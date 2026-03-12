札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会(東京都港区／代表：堤田 和久)は、2026年4月25日(土)・4月26日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「札幌ハンドメイドマルシェ2026」を、つどーむ(北海道札幌市)にて開催します。なお、札幌ハンドメイドマルシェは今回で5回目の開催となります。





イベントメインビジュアル





来場者の様子(前回開催)

出店者の様子(前回開催)

前回の様子・体験教室1





■ イベントの3つの特徴

(1) 合計で約1,200ブースが出店！「自分だけのお気に入り」と出会える特別な2日間

(2) 作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

(3) 初めてでも安心して参加できる！31種類の体験教室(ワークショップ)を開催









■ 開催目的

ハンドメイドマルシェは、北海道から九州まで全国12都市で開催しており、「ものづくり市民の作品発表の場」や「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指してきました。今回、手づくりマーケットの文化が根付く札幌で全国から作り手が一堂に会するハンドメイドマルシェを開催することで、ものづくり文化の今を感じられる貴重な機会となることを目指します。









■ 概要

名称 ： 札幌ハンドメイドマルシェ2026

内容 ： 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売、体験教室等

日時 ： 2026年4月25日(土)・4月26日(日) 11:00～17:00

※当日券は16:40まで販売

会場 ： つどーむ(北海道札幌市東区栄町885番地1)

出店ブース ： 約1,200ブース ※2日間合計・予定

入場料 ： 当日券500円、前売券400円 ※小学生以下は入場無料

主催 ： 札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会

公式サイト ： https://spr.handmade-marche.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/handmade.marche/









札幌ハンドメイドマルシェでは、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず25,000点以上の手づくり作品が会場に集まり販売・展示されます。

なお、当日は2日間合計で約1,200ブースが出店し、多くの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わうことができます。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品。全国各地から集まった手づくり作品に囲まれて、まさに“ハンドメイド尽くしの2日間”をお楽しみいただけます。





前回の様子・ハンドメイド作品

前回の様子・フード商品





(2) 作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作品の裏側にあるストーリーを作家本人から聞けるのはハンドメイドマルシェならでは。

“買い物”以上の体験を楽しみながら、自分だけの特別な一品を見つけることをできます。

なお、2025年5月の前回開催では2日間合計で約11,000人の来場者を迎え、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。





前回の様子・出店者と来場者の交流1

前回の様子・会場俯瞰

前回の様子・出店者と来場者の交流2





(3) 初めてでも安心して参加できる！31種類の体験教室(ワークショップ)を開催

イベント当日は初心者でも10分～90分で完成できるワークショップを31種類開催！

アクセサリーやインテリア、ミニチュア雑貨やアート等、親子や友人同士でも楽しめる内容を幅広く用意しています。

なお、作家本人が先生となって丁寧に教えてくれるので、どなたでも安心して作品作りを体験することができます。





前回の様子・体験教室2





《ご参考》出店作品と体験教室の一例

※各画像下の名称は作家名(体験教室の場合は講師名)です。

※イベントに出店する全ての作家は公式サイト内「出店情報」ページよりご覧いただけます。





■ ハンドメイドブース

アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等のオリジナル作品が販売・展示されるエリア





akico

La fleche

陽月～うつわと雑貨～





■ フードブース

焼き菓子や和菓子、調味料や茶葉等の食品が販売されるエリア





SA-LABO北海道

クッキーアトリエプラスエス

フラワーおはぎoh!huggy!!





■ ワークショップ(体験教室)ブース

アートやファンシー雑貨、アクセサリー等の作品づくりを実際に体験できるエリア





タイルクラフト講座

銀のつちめ模様リング講座

食品サンプル講座