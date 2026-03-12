ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」を無料公開しました。を無料公開しました。

■このガイドのポイント

1.見出しに疑問文を含むコンテンツはAI引用率が2倍に上昇2.AI引用コンテンツの44.2%は本文の冒頭30%から抽出される3.プレスリリースのAI引用数は2025年7月～12月で5倍に急増。鮮度が引用率を左右する

■「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」：概要

ChatGPTやGoogleのAI Overview（SGE）が普及したことで、ユーザーはWebサイトをクリックせずに疑問を解決できる「ゼロクリック検索」が急増しています。この環境下で、プレスリリースは従来の記者だけでなく、AIのクローラーにも正しく評価・引用されることが不可欠です。しかし、従来のプレスリリースの書き方は「記者に読まれること」がゴールでした。LLMO（大規模言語モデル最適化）に対応したリリースは「AIのクローラーに構造を読まれ、回答文に引用されること」がゴールであり、この根本的な違いを理解したうえで設計図を描く必要があります。本マニュアルは、AI対策・LLMOに有効なプレスリリースの書き方を「タイトル設計→リード文→本文構成→配信後検証」まで7つの具体的手法に体系化した実践ガイドです。

＜この資料でわかること＞

・AIがプレスリリースを「取得→選別→生成」の3段階で処理する仕組みと、各段階で落とされる典型パターン・タイトルに疑問文を含める・冒頭3文に断定＋数値＋出典を集中させるなど、AI引用率を高める7つの具体的手法・配信後にChatGPT・Gemini・Google検索でAI引用を検証し、構造を修正する実践サイクル

＜こんな方におすすめ＞

・プレスリリースを配信してもAI検索に引用されないと感じている広報・PRご担当者様・「ゼロクリック検索」時代に自社の情報を正しくAIに届けたいマーケティング担当者様・LLMO対応を「理解する」段階から「実行する」段階に進みたい方

■解説ガイド目次

Chapter-1 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースのやり方における現状の課題Chapter-2 技術的背景 ― なぜAIはこの情報を無視するかChapter-3 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースの書き方 ― 7つの具体的手法Chapter-4 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースを実行できるパートナーの見極め方Chapter-5 結論 ― AIの調査PRならIDEATECH

■会社概要

