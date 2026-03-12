人気のケーブルにポート違いが追加！USBハブ付き充電ケーブルにUSB AポートとType-Cポート増設タイプが新登場！

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、PD最大95Wまで対応できる人気のUSBハブ付き充電ケーブルに、USB AポートとUSB Type-Cポートが付いた多機能ケーブルの「400-HUBC52BK（ブラック）」と「400-HUBC52S（シルバー）」を発売しました。

掲載ページ

USB Type-Cハブ Type-Cケーブル PD対応 PD100W USB Aポート増設 USB3.2 gen1 USB5gbps 持ち運び ケーブル一体型 急速充電 1m

型番：400-HUBC52BK（ブラック）

販売価格：2,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC52BK

型番：400-HUBC52S（シルバー）

販売価格：2,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC52BK

おすすめポイント

・これ1本で接続・ポート増設・PD充電まで完結する、ケーブル一体型のType-Cハブ

・最大95WのPD出力対応で、ノートPCへ給電しながら快適に作業できる

・USB 5Gbps対応で、周辺機器の接続もデータ転送もスムーズ

究極の2in1デザインで持ち運びの手間を解消

従来別々で準備をする必要があった充電ケーブルとUSBハブが1つに合体。充電用ケーブルとして使いながら、USB AポートとUSB Type-Cポートをその場で増やせるため、別途ハブを持ち歩く必要がありません。コンパクトながら充電ケーブルとUSBハブの2つの機能を持ち合わせてる、究極の2in1デザインになっています。

コンパクトで持ち運びにも最適

充電ケーブルとUSBハブが1つに合体しているため、パソコンやタブレットなど持ち外で仕事をする際に、ビジネスバッグの中身をすっきりと整理できます。会議や外出時に必要な機器をまとめて接続できる便利な一体型設計により、持ち物を減らせてコンパクトに持ち運べます。

最大95WのPD給電でノートPC作業も快適

USB PDに対応し、最大100W入力、最大95W出力でノートPCへの高出力給電が可能です。パソコンへ給電しながら、マウスやUSBメモリなどの周辺機器も同時に使えるため、電力不足を気にせず作業に集中できます。外出先や打ち合わせスペースなど、電源環境が限られるシーンでも、必要な機能をしっかり確保できる頼もしい1本です。

5Gbps対応でデータ転送もストレスフリー

USB 3.2 Gen1対応により、最大5Gbpsの高速データ転送に対応しています。単なる充電用ケーブルではなく、ビジネスの現場で求められる“データのやり取り”までカバーできるのが大きな特長です。また、ハブ側をつなぐと、バスパワーで動作可能で、USB AとType-Cの増設ハブとして使えます。毎日の業務で発生する細かな作業をスムーズにし、働き方そのものをより快適にアップデートします。

コネクタが曲がってしまうことを防ぐコネクタ保護パーツ付き

ハブに接続した機器の重さでコネクタが曲がらないように、コネクタ保護パーツがついています。コネクタが曲がってしまうことを防いで長く使えるような工夫が施されています。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC52BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC52S

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-hubc52/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc52.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&ea=(https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc52.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&ea=)

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/772496816

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTN9MWVK

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR3H5ZCQ

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■USB Type-Cケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007004019002

■失敗しない！USB Type-Cケーブルの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/usb_type_c/

■USBハブの選び方とおすすめ10選

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-usb_hub.html

■USBハブの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012019

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。