジュアルもキレイめコーデにも自然となじむカラーです。


缶ジュースのようなひんやり感×広い送風口で、しっかりクールダウン。安全なメッシュ設計で、髪の巻き込みも防止します。カラビナでリュックやトートに取り付けて、移動中や外回り、通学・通勤にも重宝。デスクやドレッサー脇にも自立できるので、おうち時間や仕事中も大活躍！




【商品名】冷却プレートファン


【価格】　3,190円（税込）


【発売日】2026年3月2日（月）


【カラー】ホワイト、グレージュ、ライトブルー、チャコール、ミントグリーン（新色）


【サイズ】W76×H213×D45mm


【重量】　約150g


【材質】　本体：ABS 樹脂、ステンレス鋼、ナイロン ／ 羽根：ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル


【URL】　https://bruno-onlineshop.com/item/04760565.html



多機能＆ミニマル「5WAYフォールディングファン」


ハンディ・デスク・ネックに加え、スマホスタンド＆モバイルバッテリーとしても使える5WAYデザイン。


カジュアルもきれいめにも合う洗練フォルム。人気の多機能性はそのままに、ストラップは負荷がかかると外れる設計で安全。ユニセックスでお使いいただけ、ギフトにも最適です。


通勤通学やアウトドア、ライブ遠征にも頼れる一台。




【商品名】5WAYフォールディングファン


【価格】　2,420円（税込）


【カラー】グレージュ、ライトブルー、チャコール


【サイズ】約W80×H162×D25mm、折りたたみ時：約W80×H85×D42mm


【重量】　約150g


【材質】　本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル、ネックストラップ


【URL】　https://bruno-onlineshop.com/item/04760558.html



花びらデザインで気分UP、風もおしゃれも愉しめる「ダブルフルールファン」


2枚羽根構造でパワフルな風を生み出すハンディファン。125gの軽量設計＆4段階風量、スタンド・ストラップ付きで家でも外でも大活躍。長押しオン仕様で誤作動も防げます。


ふんわりフェミニンスタイルから、シンプルコーデのワンポイントにもちょうどいい遊び心が魅力。


アウトドアやスポーツ観戦、ピクニックにもぴったり。友人とのおそろいやギフトにもおすすめです。




【商品名】ダブルフルールファン


【価格】　1,980円（税込）


【カラー】ミモザアイボリー、マーガレットグレージュ、ネモフィラブルー


【サイズ】W81×H168×D36mm


【重量】　約125g（本体のみ）


【材質】　本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル、ネックストラップ、スタンド


【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760561.html



どこでも使える、“はさむだけ”の頼れるBRUNO最小ファン「ミニクリップファン」


BRUNO最小！わずか113g、ワンタッチでいろんな場所に挟めるクリップファンです。角度自在でピンポイント送風、USB充電対応でアウトドアや車内もOK。


PC・デスク・日傘はもちろん、車内やベビーカーなど両手を開けたいシーンに大活躍。アウトドアやピクニック、リモートワークにもおすすめで、世代・性別問わず“快適さ重視派”にぴったりです。




【商品名】ミニクリップファン


【価格】　2,750円（税込）


【カラー】アイボリー、アイスグリーン、ネイビー


【サイズ】W70×H102×D50mm


【重量】　約113g


【材質】　本体：ABS樹脂、シリコーンゴム／羽根:ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル（Type-C）


【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760504.html


暮らしにフィットする、BRUNOデスク＆フロアファン

テレワークからお料理タイム、家族とのリビングまで。省スペース＆高機能でどこでも使え、季節やシーンを選ばず、快適な風を提案します。選べる3型で、お部屋も気分もすっきりリフレッシュ！



＜新色＞コンパクトなのに本格派「ポータブルスイングデスクファン」


どこに置いてもすっきり決まる、スタイリッシュな充電式デスクファン。10段階風量＆左右首振り付きで気分や気温に合わせて細やかに送風。卓上やキッチン、ワークスペースにもおすすめです。アウトドアやベランダなど、好きな場所に持ち運んで使えるのもうれしいポイント。シンプルなワンカラーはインテリアやファッションのテイストを選ばず、ユニセックスで心地よく使用できます。




【商品名】ポータブルスイングデスクファン


【価格】　4,950円（税込）


【発売日】2026年3月２日（月）


【カラー】グレージュ、ブルー、チャコール（新色）


【サイズ】W171×H228×D72mm


【重量】　約455g


【材質】　本体：ABS樹脂／ポリカーボネート、羽根：ポリプロピレン


【付属品】USBケーブル


【URL】　https://bruno-onlineshop.com/item/04760434.html



部屋の空気を整えるマストバイ「全方位サーキュレーター」


リビングや寝室、玄関など空気のよどみや温度差が気になる場所に。360度左右・90度上下の首振りで、部屋の空気をまんべんなく循環。エアコンとの併用や部屋干しのサポート、寝室利用にも最適です。


ワンタッチ操作＆リモコン付き、シンプルなフォルムとニュアンスカラーはどんなインテリアや家族の暮らしにもすっとなじみます。1年中出しっぱなしでOKなデザイン性も魅力！




【商品名】全方位サーキュレーター


【価格】　10,780円（税込）


【カラー】ホワイト、グレージュ、ブルーグレー


【サイズ】W200×H286×D181mm


【重量】　約1.4kg


【材質】　本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン


【付属品】専用リモコン ( 電池型番：CR2032)


【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761152.html



持ち運びも操作もかんたん「DCコンパクトフロアファン」


コンパクトボディながら静音＆省電力の高性能。微風からパワフル送風まで12段階＆首振りも自在、リズム風でもやさしく続く心地よさ。軽量なので用途やお部屋に合わせてサッと持ち運びでき、小さなお子さまやペットのいるご家庭にもぴったりです。インテリアに溶け込むニュアンスカラーで、おしゃれ空間も快適さも妥協しません。





【商品名】DCコンパクトフロアファン


【価格】　13,200円（税込）


【カラー】グレージュ


【サイズ】W284×H585～705×D284mm


【重量】　約2.2kg


【材質】　本体：ABS樹脂


【付属品】リモコン、専用ACアダプター


【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761149.html



BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）



“たのしい”をつなぐ。


愉しみ上手な大人が集い、生まれた


ライフスタイルブランド「BRUNO」。



キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。


ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。


日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく





【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/


【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）


【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）


【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）



＜本リリースに関するお問い合わせ先＞


BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com