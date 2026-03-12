株式会社MJE(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：大知 昌幸、証券コード：433A)の看板型デザイン自販機「bord station(ボードステーション)」が、沖縄県名護市の観光施設「ナゴパイナップルパーク」にてオリジナルグッズを販売する自販機として設置されたことをお知らせします。





看板型デザイン自販機「bord station」： https://bordstation.jp





ナゴパイナップルパークに設置された自販機





■「ボードステーション」導入の背景

来園されたお客様が施設に足を踏み入れた瞬間から、非日常のワクワク感を味わい、楽しんでいただきたい。こうした想いが、今回の導入のきっかけとなりました。





ナゴパイナップルパークでは、これまで「入園前からオリジナルグッズを身につけて、園内で写真を撮りながら楽しみたい」という来園者の声が多く寄せられていました。





しかし、入口付近はスペースが限られており、新たに売場スペースを設けることや販売スタッフを配置することが課題となっていました。





こうした課題を解決する手段として採用されたのが、デザイン自販機「ボードステーション」です。

限られたスペースにも設置でき、スタッフを配置することなく来園者が気軽にオリジナルグッズを購入できる点に加え、施設の世界観を表現しやすいデザイン性も評価され、今回の導入が決定しました。









■ナゴパイナップルパークの自販機について

(1) 入園前にオリジナルグッズの購入が可能に！

来園者が入園前にオリジナルグッズを購入できるようになり、グッズを身につけた状態で園内を楽しめるようになります。また、無人販売が可能なため、スタッフの省人化にも寄与し、施設運営の効率化にもつながります。





(2) 自動販売機自体がフォトスポットに！

自販機はナゴパイナップルパークの公式キャラクターが描かれたデザインとなっており、フォトスポットとして写真撮影ができるようになっています。来園者が入園前の待ち時間などにも気軽に写真を撮って楽しむことができます。





ナゴパイナップルパークの自販機デザイン





■自販機で販売される商品(予定)





ナゴパイナップルパークのオリジナルグッズを販売





自販機では、以下の商品が販売される予定です。





・パイナップルサングラス：700円

・パイなそーグッズ(Tシャツ・キャップ等)※検討中









■ナゴパイナップルパーク担当者の方のコメント

自動販売機を通してオリジナルキャラクターやグッズに触れたり、フォトスポットとして写真撮影を楽しんだりすることで、園内での体験をより楽しんでもらうきっかけになれば嬉しいです。

また、「可愛い販売機がある！」と、お子様やご家族連れのお客様にも喜んでいただけるのではないかと感じています。

設置が決まった際には、スタッフからも「接客の手が離せない時間帯でも、お客様にグッズを提供できるのは助かる」という声も上がり、省人化への効果も期待しています。

ナゴパイナップルパークでは今後、通常は販売していないオリジナルグッズや限定商品の展開、SNSでの発信を通じた話題づくりに取り組んでいく予定です。





さらに、個数限定販売や「何が当たるかわからないランダム販売」、スポーツ選手とのコラボグッズなど、自販機を起点とした新しい企画にも挑戦していきたいと考えています。









■設置場所情報

施設名 ： ナゴパイナップルパーク

設置場所 ： 沖縄県名護市為又1195

営業時間 ： 10：00～18：00(最終入園17：30)

Webサイト： https://www.nagopine.com/

Instagram： https://www.instagram.com/nagopineapplepark/









■累計設置台数3,500台以上！看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」とは

物販可能な看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」は、「商品を買うために人が自然と立ち止まる」という自販機の特徴を利用して、購入者に直接サービスや店舗のPRをすることができるサービスです。デザインはご要望に合わせて、当社担当デザイナーがオリジナルで制作しています。専用ボトルや物販用ラックで飲料以外の商品も販売可能です。





今後ボードステーションの特徴を生かし、様々な商品のラインナップを充実させ、お客様に喜んでいただけるツールとして拡充してまいります。





看板型デザイン自動販売機「ボードステーション」





サービスサイト： https://bordstation.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/bordstation.media/





【ボードステーションに関するお問い合わせ先】

株式会社MJE ボードステーション担当

TEL： 0120-984-742

お問い合わせフォーム： https://bordstation.jp/contact/vending-machine/









■株式会社MJEについて

MJEは、「for Workplace Innovation ワークプレイスをよりよくすることで企業の成長に貢献する」をミッションに掲げ、「オフィス環境を中心としたICT事業」と「シェアオフィスを中心としたスペースソリューション事業」を展開しています。あらゆる成長フェーズにある企業のワークプレイスを最適化し、企業の「生産性の向上」に、ひいては地域経済の活性化に貢献します。





社名 ：株式会社MJE

本社所在地 ：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3

大阪センタービル6F

代表 ：代表取締役社長 大知 昌幸

事業内容 ：ICT事業［情報通信領域］

SS事業 ［空間領域］

設立 ：2006年12月





【当社ウェブサイト】

コーポレートサイト ： https://mjeinc.co.jp

遠隔サポートサービス「biz-usクラウド」 ： https://biz-us.jp

無線LAN最適化ソリューション「Tbridge」 ： https://tbridge-mje.jp

シェアオフィス「billage」 ： https://billage.space

オリジナルデザイン自販機「bord station」 ： https://bordstation.jp

オウンドメディア「IT解決コラム」 ： https://it-column.mjeinc.co.jp/





※プレスリリースは発表日現在の情報です。後発事象等によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名および商品名は各社の商標もしくは登録商標です。