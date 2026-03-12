biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」にて、2026年3月27日（金）から4月10日（月）までの期間、親子で気軽に本格的なマリンレジャーを体験できる「春休み親子マリン体験会」を開催いたします。

企画の背景と目的

春休み期間中、都市部にいながら自然と触れ合える「海遊び」の機会をファミリー層に提供します。「マリンスポーツは準備が大変、難しそう」というイメージを払拭するため、手ぶらで・安価に・安全に体験できるプログラムを企画しました。お子様の新しい挑戦を応援し、体験後はマリーナ内のレストランでお得に食事を楽しめる、充実の一日を提案します。

注目のアクティビティ詳細

SUP（スタンドアップパドルボード）

水面を歩くような新感覚のSUPは浮力が非常に高い大きなボードを使うため、驚くほど安定しています。最初は座って漕ぎ、慣れてきたら立ち上がってみましょう！水面を散歩しているような感覚はSUPならでは。バランス感覚が養われるので、お子様の初めての習い事としても注目されています。 ライフジャケット着用必須で安全！対象：6歳以上

HOBIE（ホビー）

操作が簡単なので、教わった瞬間に乗りこなすことができる、足漕ぎ式のHOBIE。自転車をこぐような感覚で、小さなお子様や体力に自信のない方でも驚くほどのスピードで進めます。手を使わずに操作できるので、スマホで写真を撮ったり、海風を全身で感じたりと、自由度の高い体験が魅力です。対象：身長130cm以上（同乗なら130cm未満もOK）

体験参加者限定！レストラン500円OFF特典

体験参加者全員に、マリーナ併設の「カフェ＆ダイニング ヘミングウェイ」で当日使える500円OFFクーポンを贈呈。名物のスープカレーやステーキ、ベーグルフレンチトーストなど、海を眺める最高のロケーションで「食」も満喫いただけます。海の冒険のあとは、美味しい食事で思い出をさらに楽しく♪定員になり次第、受付終了となるのでお早めにご予約ください！

開催概要

イベント名： 春休み 親子マリン体験会 開催期間： 2026年3月27日(金) ～ 4月10日(月) ※3/29は除く 実施時間： 第1回 10:00～ / 第2回 12:00～（各回約30分）参 加 費： 2,000円 / 回（税込・ライフジャケット貸出込） 場 所 ： 大阪北港マリーナ（大阪府大阪市此花区常吉2-13-18） 詳 細 ： http://hokkomarina.com/event/marineexperience 予 約 ：http://hokkomarina.com/entry/flow/id/800

大阪北港マリーナとは

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18電話番号：06-4400-5194営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

