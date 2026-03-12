NHK Eテレで放映中のTVアニメ「おじゃる丸」初となるLINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、NHK Eテレで放映中の人気アニメ「おじゃる丸」のLINE絵文字を2026年3月12日（木）に配信を開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343902/images/bodyimage1】
TVアニメ「おじゃる丸」初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！
本作では、おじゃる丸をはじめ、電ボやカズマなどおなじみのキャラクターたちの魅力をぎゅっと詰め込んだ、日常会話で使いやすい表情やリアクションを中心とした絵文字となっております。
是非、LINE絵文字でもTVアニメ「おじゃる丸」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「おじゃる丸」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=6996bc2826782733e6b59cf1
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ「おじゃる丸」
昔むかし、ヘイアンチョウ時代の妖精界に、“坂ノ上おじゃる丸”というみやびなお子様がおりました。
おじゃる丸は、退屈な毎日にあきあきしておりました。
ある日、ひょうんなことから“エンマ大王のシャク”を手にしたおじゃる丸は、エンマ大王と追いかけっこの末、エンマ界にある“月の穴”に落ちてしまいます。
そして、たどり着いたのが“千年後の世界”のどかな田園地帯が広がる月光町でした。
月光町で出会うものは、おじゃる丸にとって新鮮で魅力的なものばかり！
すっかり気に入ってしまったおじゃる丸は、小学生の少年・カズマの家に居候を開始。
そこへ、おじゃる丸とシャクを追って、エンマ大王の子分・子鬼トリオもやってきます。
月光町の人たちを巻き込んで次々とゆかいな騒動を巻き起こしていくのです…。
【OFFICIAL SITE】https://www.nhk-character.com/character/ojaru.html
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_ojarumaru
(C)犬丸りん・NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
