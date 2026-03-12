AIストーム、次世代AI Agent「OpenClaw」活用セミナーを3月18日に開催

AIストーム株式会社（前回開催「生成AI教育プログラム」ローンチイベントの様子）

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、グローバルクラウドプロバイダーとの共催により、次世代AIエージェントフレームワーク「OpenClaw」の活用セミナーを2026年3月18日（水）WeWork39階ラウンジにて開催いたします。

個人事業主・スモールビジネスをはじめ、AIの実務活用に関心をお持ちの方に向けて、定員30名の少人数制にて開催いたします。

◆開催背景

生成AIの進化により、AIは「質問に答えるツール」から「自律的にタスクを実行するエージェント」へと急速に進化しています。その最前線に位置するオープンソースフレームワーク「OpenClaw」は、GitHubで公開から数週間で30,000以上のStarsを獲得するなど、世界の開発者コミュニティから高い関心を集めています。

一方で、AIエージェントの導入には専門的な技術知識が必要とされており、個人事業主やスモールビジネスにとっての障壁となっていました。本セミナーでは、この障壁を乗り越えるための活用方法を、実例を交えて解説いたします。

当社は2026年3月より、OpenClawをクラウド上で即座に利用できるマネージドサービス「ISEAI（イセアイ）」の提供を開始しており、本セミナーはその認知拡大と利用促進を加速させる取り組みとして、AIエージェントの裾野を広げてまいります。

ISEAIの詳細については、こちらのプレスリリースをご参照ください。

URL：https://iseai.jp/

◆イベント概要

◆こんな方におすすめ

◆今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7183/table/87_1_e769268bee840aee966310f67c28f8c9.jpg?v=202603120151 ]- 業務のAI自動化を検討中の方- 人手不足・作業効率の改善に課題を抱える方- AIのビジネス活用に具体的なイメージを持ちたい方

AIストームは、ISEAIを軸としたAIエージェント事業を本格的に拡充してまいります。

まず近中期においては、APIキー不要プランの追加、VM完全自動管理機能の実装、法人向けエンタープライズ版の展開を段階的に進め、個人から法人まで幅広い層が「働くAI」を当たり前に活用できる環境の構築を目指します。

さらに長期的には、企業内で管理されていないAIエージェント利用、いわゆる「Shadow AI」に対するガバナンスとセキュリティを担うプラットフォームへの発展も見据えており、AIストームが挑むAIエージェント市場には、まだ切り拓かれていない大きな可能性が広がっています。

AI関連事業の拡充と収益基盤の強化を加速させ、中期経営計画で掲げる時価総額500億円を必ず成し遂げる覚悟のもと、着実かつ力強く前進いたします。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

