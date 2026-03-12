タレント・若槻千夏さんが浴衣姿で登場！サーモスのサブブランド「&ONDO」の『COOL遮熱 日傘』を使った遮熱体験に驚愕！

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年3月6日（金）、アパレル小物を展開するサブブランド「＆ONDO（アンドオンド）」より初めての春夏アイテムを発売しました。今回の発売を記念し、2026年3月5日（木）に「＆ONDO 2026春夏 新製品プレス発表会」を実施しました。

■サーモスのアパレル小物ブランド「＆ONDO」から、春夏アイテムが登場！新ラインアップを発表

魔法びんのパイオニアである当社は、真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった"温度の心地よさ"を提供してきました。生活の中でさらなる「心地よさ」を提供するため、アパレル小物ブランド「＆ONDO」を2024年に立ち上げました。"温度によるセルフケア"をコンセプトに、サーモス独自の技術と発想を活かし、これまでルームソックスやネックウォーマーなどのあったかアイテムを販売してきました。今回、初の春夏アイテムを発表しました。

当日は、主催者を代表してマーケティング部 商品戦略室 室長の樋田 望より、初の春夏新製品ローンチの背景をご説明しました。近年の「暑い」では済まされない過酷な夏の状況として、2025年の熱中症による救急搬送者数が調査開始以降最多となる10万人超にのぼったことに言及。飲食シーンだけでなく生活の中で感じる温度のストレスを軽減し、心地よさを提供するブランドの意義を語りました。

続いて、同部 企画2課の金築 麗と岩崎 恵理より、「＆ONDO」ブランドおよび新製品の詳細についてご説明しました。ブランドコンセプトである「温度を、味方に。」を掲げ、『COOL遮熱 日傘』を中心とした新ラインアップを発表。『COOL遮熱 日傘』は、全色遮熱率60％以上で、傘を差さない場合と比較して頭部の上昇温度を40.8℃抑える高機能タイプ（SG-C601F）や、全色遮熱率40％以上で約210gの軽量タイプ（SG-C602F）を展開します。その他にも、「COOL遮熱 ハット・キャップ」や「締め付けないドライソックス」など、合計5種20製品を発表しました。

サーモス株式会社 マーケティング部 商品戦略室 室長 樋田 望■タレント・若槻 千夏さんが一足早い浴衣姿で登場！ 高遮熱タイプ『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』の遮熱性能を人工太陽照明灯下で体感

発表会の後半には、ゲストとしてタレントの若槻千夏さんが夏を先取りした涼しげな浴衣姿で、高遮熱タイプ『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』をさして登場し、「一番先取りなんじゃないですか？」と会場を和ませました。普段からサーモス製品を愛用しているという若槻さんは、「子どももお弁当箱や水筒などサーモス製品にお世話になっています。夏になると冷やし中華や冷たいうどんを持っていきたいとリクエストがあり、色々試した結果サーモスが一番だなと思います。そんなサーモスから日傘が登場したと聞いて、すごくワクワクしています」と新製品への期待を語りました。また、高遮熱タイプの『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』がまるで魔法びんのように涼しさを保つことにちなみ、若槻さんが「今後保ちたいこと」を問われると「自分の“うるささ”ですかね。春夏って暑さもあって、声が大きくなったり、トークのトーンが上がったりすると、周りから“うるさい”って言われることがあります。でも、うるさいのは健康な証拠だと思っていて。太陽みたいなものだなって、前向きに受け止めています。みなさんには日傘をさしてもらいつつ、私はこれからも“うるさく”元気に生きていきます」と明るく語りました。

■人工太陽照明灯で、日傘（高遮熱タイプ）の遮熱性能を体感

続いて、実際の太陽光を再現した人工太陽照明灯を使用し、高遮熱タイプ『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』の遮熱性能を体感いただきました。さらに日傘の有無でかき氷の溶けるスピードを比較する実験映像を見た若槻さんは、「暑いと冷たいものを食べたくなるじゃないですか。でも急いで食べなきゃいけない。だけど日傘1本さしていれば全然溶け方が違いましたね」と驚きの声を上げました。さらに、日傘で守られたかき氷と、そうではないかき氷を食べ比べ、「溶けていない方がもちろん美味しいです。本当に出来立てみたい。今までも日傘は持っていますけど、こんなに違うことが衝撃でした」と絶賛しました。最後に、「日本はどんどん暑くなっていますし、健康のためにもサーモスの日傘をぜひ使いたいと思います。子どもにも持たせたいです」と語り、イベントを締めくくりました。

■プレス発表会概要

【名 称】＆ONDO 2026春夏 新製品プレス発表会

【日 時】3月5日（木）10:30～11:15

【会 場】青山グランドホール（東京都港区北青山２丁目14－4 3F）

【ゲスト】若槻 千夏さん（タレント）

【登壇者】サーモス株式会社 マーケティング部 商品戦略室 室長 樋田 望、

マーケティング部 商品戦略室 企画2課 金築 麗、岩崎 恵理

■ゲスト プロフィール

●若槻 千夏（わかつき・ちなつ）さん

1984年5月28日生まれ、埼玉県出身。17歳で渋谷109でのスカウトをきっかけにデビューし、名だたる雑誌の表紙を飾るなど、グラビアで注目を集める。以降、バラエティー番組を中心に幅広く活躍し、親しみやすいキャラクターと歯切れのよいトークで人気を確立。スポーツ番組のリポーターなども務めるなど、活動の場を広げてきた。現在もテレビ出演をはじめ多方面で活躍し、企画・プロデュース領域でも発信を続けている。

■2026年3月6日（金）新発売！「＆ONDO」から、まるで魔法びんのように涼しさを保つ高遮熱日傘をはじめとする春夏新製品が登場

2026年3月6日（金）、アパレル小物サブブランド「＆ONDO（アンドオンド）」から初の春夏アイテムとして、『COOL遮熱 日傘』2種に加え、『COOL遮熱 ハット』『COOL遮熱 キャップ』『締め付けないドライソックス クルー丈』を発売します。真空断熱技術で“温度の心地よさ”を追求してきた当社は、2024年に＆ONDOを立ち上げ、“温度によるセルフケア”を提案。今回は「温度を、味方に。」を掲げ、遮熱・遮光・UVカットなどの高機能素材を採用した日傘や帽子、通気性と速乾性に優れ締め付けにくい靴下で、暑い季節も快適に過ごせるアイテムを展開します。

新製品リリース：https://www.thermos.jp/info/pdf/20260304105802.pdf

■魔法びんメーカー、サーモスが展開するアパレル小物ブランド「＆ONDO」

魔法びんのパイオニアである当社は、真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった“温度の心地よさ”を提供してきました。飲食シーンを超え、生活の中で感じる「冷え」に着目し、さらなる心地よさを届けるため、アパレル小物ブランド「＆ONDO」を2024年9月に立ち上げました。

“温度によるセルフケア”をコンセプトに、サーモス独自の技術と発想を活かし、肌に触れる心地よさや温かさを追求したルームソックスやネックウォーマーなどを展開しています。発売以降、多くのお客様にご好評をいただいております。

2026年には「涼しさ」を提供する日傘・帽子など、初の春夏アイテムを展開。「＆ONDO」の製品で、“温度によるセルフケア”を軸に、日常の中に「心地よさ」をお届けします。

▼＆ONDO公式Webページ

https://www.shopthermos.jp/shop/brand/andondo_ss/

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。