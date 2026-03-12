国内最大級のポッドキャストの祭典「Japan Podcast Fes 2026」にてブース出展！『畑芽育&齊藤なぎさ「オフはこんな感じ」』radiko限定配信も

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、3月14日（土）、15日（日）に赤坂サカス広場他にて開催される国内最大級のポッドキャストの祭典

「Japan Podcast Fes 2026」にブースを出展するとともに、イベントに参加するポッドキャスト番組の期間限定配信および人気ポッドキャスト番組『畑芽育&齊藤なぎさ「オフはこんな感じ」』のradiko限定の特別回エピソードを配信することを発表しました。

近年、ポッドキャストが様々なジャンルに拡大しつつ急速にユーザー数を伸ばす中、「Japan Podcast Fes 2026」では、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、そして個人クリエイターまで人気番組やポッドキャスターが一同に会して、公開録音やブースイベントなどを2日間にわたって展開します。

2024年にポッドキャスト機能をリリースしたradikoでは、さらなるポッドキャスト市場の盛り上げとユーザーの拡大を目指して本イベントにてブースを出展します。ブースではradikoポッドキャスト番組の紹介のほか、疑似スタジオと公式キャラクター「ラジまる」人形によるフォトスポット、ポッドキャストの「推し」の投票企画、人気番組『畑芽育&齊藤なぎさ「オフはこんな感じ」』のオリジナルグッズや「ラジまる」グッズが当たるデジタルくじなど内容盛りだくさんでお届けします。

『畑芽育&齊藤なぎさ「オフはこんな感じ」』は、今話題の人気俳優、畑芽育＆齊藤なぎさという同業者兼親友の２人によるオフ（休日）感溢れるおしゃべりトーク番組で、本イベントを機に「好きなポッドキャスト・ラジオを語る！」と題した特別エピソードをradiko限定配信することが決まりました。その他にも『ドングリFM』、『サイエントーク』、『ゆる言語学ラジオ』、『ゆとりっ娘たちのたわごと』など「公開収録ステージイベント」に参加する約30のポッドキャスト番組もradikoで期間限定で配信されます。

【Japan Podcast Fes 2026 ポッドキャスト URL】

https://radiko.jp/podcast/channels/06f7b221-4aa5-4e14-8d02-91990c074012

radikoでは各ラジオ局によるポッドキャスト番組を中心に配信するほか、radiko15周年PR大使を務める爆笑問題・太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げるポットキャスト番組『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』を独占配信しています。

『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』

#1 岡村隆史

#2 クリス・ペプラー

【番組URL】https://radiko.jp/podcast/channels/a8de9e8c-7b2d-40d8-91a9-776aa7f1aec0

イベント情報 -------------------------------------------------------------------

【イベント名】 Japan Podcast Fes 2026

【開催日時】 2026年3月14日（土）、3月15日（日）

【開催場所】 赤坂サカス広場および赤坂エリアの施設・店舗

【参加番組数】 約35番組

【主催】 Japan Podcast Fes 運営事務局

【公式ウェブサイト】 https://japanpodcastfes.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込