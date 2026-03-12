JFOODO、公式Instagramフォロワーが9.4万人に 日本茶輸出額が720億円に拡大、前年比約2倍の成長

公式Instagramフォロワーが9.4万人に 日本茶輸出額が720億円に拡大、前年比約2倍の成長人気飲食店とほうじ茶のコラボメニューを展開高まるほうじ茶トレンドに、多彩な楽しみ方を提案

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）は、2017年度から米国のミレニアル世代への継続的な情報発信を行うとともに、海外で「無料のサービス」という認識が強かった日本茶に対し、品質やストーリーを伝えることで「価値ある飲料・食材」として確立させる「有料化（プレミアム化）」戦略を推進してまいりました。そのプロモーションの一環として米国在住者向けに運用している公式Instagramでは、日本茶生産者の思いやこだわりを伝える動画コンテンツや日本茶レシピの発信等により日本茶ファンの拡大に寄与し、2026年3月1日現在、フォロワー数は9.4万人に達しました。

2025年の日本茶輸出額は、この戦略的な価値向上施策も後押しとなり、前年比198.2％となる720億円と単年で大きな伸びを記録しました。公式Instagramでも2025年は世界的に人気の高い抹茶だけでなく、ほうじ茶ほか日本茶全般の発信にも力を入れました。最大の輸出先である米国においても輸出額前年比182.6％となる293億円へと大きく伸長したことは、日本茶の付加価値が市場に浸透している結果といえます。

こうした日本茶の付加価値の定着をさらに加速させる取り組みとして、米国内で計2回の日本茶ワークショップを開催しました。抹茶だけでなく、ほうじ茶など様々な茶種にも関心を拡げるべく、本ワークショップでは第1回は抹茶、第2回はほうじ茶をメインテーマとして実施。公式Instagramのフォロワーの参加希望者や業界関係者を招き、日本茶の魅力を体系的に学ぶセッションや、ファン同士の交流を促進するセッションを提供し、コミュニティの活性化を図りました。

第1回日本茶ワークショップは2025年12月10日にロサンゼルスで開催し、抹茶を中心にさまざまな茶種の特徴や楽しみ方を紹介し、茶種ごとの飲み比べテイスティングを通じて、日本茶の奥深さを体験しました。続く第2回ワークショップは、2026年2月2日にニューヨークで開催。ほうじ茶をテーマに、その製法や風味・特長の理解を深めるとともに、ほうじ茶スイーツの試食やペアリング体験をいただくなど、ほうじ茶の新たな楽しみ方を学んでいただきました。

ワークショップはInstagramアカウントでもLIVE配信されました。その様子は下記YouTubeからご覧いただけます。

第1回ワークショップ: https://www.youtube.com/watch?v=g99So5p1MWQ

第2回ワークショップ: https://youtu.be/iXUYiCrfGZA?si=L5eUVwxJl4AVpAYn









＜ワークショップ開催概要＞

第1回

場所：ロサンゼルス

講師：Zach Mangan

ゲスト：Remy Morimoto Park (@veggiekins) 、Alyssa Antoci (@alyssaantoci)

第2回

場所：ニューヨーク

講師：Zach Mangan

ゲスト：Sean Considine (Jean-Georges restaurant)、Alan Jiang (12 Matcha)

人気ペストリーショップやカフェとほうじ茶を使ったコラボレーションメニューを展開

ワークショップ開催の他、ほうじ茶の普及に向けた取り組みの一環として、本年は著名な飲食店2店舗と協業し、ほうじ茶を使用した特別メニューの開発・提供を行いました。各店舗の独自性を生かしたほうじ茶スイーツが本施策で生み出され、ほうじ茶のドリンクだけでない、新たな活用方法を消費者に提案しました。

【実施例】

● Van Leeuwen Ice Cream

ほうじ茶アイスクリーム

※Van Leeuwen Flavor Labの一店舗にて販売。春頃から全スクープショップにて展開予定。

● Dominique Ansel Bakery

ほうじ茶＆沖縄黒糖クロナッツ ※2026年1月の期間限定メニューとして販売

JFOODO公式Podcastでも日本茶の魅力を発信

公式Instagramに加え、本年度からは、新たにPodcastの配信を開始いたしました。視覚情報に加え、音声を通じたストーリーテリングにより、日本茶の文化的背景や奥深い魅力を深掘りすることで、現地消費者とのより親密なエンゲージメント構築を目指しています。

今後も、抹茶やほうじ茶をはじめとする日本茶の多彩な魅力や楽しみ方を伝えるコンテンツを継続的に発信してまいります。

公式Instagram：

@justteayourself

公式Podcast：

https://creators.spotify.com/pod/profile/jfoodogreenteaus

JFOODOについて

「日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO)」は、2017年4月1日付で日本産農林水産物・食品のブランディングのためにオールジャパンでの消費者向けプロモーションを担う組織です。日本の農林水産物・食品の更なる輸出拡大のためには、海外での更なる需要創出が必要です。JFOODOは、海外消費者向けのプロモーション強化を通じて需要を喚起し、日本の農林水産物・輸出拡大に貢献してまいります。

ウェブサイト：https://www.jetro.go.jp/jfoodo/