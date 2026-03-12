誕生から45周年！「パックマン」が『anan』スペシャルエディション表紙に初登場！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（以下、当社）は、2026年3月18日（水）に発売の『anan』 2488号スペシャルエディションの「パックマン」表紙と、「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」が登場するバックカバーのビジュアルを公開いたしました。

◆「パックマン」をはじめとする当社IP登場の背景

当社は『PAC-MAN』、『アイドルマスター』シリーズ、『太鼓の達人』、『塊魂』、『テイルズ オブ』シリーズ、『王様プリン』など、多彩で個性豊かなIP（キャラクターなどの知的財産）を多数展開しています。2025年4月には、これらのIPの魅力をより幅広い分野へ届け、ファンの皆さまとのつながりをさらに強化するため、「ライセンス事業部」を新設し、ライセンス事業の体制構築を本格的に進めています。

今回の『anan』とのコラボレーションは、当社が推進するライセンス事業強化の取り組みの一環として実現したものです。本企画では、当社が展開するキャラクターたちが『anan』読者の皆さまの日常に寄り添い、「健康」をテーマにIPの新たな魅力をお届けいたします。キャラクターたちが持つ個性やユニークさを、ファンの方はもちろん、初めての方にお楽しみいただける内容となっています。『anan』誌面での「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」の活躍に、ぜひご期待ください。

◆『anan』による紹介文

【ゲーム界のレジェンド「パックマン」がニス加工のゴージャス表紙に堂々登場！誌面では、その元気の秘密を医師と語り合います。】

春の不調の解消法を紹介する「カラダが整う、不調改善ケア2026」特集。その表紙・グラビアに、1980年に発表されたアーケードゲーム『PAC-MAN』に登場するゲームキャラクター、「パックマン」が登場！ まんまるなかわいいボディとその背景にあるメイズ（迷路）のデザインを引き立たせるため、一部が光沢感のあるニス加工を施したゴージャス仕様となっています。

フルーツやパワークッキーを食べながら迷路の中を走り続けて45年、過去にはアニメになったり映画に登場したり、“最も成功した業務用ゲーム機”としてギネス認定も受けている世界的なスターの「パックマン」。誌面では、その羨ましいほどの健康体の秘密を医師とのクロストークで深掘りします。明らかになった５つのポイントは、ぜひ誌面でご確認ください。

【あの人気コンテンツのキャラクターが、作品の垣根を越えて大集合！「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」たちも、健康法を答えてくれました。】

撮影＆取材に駆けつけてくれたのは、「パックマン」だけではありません。バンダイナムコエンターテインメントの人気キャラクターを集めた「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」が、かわいい姿でずらりと並びます！

「パックマン」に加えて、「ブリンキー」（『PAC-MAN』）、「どんちゃん」（『太鼓の達人』）、「デビ太郎」（『アイドルマスター シャイニーカラーズ』）、「王子」（『塊魂』）、「フルル」（『テイルズ オブ アライズ』）、「王様プリン」（『王様プリン』）、「カエール」（『アイドルマスター SideM』）の7キャラクターにも、健康法や元気になりたい読者へのメッセージをインタビュー。個性あふれる回答をお見逃しなく！

【綴じこみの特別付録は「全員集合！ anan特製 表紙風キャラクターカード」！仲良く並んだ集合カット、ワチャワチャ感あふれるバディ＆トリオカット、キメポーズの表紙風ソロカット…着ぐるみたちのかわいさをぎゅっと凝縮。】「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」1「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」2「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」3「全員集合！ anan 特製 表紙風キャラクターカード」4

綴じこみの特別付録は、あふれるかわいさをぎゅっと凝縮した「全員集合！ anan特製 表紙風キャラクターカード」。仲良く並んだ記念写真っぽさがほほえましい全員集合ショット、組み合わせのバリエーションも楽しいバディ＆トリオカット、そしてananロゴを背負ってビシッとキメた表紙風のソロカットを収録しています。ソロカットの裏面には、性格やチャームポイントなどキャラクタープロフィールも記載されていて、「このキャラってこんな子なんだ！」と、新しい発見があるかも？

【「パックマン」 プロフィール】

1980年に発表されたアーケードゲーム『PAC-MAN』に登場するゲームキャラクター。黄色くて丸い体がアイコンで、いつでも元気でなんでもパクパクと食べるのが大好き。ちなみに名前の由来もそこにあるそう。活躍はゲーム内にとどまらず、過去にはアニメになったり映画に登場したり。“最も成功した業務用ゲーム機”としてギネス認定も受けているとか！

◆anan2488号概要

【anan 2488号「カラダが整う、不調改善ケア2026」特集内容】

嬉しい春の到来！ でも、気温や気圧の変動、花粉、周りの環境の変化などで、なんとなくモヤモヤとした不調を感じている…という人も多いのでは？ この特集では、そんな人に向けて、習慣化して毎日続けやすい、体調改善のための簡単TIPSをたくさんご紹介！ 薬膳みそ汁、もずく vs めかぶ、りんご酢レシピ、“ぬか活”のススメなど、いま気になるフードの取り入れ方や、ご自愛ツールガイド、花粉症対策大辞典、寝る前に不調をリカバーさせる自力整体など、内側外側の両方から免疫力やカラダの底力を上げてくれるメソッドを集めました。さっそく実践して、気持ちよく過ごせるカラダを目指しましょう！

「短期集中連載 舞台『AmberS -アンバース-』をめぐる世界」には嶋崎斗亜さんが登場。また、timeleszメンバー・橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんによる期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY」の第3回も掲載されます。

※通常版の表紙は、永瀬廉さんです。通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一です。

【商品概要】

●掲載誌：anan 2488号スペシャルエディション

●特集名：「カラダが整う、不調改善ケア2026」

●発売日：3月18日（水）

●定価：1,300円（税込）

●出版社：株式会社マガジンハウス

●全国の書店、ネット書店で販売。

https://magazineworld.jp/anan/ ＊発売日前日夕方最新情報に更新予定

※画像ご使用の際は、クレジット表記をお願い致します。

anan2488号パックマンスペシャルエディション（2026年3月18日発売）

(C)マガジンハウス (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

または

(C)anan/マガジンハウス (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

