“わたしらしい涼しさ”を選ぶ夏へ！累計販売数111万個以上※BRUNOファンシリーズ2026 全8型登場

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、累計販売数111万個※を突破したBRUNO「ファン」シリーズから新モデルを発売いたします。

※2026年2月末時点

特設LP：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/bruno/fanseries/

2026年のBRUNOファンシリーズは、「暮らしも気分も、きっと見つかる“わたしにぴったり”の涼しさ」をテーマに、毎日に寄り添うデザインとカラーで選べる全8型のラインアップが登場！

通勤やお出かけ、リビングやオフィスなど、さまざまなシーンに合わせて。

冷却機能や多機能モデル、インテリアに馴染むニュアンスカラーなど、あなたのスタイルに合わせて選べる“BRUNOらしい涼しさ”が見つかります。

あなたにぴったりの風を選ぶ、BRUNOハンディ＆ポータブルファン

BRUNOのハンディ＆ポータブルファンは、外でもおうちでも、シーンやファッションに合わせて選べる全5型。

今年は冷却プレート搭載・6WAYなどの新モデルも登場し、カラーや機能のバリエーションもさらに充実。

通勤・通学、推し活やアウトドアまで、毎日を自分らしく快適に彩ります。

＜新商品＞ひんやり感×マルチで使える夏の相棒「6WAY冷却フォールディングファン」

薄型＆軽量の6WAY設計。冷却プレート付きだから、首元や手のひらをすぐに冷やしてリフレッシュできます。ネックファン・ハンディ・デスク・スマホスタンドなど多彩な使い方＆スマホ充電もOK。負荷がかかると外れるストラップで安心安全、手ぶら派にも最適です。

マットな本体とゴールドのアクセントが、さりげなく大人のおしゃれを演出。男女問わず使いやすく、荷物を増やしたくない日も、これ一台でOK。スマホ充電やスタンド機能もあるので“推し活”や動画鑑賞も快適に。

【商品名】6WAY冷却フォールディングファン

【価格】 2,860円（税込）

【発売日】2026年3月27日(金)（予定）

【カラー】アイボリー、グリーン、チャコール

【サイズ】W80×H163×D28mm

【重量】 約140g

【材質】 本体：ABS 樹脂、プレート：アルミニウム合金（アルマイト処理）／ 羽根：ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル、ネックストラップ

＜新色＞5秒で感じる、キリっと爽快な涼しさ「冷却プレートファン」

昨年人気の冷却プレートファンに、爽やかな新色ミントグリーンが仲間入り。

カジュアルもキレイめコーデにも自然となじむカラーです。

缶ジュースのようなひんやり感×広い送風口で、しっかりクールダウン。安全なメッシュ設計で、髪の巻き込みも防止します。カラビナでリュックやトートに取り付けて、移動中や外回り、通学・通勤にも重宝。デスクやドレッサー脇にも自立できるので、おうち時間や仕事中も大活躍！

【商品名】冷却プレートファン

【価格】 3,190円（税込）

【発売日】2026年3月2日（月）

【カラー】ホワイト、グレージュ、ライトブルー、チャコール、ミントグリーン（新色）

【サイズ】W76×H213×D45mm

【重量】 約150g

【材質】 本体：ABS 樹脂、ステンレス鋼、ナイロン ／ 羽根：ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760565.html

多機能＆ミニマル「5WAYフォールディングファン」

ハンディ・デスク・ネックに加え、スマホスタンド＆モバイルバッテリーとしても使える5WAYデザイン。

カジュアルもきれいめにも合う洗練フォルム。人気の多機能性はそのままに、ストラップは負荷がかかると外れる設計で安全。ユニセックスでお使いいただけ、ギフトにも最適です。

通勤通学やアウトドア、ライブ遠征にも頼れる一台。

【商品名】5WAYフォールディングファン

【価格】 2,420円（税込）

【カラー】グレージュ、ライトブルー、チャコール

【サイズ】約W80×H162×D25mm、折りたたみ時：約W80×H85×D42mm

【重量】 約150g

【材質】 本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル、ネックストラップ

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760558.html

花びらデザインで気分UP、風もおしゃれも愉しめる「ダブルフルールファン」

2枚羽根構造でパワフルな風を生み出すハンディファン。125gの軽量設計＆4段階風量、スタンド・ストラップ付きで家でも外でも大活躍。長押しオン仕様で誤作動も防げます。

ふんわりフェミニンスタイルから、シンプルコーデのワンポイントにもちょうどいい遊び心が魅力。

アウトドアやスポーツ観戦、ピクニックにもぴったり。友人とのおそろいやギフトにもおすすめです。

【商品名】ダブルフルールファン

【価格】 1,980円（税込）

【カラー】ミモザアイボリー、マーガレットグレージュ、ネモフィラブルー

【サイズ】W81×H168×D36mm

【重量】 約125g（本体のみ）

【材質】 本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル、ネックストラップ、スタンド

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760561.html

どこでも使える、“はさむだけ”の頼れるBRUNO最小ファン「ミニクリップファン」

BRUNO最小！わずか113g、ワンタッチでいろんな場所に挟めるクリップファンです。角度自在でピンポイント送風、USB充電対応でアウトドアや車内もOK。

PC・デスク・日傘はもちろん、車内やベビーカーなど両手を開けたいシーンに大活躍。アウトドアやピクニック、リモートワークにもおすすめで、世代・性別問わず“快適さ重視派”にぴったりです。

【商品名】ミニクリップファン

【価格】 2,750円（税込）

【カラー】アイボリー、アイスグリーン、ネイビー

【サイズ】W70×H102×D50mm

【重量】 約113g

【材質】 本体：ABS樹脂、シリコーンゴム／羽根:ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル（Type-C）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760504.html

暮らしにフィットする、BRUNOデスク＆フロアファン

テレワークからお料理タイム、家族とのリビングまで。省スペース＆高機能でどこでも使え、季節やシーンを選ばず、快適な風を提案します。選べる3型で、お部屋も気分もすっきりリフレッシュ！

＜新色＞コンパクトなのに本格派「ポータブルスイングデスクファン」

どこに置いてもすっきり決まる、スタイリッシュな充電式デスクファン。10段階風量＆左右首振り付きで気分や気温に合わせて細やかに送風。卓上やキッチン、ワークスペースにもおすすめです。アウトドアやベランダなど、好きな場所に持ち運んで使えるのもうれしいポイント。シンプルなワンカラーはインテリアやファッションのテイストを選ばず、ユニセックスで心地よく使用できます。

【商品名】ポータブルスイングデスクファン

【価格】 4,950円（税込）

【発売日】2026年3月２日（月）

【カラー】グレージュ、ブルー、チャコール（新色）

【サイズ】W171×H228×D72mm

【重量】 約455g

【材質】 本体：ABS樹脂／ポリカーボネート、羽根：ポリプロピレン

【付属品】USBケーブル

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760434.html

部屋の空気を整えるマストバイ「全方位サーキュレーター」

リビングや寝室、玄関など空気のよどみや温度差が気になる場所に。360度左右・90度上下の首振りで、部屋の空気をまんべんなく循環。エアコンとの併用や部屋干しのサポート、寝室利用にも最適です。

ワンタッチ操作＆リモコン付き、シンプルなフォルムとニュアンスカラーはどんなインテリアや家族の暮らしにもすっとなじみます。1年中出しっぱなしでOKなデザイン性も魅力！

【商品名】全方位サーキュレーター

【価格】 10,780円（税込）

【カラー】ホワイト、グレージュ、ブルーグレー

【サイズ】W200×H286×D181mm

【重量】 約1.4kg

【材質】 本体：ABS 樹脂／羽根：ポリプロピレン

【付属品】専用リモコン ( 電池型番：CR2032)

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761152.html

持ち運びも操作もかんたん「DCコンパクトフロアファン」

コンパクトボディながら静音＆省電力の高性能。微風からパワフル送風まで12段階＆首振りも自在、リズム風でもやさしく続く心地よさ。軽量なので用途やお部屋に合わせてサッと持ち運びでき、小さなお子さまやペットのいるご家庭にもぴったりです。インテリアに溶け込むニュアンスカラーで、おしゃれ空間も快適さも妥協しません。

【商品名】DCコンパクトフロアファン

【価格】 13,200円（税込）

【カラー】グレージュ

【サイズ】W284×H585～705×D284mm

【重量】 約2.2kg

【材質】 本体：ABS樹脂

【付属品】リモコン、専用ACアダプター

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761149.html

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

“たのしい”をつなぐ。

愉しみ上手な大人が集い、生まれた

ライフスタイルブランド「BRUNO」。

キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。

ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。

日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

