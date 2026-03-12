兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」では、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと「ゴジラ迎撃作戦」限定のグッズが手に入るクイズ大会に参加できるイベント『ゴジハムくん クイズ大会2026春』を2026年4月4日（日）～2026年5月31日（日）の土日祝日限定で開催いたします。本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチしたり、一緒に記念写真を撮影することができます。さらに、「クイズ大会」では、参加されたお子様にニジゲンノモリスタッフがゴジラにまつわるクイズを出題。見事正解した方には2個、不正解の方にも1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼントいたします。待ちに待った春が来た！人気者「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと難問クイズバトルに立ち向かうため、家族みんなでニジゲンノモリに出かけよう！

■イベント概要

実施期間：2026年4月4日（日）～2026年5月31日（日）期間中の土日祝日限定実施時間：対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催（各回20分）場所：「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口内容：指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合い、記念写真の撮影を行います。さらに、クイズ参加券をお持ちの方限定でニジゲンノモリスタッフが出題するクイズに挑戦し、正解した方には2個、不正解の方にも1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼント対象：各種小人チケットをご購入されたお子様費用：無料※別途、アトラクション入場券が必要となります参加方法：アトラクション受付にて対象の方に「クイズ大会参加券」をお配りします。参加券をお持ちの上、実施時間にゴジラミュージアム入口までお集まりくださいHP：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。https://awaji-grandchariot.com/room/3416/?utm_campaign=pr

■グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

定員：最大2名内容：「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」をテーマに装飾。“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができる＜オリジナルノベルティ＞・オリジナルデザイン「ゴジラ合皮コースター」・「キングギドラ」デザイン画アートボード

TM & © TOHO CO., LTD.