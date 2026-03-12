日本アルコン、４月の新学期・新生活に向け、村谷はるなさんを「コンタクトレンズデビュー応援団長」に起用

日本アルコン株式会社- 新学期・新生活のコンタクトレンズデビューのニーズに合わせ、中高生を中心とした若年層およびその保護者向けのコミュニケーション「うるおせ！青春！コンタクトデビュー応援団」を展開- デジタルメディアやストリーミング媒体で活躍し支持されるタレント 村谷はるなさんを起用した新広告クリエイティブも公開

- はじめてのコンタクトレンズユーザーの満足度98%（※1）、アルコンが中高生のコンタクトレンズデビューに推奨する、16時間続く“やわらかーい”つけ心地（※2,3）の取り扱いしやすいワンデータイプ、生ジェルレンズ「プレシジョン ワン」を訴求

日本アルコン株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長：ステファン・アイゲンマン、以下「日本アルコン」）は、4月の新学期・新生活に向けたコンタクトレンズデビューのニーズに合わせ、デジタルメディアやストリーミング媒体で活躍し支持されるタレント 村谷はるなさんを「コンタクトレンズデビュー応援団長」に起用し、中高生を中心とした若年層およびその保護者を対象としたキャンペーン「うるおせ！青春！コンタクトデビュー応援団」（以下「本キャンペーン」）を展開することをお知らせいたします。

春の新学期・新生活は、中高生の“コンタクトデビュー”が増える時期です。

コンタクトレンズの使用開始年齢は、15歳と16歳が最も多く、コンタクトレンズを装用する患者様の半分程度が50代前半までコンタクトレンズを使用します（注1）。

デビュータイミングは様々ですが、多くの方がデビューしてから数十年近くコンタクトレンズを使用するなかで、コンタクト製品の生涯切り替え経験数は３回以下の人が88%（注2）と同一製品を長く使用する傾向があることから、最初に選択する製品はユーザーにとって重要です。

12歳から19歳におけるコンタクトレンズの購入決定への関与度は、保護者（40%）が装用者本人（31％）を抑えて最も高く（注1）、取り扱いの不安や安全性への配慮が意思決定に大きく影響します。

日本アルコンでは、本キャンペーンを通じて、このような中高生とその保護者のコンタクトデビューを応援します。

コンタクトレンズデビューをしたい中高生と保護者の気持ちを「うるおせ！青春！コンタクトデビュー応援団」というテーマのもと、村谷さんが出演するCM動画・WEBバナーをデジタル広告として展開します。

また、コンタクトレンズデビューに関連する情報を集めた特設ページやコンタクトレンズ販売店店頭用のリーフレットを用意し、中高生と保護者のコンタクトデビューにおける不安や疑問を解消することを目的としたコンテンツや中高生のコンタクトレンズの取り扱いに関して保護者が注意すべきポイントなどの情報を掲載します。

本キャンペーンは、2026年３月上旬より本格的に展開予定です。

「コンタクトレンズデビュー応援団長」就任に伴い、村谷はるなさんは次のように述べています。「今回、『うるおせ！青春！コンタクトデビュー応援団』で応援団長として動画に出演させていただきました。応援団長として、生ジェルレンズデビューで部活や新生活をがんばる皆様を全力でサポートしてまいりますので、よろしくお願いいたします。」

日本アルコン 代表取締役社長 ステファン・アイゲンマンは次のように述べています。「このたび、中高生から広い支持を得る村谷はるなさんに『コンタクトレンズデビュー応援団長』にご就任いただき、4月の新学期・新生活に向けた中高生の皆さんのコンタクトレンズデビューを後押しいただけることを非常に楽しみにしています。日本アルコンが中高生のコンタクトレンズデビューに推奨する『プレシジョン ワン』は、16時間続くやわらかいつけ心地（※2,3）が特徴の取り扱いやすいワンデータイプのコンタクトレンズです。本キャンペーンを通じて、コンタクトレンズデビューを考える中高生の皆さんとそのご両親の期待や不安に寄り添い、前向きな気持ちでアルコンのコンタクトレンズとともに新学期・新生活を迎える準備をしていただけたら、うれしく思います。」

（注1） 2022年日本アルコン調べ

（注2） 2025年日本アルコン調べ

新学期・新生活に向けたキャンペーン「うるおせ！青春！コンタクトデビュー応援団」について

キャンペーン概要：

勉強、部活、趣味...青春の日々を送る学生はチャレンジしたいことがいっぱい！

見た目を変えたい、スポーツで視野を広げたいことから、コンタクトデビューしたい中高生とその保護者へ、正しい使い方やケアの大切さ、コンタクトのある新しい毎日をわかりやすく伝えます

キービジュアル：

動画：

- 高校デビュー篇：https://youtu.be/TCr3REd_0V8（60秒）- バスケ部篇：https://youtu.be/hT5_xEzB7Uw（60秒）- ダンス部篇：https://youtu.be/7C68S5QwX5g（60秒）

特設WEBサイト：

- 中高生向け：https://www.myalcon.com/jp/knowledge-center/contact-debut-for-teens- 保護者様向け：https://www.myalcon.com/jp/knowledge-center/contact-debut-for-parents

製品情報

販売名：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

販売名：プレシジョン 1(R)

承認番号：30100BZX00247000

About Alcon

アルコンでは、全世界の国の人々の視力向上をサポートしています。75年以上の歴史を持つアイケアのグローバルリーダーとして、人々の視力を向上させ、生活を改善するための幅広い製品ポートフォリオを提供しています。白内障、緑内障、網膜疾患、屈折異常などの症状を抱える人々の生活に、当社の手術とビジョンケア製品が関わっています。25,000人以上の従業員が、革新的な製品、アイケア専門家とのパートナーシップ、質の高いアイケアへのアクセスを促進するプログラムを通じて、生活の質を高めています。

アルコンの日本法人である日本アルコンは、1973年の設立以来50年以上にわたり、日本の医療従事者の皆様や患者様にアイケア製品を提供してきました。

詳細はwww.alcon.co.jp(https://www.alcon.com/jp-JP/)をご覧ください。

コンタクトレンズは高度管理医療機器ですので、以下の項目を必ず守った上で装用してください。

- 眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、必ず定期的に検査をお受けください- 製品の添付文書を必ずお読みください- 装用時間は正しく守ってください（装用時間には個人差があります。眼科医の指示に必ず従ってください）- 取り扱い方法を守り、正しくご使用ください- 少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医の検査を受けてください- 使用期間を必ずお守りください- 破損等の不具合のあるレンズは絶対に使用しないでください

