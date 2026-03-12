ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」 春のクイズ大激闘！スペシャルグリーティングイベント『ゴジハムくん クイズ大会2026春』 2026年4月4日（日）～2026年5月31日（日）にて開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」では、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと「ゴジラ迎撃作戦」限定のグッズが手に入るクイズ大会に参加できるイベント『ゴジハムくん クイズ大会2026春』を2026年4月4日（日）～2026年5月31日（日）の土日祝日限定で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343981/images/bodyimage1】
本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチしたり、一緒に記念写真を撮影することができます。さらに、「クイズ大会」では、参加されたお子様にニジゲンノモリスタッフがゴジラにまつわるクイズを出題。見事正解した方には2個、不正解の方にも1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼントいたします。待ちに待った春が来た！人気者「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと難問クイズバトルに立ち向かうため、家族みんなでニジゲンノモリに出かけよう！
■イベント概要
実施期間：
2026年4月4日（日）～2026年5月31日（日）期間中の土日祝日限定
実施時間：
対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催（各回20分）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口
内容：
指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合い、記念写真の撮影を行います。さらに、クイズ参加券をお持ちの方限定でニジゲンノモリスタッフが出題するクイズに挑戦し、正解した方には2個、不正解の方にも1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼント
対象：
各種小人チケットをご購入されたお子様
費用：無料
※別途、アトラクション入場券が必要となります
参加方法：
アトラクション受付にて対象の方に「クイズ大会参加券」をお配りします。参加券をお持ちの上、実施時間にゴジラミュージアム入口までお集まりください
HP：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるのエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343981/images/bodyimage1】
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要