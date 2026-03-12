『SNSアカウント運用における外注利用実態調査レポート（2026年1月）』公開

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社である株式会社クロス・プロップワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川崎 恒平）は、全国の20～49歳の男女で業務としてSNSアカウント運用に携わっている1,832名を対象に実施した調査にもとづいて編纂した『SNSアカウント運用における外注利用実態レポート（2026年1月）』をリリースしました。

本調査は、企業のSNS運用における外注利用の実態と、外注の有無が成果（目的達成度）にどのような影響を与えるかを明らかにすることを目的に実施したものです。各SNSプラットフォームの運用目的やKPIの設定状況といった基本的な運用実態に加え、外注している業務内容・外注理由・費用感・外注先の探し方や選定基準、さらにはAIツールの活用状況まで、企業のSNS運用における「これからの意思決定」に直結するデータを幅広く収録しています。

【主な調査結果のサマリー】

●外注利用企業の目的達成度、全プラットフォームで内製を大幅に上回る。Instagramでは+23.6pt

外注を活用している企業と内製のみの企業の目的達成度（フォロワー数・エンゲージメント率等のKPIに沿った運用ができているかの自己評価）を比較したところ、調査対象の全SNSプラットフォームにおいて外注利用企業が内製企業を上回りました。Instagram、X、Facebookでは20ポイント以上の差が開いており、専門パートナーの活用が成果に直結することが鮮明になりました。

●外注業務は「投稿企画の立案」が上位。単なる制作代行ではなく"上流工程"にプロが求められている

外注している業務内容を見ると、多くのプラットフォームで「投稿企画の立案」や「コンサルティング」が上位に入りました。特にInstagramでは「投稿企画の立案」（30.6%）と「コンサルティング」（30.1%）が最多であり、運用の方向性を決める戦略的な領域でプロの関与が強く求められている実態が浮き彫りになりました。

●成功の鍵は「データ分析」と「戦略設計」。AI活用は28.2%にとどまり、課題も明確に

目的達成度が高い企業に共通する成功要因は、「データ分析による改善サイクル」（43.0%）と「明確な戦略設計と目標設定」（40.1%）でした。一方、生成AIツールの活用率は28.2%にとどまり、38.1%が「検討中」と回答しています。AI活用企業が抱える課題としては品質の低さ（37.3%）、修正負荷（36.9%）、著作権リスクへの不安（36.8%）が上位を占め、AIだけでは補えない専門性の重要さが改めて示されました。

このほかにも、「プラットフォーム別の運用目的」「投稿コンテンツの種類」「外注理由の違い」「外注費用の相場」「外注先選定で重視するポイント」など、SNS運用の外注判断に役立つ定量データを多数収録しています。

SNS運用体制の見直しや外注活用の検討に、ぜひ本調査レポートをお役立てください。

【このような方におすすめ】

●SNSマーケティング、運用担当者

●企業公式SNSアカウントの立ち上げや運用体制の見直しを検討されている方

●SNS運用の外注を検討中、または外注先の選定・見直しを考えている方

レポートのダウンロードはこちら :https://service.kwlg-box.jp/whitepaper/OG_O5Ec6/XAF0LpnC

■調査概要

調査機関（調査主体）：株式会社クロス・プロップワークス

調査手法：インターネットリサーチ

調査地域：全国47都道府県

調査対象：男女20歳～49歳、業務でSNSアカウント運用に携わっている方

調査期間：2026年1月27日（火）～2026年2月2日（月）

有効回答数：1,832名

SNSで"売れる"を実現するパートナー、クロス・プロップワークスでは、調査データを活用したSNS運用支援を提供しています。SNSマーケティングの最適化にご興味がある方は、お気軽にご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社クロス・プロップワークス

代表者：代表取締役社長 川崎 恒平

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2015年4月

主な事業：リサーチビジネス支援、品質検証・テストサービス、SNS運用支援やWebサイト運用サービス、社内情報システム運用支援などといった各種BPO業務

URL：https://www.propworks.co.jp/

会社名：株式会社クロス・マーケティンググループ （東証3675）

代表者：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL：https://www.cm-group.co.jp/