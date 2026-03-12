カンム、BtoB BNPLサービスの第1弾として、導入費用無料の分割払い決済「サクっと分割」を提供開始

株式会社カンム

「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、BtoCサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、BtoBサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、中小事業者向け分割あと払い（BNPL）の第１弾として、請求書発行企様（売り手企業様）が無料で導入できる分割払い決済 サービス「サクっと分割」を 2026年3月12日より開始いたします。（注1 ）

【分割払い決済サービス「サクっと分割」とは？】

請求書発行企業様（売り手企業様）が、お取引先様（買い手企業様）向けに、分割あと払い決済を導入費用無料かつ未回収リスクなくご利用いただけるサービスです。（注2 ） 高額商談や季節性の大口商談の提案の際に、お取引先様への柔軟な支払方法の1つとしてご活用いただけます。

【サービスの3つの特長】

１.分割払いでも、請求書期日に回収可能 。（注2 ）導入費用無料ではじめられます。（注1 ）

お取引先が「サクっと分割」を利用する場合でも、売り手企業様には当初の請求書期日に、当社から一括でお支払いします。（注2 ） お取引先の支払管理も当社が対応します。

２.幅広い商品・サービスに、最大1,000万円まで・4回分割対応

BtoB取引の幅広い商品・サービスにご利用可能。例えばリースが使えないサービスや、法人カードや売掛保証では枠が足りない金額帯のお取引にも活用いただけます。

３.「いつもの商談プロセス」にサクっと組込み。システム改修不要

現在の商談プロセスや、ご利用システムを大きく変える必要なく導入できるサービスです。また、当社担当が請求書発行企業様（売り手企業様）の現状の商談プロセスや業務フローをお伺いし、スムーズな導入～お取引先様へのご案内をサポートします。

https://sakutto-pay.jp/(https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=2026412-bnpl_launch)

（注1 ） サービスの導入費用は無料です。ご利用にあたっては、別途手数料がかかります。手数料は、原則、買い手企業様（お取引先）のご負担になります。手数料は「分割払いを選択された請求書金額（税込）× 所定の料率」で算出されます。

（注2 ） サービスのご利用には当社所定の審査があります。また利用可能な対象取引は、別途利用規約に定める条件に適合した請求書取引となります。

詳しくは、サクっと分割 加盟企業規約をご参照いただくか、お問合せください。

「サクっと分割」加盟企業規約： https://kanmu.notion.site/bnpl-seller-term

お問い合わせ： https://sakutto-pay.jp/(https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=2026412-bnpl_launch)

【こんな企業様、商品・サービスにおすすめ】

- 「売上向上の打ち手を増やしたい」、「分割払いに対応したいが、自社負担は避けたい」、「カードの決済手数料・売掛保証のコストが高い」といったお困り事のある企業様- 材料・資材販売、修理費や外注費などの無形サービスといったリースが利用できない取引- 単価が100万円を超えるような、カード決済では対応できない金額帯の取引

『建設業界向けに、専門工事・仮設資材販売・ロジスティック事業、および経営改善DXソリューションを展開する株式会社エルラインでは、仮設資材販売における高額取引で「支払い方法がネックで意思決定が止まる」という課題がありました。サクっと分割の導入により、売り手側の運用負担を増やさずに分割という選択肢を提示でき、商談を止めない提案が可能になりました。』

続きはこちら(https://sakutto-pay.jp/case/lline-group?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=2026412-bnpl_launch)

▶ サクっと分割のサービス紹介ページはこちら：https://sakutto-pay.jp/

【中小事業者向け分割あと払い（BNPL）「サクっと分割」の今後の展開】

本年夏には第2弾サービスとして、買い手企業様が、自社の資金繰り計画に応じて、請求書の発行元を問わずお手元の請求書を柔軟に分割あと払いに切替えができるサービスの提供を予定しています。

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』及び『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会