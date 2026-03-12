テスコム、「COSMOPROF 2026 ITALY」に出展。日本のサロンシェアNo.1※ブランド「Nobby」が欧州初進出
テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、2026年3月26日(木)～3月29日(日)にイタリア・ボローニャのBolognaFiereにて開催される世界最大級の国際美容展示会「COSMOPROF 2026 ITALY」に出展いたします。本出展は、日本のサロンシェアNo.1(※)ブランド「Nobby(ノビー)」の魅力を、欧州から世界へ、広くご紹介するものです。
※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
1965年以来、半世紀以上“美容の現場”とともに進化してきた
プロフェッショナル向けブランド「Nobby」
Nobbyは、1965年の創業以来、60年以上にわたり美容室に展開してきたプロフェッショナル向けブランドです。常に美容の現場とともに歩み、理美容師の使いやすさを追求した製品の開発・製造を重ねてきたことにより、サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。日本国内の多くの美容室で使用されるブランドとして支持されています。
Nobbyのヘアドライヤーは、理美容師が使いやすい重量バランス、静かな駆動音を目指した設計、迅速かつパワフルな風を生み出すファン開発など、現場の声を反映しながら改良を重ねてきました。ドライヤーに加え、サロンワークに欠かせない各種ヘアアイロン、ヘアカッターなどもラインアップしています。
〈ブランドコンセプト〉
美を生み出す、すべての手に。Nobby
プロとして手にする道具には、とても大きな責任がある。
その後の歩みに、生き方そのものに、影響を与えるから。
使う人の手の延長として、一緒に美を創造していくNobby。
使いやすさ・信頼性・安全性を超えて、パートナーとなりたい。
これまでも、これからも、Nobbyの願いです。
出展概要（イベント情報）
会期：2026年3月26日(木)～2026年3月29日(日)
開催地：ボローニャ／イタリア
会場：BolognaFiere(Via Maserati 16, 40128 Bologna, Italy)
主催：BolognaFiere Cosmoprof S.p.a.
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
企業情報
テスコムは、半世紀以上にわたり培ってきた知見と技術を活かし、プロ用・家庭用ヘアドライヤーをはじめとする理美容家電、ミキサーや低温コンベクションオーブンなどの調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。
今後も「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添う理美容・調理家電製品を提供してまいります。
会社概要
会社名 ：テスコム電機株式会社
本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F
長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1
設立 ：昭和46年（1971年）10月
資本金 ：90,000千円
代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治
事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造
