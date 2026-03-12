アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇)は、2026年3月11日に、AI利用における最大の課題であるセキュリティリスクをオンプレミス環境で解決し、バーチャルヒューマンの活用に最適化した新基盤「Edge AI Array」(エッジAIアレイ)を発表いたしました。





バーチャルヒューマンに最適なオンプレミスAIプラットフォーム「Edge AI Array」





近年、生成AI活用はあらゆる業種で急速に拡大しています。その一方で、クラウド上での生成AI運用には、以下の3つの主要な課題が指摘されています。





・個人情報・機密情報の取り扱いにおけるセキュリティリスク

・インターネット経由による応答遅延

・従量課金による運用コストの増大





2026年3月11日に発表の「Edge AI Array」(商標登録出願中)は、当社オリジナル製品であるリモートアクセスインフラ「リモートPCアレイ」の先進技術を活用して開発された、オンプレミス環境の生成AIプラットフォームです。生成AIを低コスト・安全・効率的に利用・運用できる新たな仕組みを提供し、上記AI運用における主要な3つの課題を解決します。

特に、AI利用が急速に拡大する中で、個人情報や機密情報を外部システムから遮断し、安全に運用できる環境を実現する点が大きな特徴です。





また、「Edge AI Array」上でバーチャルヒューマンを稼働させることで、自治体・民間を問わず、さまざまな業種における営業の一次対応、コンサルタント業務、サポート業務、各種受付対応など、人間に代わって個人情報を扱う幅広いサービスでの活用が想定されています。これにより、深刻化する日本の労働人口減少という社会課題に対する革新的な解決策となると考えています。





「Edge AI Array」は2U筐体内に、NVIDIA製AI向けGPUを最大5基搭載可能です。これにより、AIの頭脳にあたるLLM/RAG用システムと、AIの身体にあたる複数のフロントエンド処理システムを、1つの筐体で統合的に構成でき、バーチャルヒューマンに最適なプラットフォームとしてご利用いただけます。





また、2026年3月12日より開催される、SB C&S株式会社(ソフトバンクのグループ企業)主催の最新AI(人工知能)ソリューションを一堂に集めた展示・体験型イベント「AI Frontline(エーアイ フロントライン)」(URL： https://seminar.jp/cas-ai-frontline/?id=P0036 )に出展いたします。

AI Frontlineでは、「Edge AI Array」上で動作するバーチャルヒューマンのデモンストレーションを実施し、オンプレミスAIの可能性をご覧いただけます。





当社は、お客様の環境に最適なエッジAIソリューションの開発を進め、安全かつ効率的なオンプレミスAI基盤の構築をご支援いたします。当製品とサービスを通じて、新たにAI事業への参入を推進してまいります。





※バーチャルヒューマン：AI技術を駆使して作られた仮想の人間キャラクター





利用イメージ





▼Edge AI Arrayの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/eaa/eaa.html





「Edge AI Array」仕様





■出荷開始予定日

2026年7月









■コメント

SB C&S株式会社は、アセンテック株式会社による新たな「リモートPCアレイ」製品の発表を心より歓迎いたします。アセンテックは、これまで企業のセキュリティ強化と働き方の多様化を支える革新的なソリューションを提供されており、今回発表された「Edge AI Array」も、同社の高い技術力とユーザー価値を追求する姿勢が結実したものであり、お客さまのIT環境に新たな選択肢をもたらすものと確信しております。また、アセンテックが当社主催の「AI Frontline」に出展し、本製品の価値や最新の取り組みを広く発信されることを、大変うれしく思います。国内企業のDX推進とAI活用が加速する中で、本イベントを通して多くのお客さまに新たな可能性を届けられることを期待しています。SB C&Sは今後もアセンテックとの強固なパートナーシップのもと、安全かつ柔軟なワークスタイルを実現するソリューション提供に向け、より一層連携を深めてまいります。





SB C&S株式会社 常務執行役員(ICT事業 マーケティング推進担当)伊藤 孝太









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】









*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。