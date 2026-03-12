エリース豊島FCとのパートナー契約更新のお知らせ

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、エリース豊島FC(株式会社エリースフットボールグループ 本社：東京都豊島区、代表取締役CEO 中村 健太郎)との2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を更新しましたので、お知らせいたします。

2026シーズンはエリース豊島FCの公式オンラインストアの運営、グッズ制作の支援に加え、ユニフォーム・トレーニングウェアのデザインを担当するなど、新たな形で引き続きクラブを支援してまいります。

共に豊島区で活動するエリース豊島FCの選手・スタッフ・ファンの皆さまと多くの感動を分かち合い、クラブ(FAMILY)と地域の発展のために活動してまいります。

＜株式会社エリースフットボールグループ 代表取締役COO 平井 聡 様よりコメント＞

コマースメディア様との取り組みにより、これまでクラブ単独では十分に取り組みきれなかった物販・EC体制を大きく前進させることができました。

商品展開や販売導線が整ったことで、ファンの皆さまにより良い購買体験を届けられる土台ができたと感じています。

MDの充実は収益面だけでなく、ファンエクスペリエンスや来場体験の向上にもつながる重要な取り組みです。

今後も豊島区に根ざしたクラブとして、地域の皆さまとの接点を広げながら、コマースメディア様とともにクラブの価値向上に取り組んでまいります。

＜コマースメディア株式会社 代表取締役 井澤 孝宏 コメント＞

2026シーズンもエリース豊島FCのパートナーとして支援させていただけることを大変嬉しく思います。

今シーズンは、パートナーとしてのサポートに加え、ユニフォームのデザインという新たな形でクラブに関わらせていただきました。エリース豊島FCの選手たちが誇りを持ってピッチに立てるよう、クラブの歴史と豊島区への愛着、そしてJリーグ入りへの想いを一着に込めました。

引き続きクラブのさらなる成長と発展に貢献してまいります。選手・スタッフ・ファンの皆さまとともに、今シーズンも感動を分かち合えることを楽しみにしております。

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：広報部

メールアドレス：pr@commerce-media.info