『結城さくな』× オンキヨー株式会社のボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 3月13日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と大人気バーチャルYouTuber『結城さくな』※1とのボイス入りコラボレーションワイヤレスイヤホンを受注販売いたします。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、左右のイヤホンに「たまおね」、充電ケースに『結城さくな』をイメージするデザインやロゴをあしらい、黒を基調としたシックで普段使いができるデザインとなっています。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）で、パッケージには本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた『結城さくな』のビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「マイクロファイバークロス（1種類）」および「イヤホンポーチ(１種類)」「ワイヤレス充電器（1種類）」も3月13日（金）15:00より受注販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では３月13日（金）15:00より「ワイヤレスイヤホン」および「マイクロファイバークロス」「イヤホンポーチ」「ワイヤレス充電器」の受注販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。店頭には『結城さくな』等身大のスタンドパネルも展示、専用コーナー含めお楽しみください。
また3月13日（金）15:00～3月15日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただく可能性がございます。整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X(@ONKYO_ANIME)にてお知らせいたします。
※1 『結城さくな』とは
ゲームと歌が好きな人見知りな女の子。ちょっぴりドジっ子なメイドさんだけど一流の猫メイドになるために奮闘中。
■結城さくな公式サイト ：http://yuuki-sakuna.com/
■結城さくな公式X ：https://x.com/yuki_sakuna（@yuki_sakuna）
■結城さくな公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrV1Hf5r8P148idjoSfrGEQ
(C)2024-2026yuukisakuna
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343783/images/bodyimage2】
