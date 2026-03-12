LuckyFes’26、フードエリア「Lucky Dining」他の出店者を3月12日から募集開始、「フェス飯のテーマパーク」を実現する48店舗を募集

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催するLuckyFes’26のフードエリア「Lucky Dining」他の出店者を募集開始します。今年は昨年課題となった行列を解消するため、フードエリアを拡張して2割増しの48店舗を募集します。

今年のフードエリアは、「フェス飯のテーマパーク」「茨城・全国・WORLDプレミアムフェス飯」をキーワードに、フェス飯を通じてフレンズ（参加者）にフェスの楽しさや茨城の魅力を発信していきます。茨城の食材を使用したメニューのほか、日本のフェス飯を牽引するグルメ、海外グルメなど、昨年よりさらに厳選した、プレミアムなフェス飯を提供する予定です。

また、フードエリアでは環境に配慮したエコ素材の容器を採用し、地球にも優しいフェスを目指します。

フレンズを満足させる「我こそは」というメニューをお持ちの飲食店の皆さん、奮ってご応募ください。LuckyFesから大人気フェスメニューを誕生させましょう！

【募集要項】

出店期間：2026年8月8日（土）～8月11日（火・祝）

出店場所：「Lucky Dining」「Lucky Plaza」「GARDENキッチン」「HILLSキッチン」

募集期間：3月12日(木) ～ 4月7日(火)17:00まで

https://static.fespli.com/luckyfes2026/food_req_guide

【出店条件】

- 飲食店（テント/キッチンカー）の営業を実施している事業者であること- PL保険(生産物賠償責任保険)及び施設賠償保険などに加入を行うこと- 食品衛生責任者資格(準ずる調理師免許等)を有する者1名以上が現地常駐可能なこと- 出店者説明会への参加が可能なこと（1回）- 基本的に主催者指定のエコ容器を購入し、使用していただきます- 出店に必要な情報を当事務局とメールでのやりとりが可能であること- 主催者指定の決済端末を使用すること- 事務局より案内する出店資料に同意/遵守できる事業者であること- イベント開催期間の4日間を通して継続して営業できること- インボイス番号の登録のある事業者であること



【決済方法】

全て電子マネー決済となります（通信障害時やイレギュラー時を除く）

※主催者指定の決済端末を使用していただきます（決済端末レンタル料は出店料に含まれています）



【応募フォーム】

https://ws.formzu.net/fgen/S14161297/

第１弾出演アーティスト

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / しなこ / SWEET STEADY / 超能力戦士ドリアン / Novelbright / FRUITS ZIPPER

■DAY2：8月9日（日）

青木陽菜 / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 高嶺のなでしこ / 冨岡 愛 / NiziU / ファントムシータ / BABYMETAL / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）

Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / NELKE / NOMELON NOLEMON / FLOW / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / GADORO / THE BACK HORN / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / MONKEY MAJIK / yama / レトロリロン

チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

3月31日（火）23:59まで、「ローソンチケット」で先行チケットの抽選販売を実施します。大人は1日券が14,000円（税込）、3日通し券が28,000円（税込）、4日通し券が38,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）としています。

1日券 大人：14,000円、中高生7,000円

３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円

４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

*高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます

◇第一次先行（抽選） プレイガイド：ローソンチケット

2026年3月10日（火）12:00～3月31日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年４月4日(土)15:00～

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

*ふるさと納税での取り扱いは、４月以降開始の予定です。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【フードエリア出店に関するお問い合わせ】

LuckyFes’26 飲食出店管理事務局 担当：脇崎・高山

Mail: luckyfes26.food@matahari.works

【LuckyFes全般に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com