メデラ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：馬場 淳一、以下メデラ)は、人気の乳頭ケア製品「ピュアレーン7g」に新アプリケーターを採用し、より使いやすいデザインにリニューアルいたしました。授乳期の乳頭ケアはもちろん、リップケアや乾燥が気になる部分など、家族みんなで使える多用途ケアとして新たにご提案します。

これからも当社では、母乳育児を希望されるお母さまをサポートする製品の開発に努めてまいります。





ピュアレーン





■新アプリケーターデザインで、より快適に

新しいアプリケーターデザインは、塗りやすく、必要な量をコントロールしやすい形状に改良。外出先でも手軽に使える仕様で、ママや家族の毎日のケアをより快適にサポートします。





塗りやすいデザイン





■100％天然由来成分、やさしさそのまま

ピュアレーンは、100％天然由来のラノリン(精製羊毛脂)のみを使用。防腐剤・香料・着色料を一切含まず、赤ちゃんの口に触れても安心して使えるやさしさを実現しています。乳頭ケアはもちろん、唇、手指、ひじ、かかとなど、乾燥が気になるあらゆる部位にお使いいただけます。





乳頭ケアに





ひじやかかとにも





赤ちゃんのデリケートなお肌にも





■家族みんなでシェアできる多用途ケア

授乳期のママだけでなく、パパやお子さまのスキンケアにも活躍。リップバームやハンドクリーム、など、家族全員の“うるおい習慣”を支える一本です。





家族で使える





■リニューアル記念キャンペーン実施

今回のリニューアルを記念して、「ピュアレーン7g 新アプリケーターデザイン体験キャンペーン」を実施します。毎月250名様に4カ月連続、合計1,000名様に新しいアプリケーターをお試しいただけるチャンス。ピュアレーンのやさしさと使いやすさを、ぜひご自身の肌で体感してください。

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/medela_japan/





新アプリケーターデザイン





■製品概要

製品名 ： ピュアレーン7g

内容量 ： 7g

成分 ： ラノリン100％(高純度精製)

発売日 ： 2026年3月より順次

販売場所： 全国のベビー用品店、ドラッグストア、オンラインショップなど

お得な大容量の37gもございます。

URL ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF202AE-1A03-4FEA-A07D-D35FFED7FB94









■ピュアレーンの特長

「ピュアレーン」は、妊娠中や授乳中の乾燥しデリケートな乳頭をすばやくケアするために開発された乳頭ケアクリームです。100％天然由来のラノリンを使用しており、赤ちゃんが口にしても安全なため、毎日安心してご使用いただけます。こっくりとした質感が肌に密着し、しっかりと保護します。





・高品質な成分

ピュアレーンは、メディカルグレードの高精製ラノリンを使用しており、欧州薬局方(EP)と米国薬局方(USP)の厳しい基準をクリアしています。ラノリンクリームで世界で初めてナチュラル認証を取得し、エコサートとネイトルゥーの認証も受けています。合成化学物質や遺伝子組み換え原料(GMO)を一切使用していないため、赤ちゃんやママのデリケートな肌にも優しい品質です。





・そのまま授乳OK

ピュアレーンは、授乳前に拭き取る必要がないため、忙しいママにとって手間いらずで安心して使える製品です。赤ちゃんが口にしても安全な成分で作られています。





・乳頭ケアだけでなくスキンケアにも

ピュアレーンは、乳頭ケアだけでなく、おむつかぶれなど赤ちゃんのデリケートなお肌や、ママの乾燥した唇のケアにも最適です。優しく安心な成分なので、毎日安心してお使いいただけます。









■メデラ株式会社について

メデラ株式会社は、1993年にMedela Holding AG(本社：スイス)の100％子会社として東京に設立されました。赤ちゃんとお母さまの健康、母乳育児をサポートすることを使命とし、研究に基づいた乳房に負担の少ない電動さく乳器、特殊授乳製品を含む母乳育児サポート製品を開発・展開しています。メデラの病院グレードの電動さく乳器「シンフォニー」は、たくさんの国内の病院・産院でも採用されているさく乳器です。また、ご家庭向けのさく乳器として「モーションインブラ電動さく乳器」「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」、「ソロハンズフリー電動さく乳器」、「メデライージー」、「ハーモニー」を展開しています。





所在地 ： 東京都渋谷区笹塚2-26-2

代表取締役： 馬場 淳一

URL ： https://www.medela.jp/