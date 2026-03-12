3月にデビューを果たした 今最もHOTな期待の新人グループ！“TUNEXX”初のリアリティ番組『TUNEXXの人生初！』が、3/12よりPrime VideoおよびMusic Kにて配信開始

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国のISTエンターテインメントから3月3日にデビューを果たした7人組ボーイズグループ“TUNEXX（チューネックス）”が、様々な「人生初めて」に挑戦するリアリティ番組『TUNEXXの人生初！』を、本日3月12日(木)18時より“Prime Video”およびPrime Videoのサブスクリプション“Music K”の会員を対象に配信開始いたします。

詳細を見る :https://music-k.com/news/?pageid=2&mod=document&uid=56

● “TUNEXX”のリアリティ番組が始動！

2026年3月3日、韓国のISTエンターテインメントからデビューを果たした7人組ボーイズグループTUNEXX（チューネックス）！

世界が注目したK-POPオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演し注目を集めた4人、ドンギュ・インフ・シファン・アークティックと、たいら・ソンジュン・ジェオンの7人構成。なんと7人中6人が2005年生まれの同い年、さらに日本人メンバー（たいら）も1人在籍することで、デビュー前から注目を集めていた今最もHOTな新人グループです。

(C) IST ENTERTAINMENT CORP. All Rights Reserved.

デビューと同日に、1ST MINI ALBUM 「SET BY US ONLY」をリリースし、4月17日～19日の3日間で、発売を記念した来日イベントの開催も決定しています。

そんな彼らが、これまで一度も挑戦したことのないことにチャレンジする、デビュー後初めてのリアリティ番組が『TUNEXXの人生初！』（原題：[난생처음] TUNEXX의 첫순간 시리즈）。

深夜にリレー形式でランニングをしたり、グループ結成後初めての食事会を楽しんだりと、様々な「人生初めて」に挑戦する様子から、普段の性格やステージ裏の素顔、メンバー同士のケミ(相性)が垣間見えるなど、7名の魅力を余すことなく堪能できるリアリティ番組になっています。

現在、TUNEXXの公式YouTubeとMnet Plusにて配信中の本コンテンツは、本日 3月12日(木)より、Prime Video見放題、およびPrime Videoのサブスクリプション＜Music K＞にて日本語字幕付きで配信をスタート！

初回はEP.1, 2を一挙公開、以降は毎週木曜日18時に週1話ずつ最新エピソードを更新予定です (全10エピソード)。7人のメンバーが“本物のアイドル”へと成長していく、甘くてドキドキの挑戦記をぜひ、ご覧ください！

番組の最新情報はMusic K公式SNSにてご確認いただけます。

●作品概要

(C) IST ENTERTAINMENT CORP. All Rights Reserved.

・タイトル：『TUNEXXの人生初！』 （原題：[난생처음] TUNEXX의 첫순간 시리즈）

・配信：2026年3月12日(木)18時 配信開始

※毎週木曜日18時に最新エピソード更新

※初回はEP.1, 2を一挙公開、以降は週1話ずつ最新エピソード更新予定

・配信先：Prime Video見放題/Prime Videoのサブスクリプション＜Music K＞

・話数：１エピソード 約20分 / 全10エピソード / 毎週木曜日18時 / 週1エピソードずつ配信

・コピーライト：(C) IST ENTERTAINMENT CORP. All Rights Reserved.

※TUNEXX公式YouTube / Mnet Plusにて配信中の同一作品を、Prime Video見放題、およびPrime Videoのサブスクリプション＜Music K＞にて日本語字幕付きで配信いたします。

●Music Kとは？

Prime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組、ドラマなど、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約150タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』や、“i-dle”ウギ、“Billlie”つき、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組『スタ→ガールズ＃アプデちゅう!?』、さらにはデビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。

どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間は無料お試し視聴が可能

