ひらくたびに、心が動く。 発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版）3月31日始動

BBSS株式会社

AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：本多 晋弥、以下BBSS）は、従来のランキング主導型とは一線を画す、新しいアプリとの出会いを提供する発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版、以下「本ストア」といいます）を2026年3月31日（火）より提供を開始します。本ストア公開に先立ち、本日3月12日（木）より事前登録キャンペーンを開始します。

本ストアは、BBSSが、世界4億人以上のユーザーを抱え、グローバルで多数のiOS/Android向けアプリストア展開実績を持つAptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップをもとに開発し運営するプロジェクトです。世界的なアプリ流通網を持つAptoide社のサポートにより、海外で人気の高い未上陸アプリをいち早く国内のユーザーの皆様へ、そして国内の様々な話題作を海外のユーザーの皆様もタイムリーにプレイいただける環境をお届けします。

従来のアプリストアは、ダウンロード数に基づくランキングや簡易的な広告掲載が主流であり、数多あるアプリの中から自分にぴったりの一本を見つけ出すことが難しくなっています。BBSSが提案する「あっぷアリーナ！」は、日本市場に特化し、国内ユーザーの感性やライフスタイルに最適化された『“もっと楽しめる”アプリストア』をブランドポジショニングに掲げました。また、日本発の独立系ストアとして、ユーザーの皆様と開発者様の双方が、より自由で開かれた選択を享受できる環境を目指します。加えて、ゲーム特化型のアプリストアとして、メディアや第三者視点による良質な情報提供を通じて、ユーザーの皆様に他にはない出会いを体験いただく「発見型プラットフォーム」として以下の３つの価値を提供します。

1. 隠れた名作から自分専用の一本まで。プロの目利きによる発見

大手ゲームメディアをはじめとした第三者メディアとのタッグに加え、あっぷアリーナ！専属の編集チームが独自の切り口でアプリを厳選。これまで知らなかった隠れた名作や、自分にぴったりのゲームに出会える特集記事を継続的に配信します。

2. お得なポイント還元

本ストア内でのアプリ購入や課金決済を行うと、決済額の５%分のポイントを還元。お気に入りのゲームで課金をするたびに、次のお買い物がお得に。ストアオープニングキャンペーン期間は最大１０％還元。

3.ダウンロード不要の15分間お試し機能

気になるゲームをダウンロードする前に、クラウド上で15分間のお試しプレイが可能です。端末のストレージを消費することなく、実際のプレイ感を確認してから導入できるため、「入れてから後悔する」ことなく、自分に合うゲームを気軽に見つけられます。

今後はAptoide社の持つ世界的なアプリ流通網を活かして、日本国内の人気アプリが本ストアを通じて世界市場へと羽ばたく架け橋となる、新たな可能性の創出も視野に入れています。

■先着10万名！先行予約キャンペーンを実施

本日3月12日（木）より、3月31日（火）の正式ローンチに向けた先行予約キャンペーンを実施します。

内容：特設ページから「あっぷアリーナ！」（iOS版）の事前登録をすると先着10万名様に本ストアでご利用いただけるアプリポイント(500pt=500円相当分)をプレゼント。

期間：2026年3月12日（木）～3月30日（月）

登録方法：https://bbssonline.jp/apurina-preregister(https://bbssonline.jp/apurina-preregister)でこちらをクリック

■公式SNS始動！

「あっぷアリーナ！」の世界観をいち早くお届けするため、X(https://x.com/apparena_store?s=21&t=V2r3nMNeX4CQ52Nh-ocKtw)、Instagram(https://www.instagram.com/apparena_store?igsh=MTRwM3BlanVsbTFxNg%3D%3D&utm_source=qr)の公式アカウントを一斉公開しました。アプリのレビューやおすすめ解説などさまざまな情報をお届けします。

【BBSS株式会社（BBSS Corporation）について】

ソフトバンクグループにおいて、安心・安全・便利なデジタルライフを支援するサービスプロバイダーとして、セキュリティOne、みやブル、まもサーチなどのセキュリティソリューションやプラットフォーム事業を展開しています。

BBSS株式会社公式サイトはこちら(https://www.bbss.co.jp/index.html)

【Aptoideについて】

Aptoide（本社：ポルトガル・リスボン）は、世界で4億人以上のユーザーと100億件以上のダウンロード実績を持つ、世界最大級の独立系AndroidおよびiOSアプリストアです。2011年の設立以来、分散型プラットフォームの先駆けとして、ユーザー、開発者、メーカーに対して、制限のない自由なアプリ配信エコシステムを提供しています。

Aptoide公式サイトはこちら(https://jp.aptoide.com/ios/)