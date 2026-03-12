有限会社 味源(本社：香川県仲多度郡、代表取締役：西山 泰和)は、この度、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村 栄輔)とのコラボ第1弾、『モスバーガー監修 モスバーガーポテト』の発売5周年と、テリヤキバーガーのリニューアル発売を機に、パッケージデザインおよび中身を刷新し、2026年3月25日(水)から全国のスーパーや小売店、ドラッグストア等で販売開始いたします。





商品パッケージ





日本生まれのハンバーガーチェーン店「モスバーガー」。独自のメニュー開発で多くの人に愛され続けているモスバーガー監修のもと、2021年4月から販売している「モスバーガーポテト(テリヤキバーガー風味)」をリニューアルして新しい味わいのポテトスティックが完成しました。









【モスバーガーポテト発売5周年記念！テリヤキバーガーのように愛され続ける味わいに】

モスバーガーポテト(テリヤキバーガー風味)は2021年の発売以来、累計出荷数250万個を突破しました。モスバーガーの看板メニューである「テリヤキバーガー」の味わいを再現したお菓子として、多くの方に愛されてきました。

この度、テリヤキバーガーのリニューアルに合わせ、テリヤキのコク旨感をアップさせ、従来よりも満足感のあるコク旨な味わいに仕上げました。





テリヤキバーガーもソースをリニューアル！※画像はイメージです









【テリヤキソースのコク旨感を追求！】

従来のテリヤキソースの風味をベースにし、隠し味に日本ならではの「和の素材」をプラス。焦がし醤油や和風だし、三温糖を新たに加えることで、テリヤキソースの甘みとコク、旨みをアップさせました。

食べた時のテリヤキの甘さとコク、マヨネーズの酸味が絶妙にマッチするよう、数十回試作を重ねて仕上げました。









【パッケージデザインへのこだわり】

視覚から「美味しそう」と感じていただけるように、店舗で提供されるテリヤキバーガーの商品画像を強調する工夫をパッケージに施しました。

テリヤキのコク旨感がアップしたことが伝わりやすいよう、背面にテリヤキソースの濃厚感を表現しています。





テリヤキソースのコク旨感が更にアップした「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」は、ご家族や友人との団らん、頑張った自分へのご褒美にもぴったりなお菓子です。リニューアルしたテリヤキバーガーとともにお楽しみいただける商品です。





また、全国発売に先駆けて、3月18日(水)から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて先行販売を行います。

※地域・店舗により販売状況が異なる場合がございます。









【商品概要】

商品名 ：モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)

希望小売価格：220円(税込)

内容量 ：50g

賞味期限 ：製造日より185日









【会社概要】

当社は香川県の食品メーカーとして、100種類以上の商品を自社ブランドで取り扱っています。その中でも創業当時から販売しているヒット商品が「黒ごまきな粉」シリーズ。そして、発売1ヵ月で35万個を記録した話題の次世代チップス「SABACHi(サバチ)」、更にはモスバーガーとコラボした「モスバーガーポテト(テリヤキバーガー風味)」「オニポテスナック」なども生み出し、世界中に届けています。





有限会社 味源

代表者 ： 代表取締役 西山 泰和(ニシヤマ ヤスカズ)

設立 ： 1994年2月24日

所在地 ： 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019番地16

事業内容 ： 食品製造卸業、OEM企画・開発、インターネット通信販売

公式サイト： https://ajigen.com/