大阪欄間の伝統技法を現代アートへ昇華した「PREGNO RANMA mignon」。繊細な透かし彫りが、光と影が織りなす日本美を描き出します。





株式会社岡本銘木店(本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：佐藤 朋子)は、当社が手がける「大阪欄間アート」のPREGNOシリーズを、2026年3月12日(木)より、郵船クルーズ株式会社が運営する「飛鳥クルーズ オンラインショップ」にて販売開始いたします。

「大阪欄間アート」は、2025年7月20日に就航した豪華客船「飛鳥III」の客室「ミッドシップスイート」に採用されており、船上空間を彩る日本の伝統工芸作品として展開されています。





「飛鳥クルーズ オンラインショップ」

「ASUKA III meets 47都道府県」大阪府ページ

https://shop.asukacruise.co.jp/category/OSAKA/









■「ASUKA III meets 47都道府県」プロジェクト採用

本取り組みは、郵船クルーズ株式会社が推進する

「ASUKA III meets 47都道府県」プロジェクトの一環です。

日本全国の魅力を発信し、地域創生や地場産業の活性化を目指す同プロジェクトにおいて、当社は大阪府の代表的取り組みとして選定されました。

当社作品「大阪欄間アート」は、飛鳥III ミッドシップスイート客室「大阪府部屋」(8030号室)の壁掛け作品として採用されています。





豪華客船『飛鳥III』と、ミッドシップスイート客室「大阪府部屋」(8030号室)に採用。 画像提供：(C)郵船クルーズ株式会社





また、当社を取材した映像が「ASUKA III meets 47都道府県」プロジェクトの紹介映像(CM)として公開されています。

本映像は、2025年8月よりBS朝日にて放映中の「世界の船旅」・「飛鳥物語」の間のCM枠にて放映され、日本全国へ向けて発信されています。今後も船内および各種メディアにて不定期に放映予定です。





YouTube公開動画： https://youtu.be/TrtI0qeWTwI









■商品ラインアップ：伝統技法を活かした現代アート作品

「大阪欄間アート」シリーズ

●PREGNO RANMA mignon［作品番号 m0001～5］

鶴や松など、欄間に用いられる伝統意匠をモチーフとした一点物作品

初回は5作品を出品

●PREGNO ittenmonoコースター〈五感(5枚)セット〉

●PREGNO Zen Balance Tower PREMIUM

●PREGNO Zen Balance Tower

価格帯：4,000円～60,000円(税抜)





「LINE UP」

PREGNOシリーズ各作品。匠の技と木の個性が融合した、上質なインテリアコレクション。





■飛鳥IIIとともに、日本の伝統を未来へ

長年、寺社仏閣や和建築を彩ってきた「大阪欄間」。

その繊細な透かし彫りの技術を、現代のインテリアアートへと昇華させました。

伝統を守るだけでなく、現代空間に調和する意匠へ再構築。

“飾る欄間”として新たな価値を提案します。





伝統意匠を現代へと昇華する、匠の手仕事。





■健康経営優良法人2026 認定

当社は2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」に2年連続で認定されました。





社員一人ひとりの健康が企業価値向上と持続可能な社会づくりを支えるとの考えのもと、今後も安心・安全で生き生きと働ける環境づくりを推進してまいります。





健康経営優良法人2026





岡本銘木店ECサイト＜一枚板販売・大阪欄間アート(伝統工芸 × インテリアアート)＞： https://okamei.base.shop/

岡本銘木店公式サイト： https://okamei.co.jp/

岡本銘木店鳥飼支店Instagram： https://www.instagram.com/okamei_pregnostyle/









◆株式会社岡本銘木店について





『その構造 木造にしませんか？』





【会社概要】

社名 ： 株式会社岡本銘木店

本社所在地： 〒564-0001 大阪府吹田市岸部北5丁目32番1号

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 朋子

設立 ： 昭和34年6月20日 (創業 昭和26年3月1日)

事業内容 ： 一般木材、銘木、集成材、住宅設備等の販売／美術欄間、

彫刻品の加工／プレカット加工

(在来工法・金物工法・SE構法の構造材、羽柄材、合板)/

モールディング(造作部材)／気密測定／

各種工事(システムキッチン、ユニットバス、外壁等)／

瑕疵担保保険取次(株式会社住宅あんしん保証)

※住宅および非住宅木造建築(倉庫・工場、事務所、店舗、

各種施設など)についてもご相談を承ります。





公式HP ： https://okamei.co.jp/

オカメイお知らせHP： https://okamei.co.jp/news/





丹波篠山工場(木造建築／2022年建設時撮影)

丹波篠山工場 全景(木造建築／工場・倉庫・事務所棟／2025年6月撮影)





●オカメイ 3つの「エコ心」

オカメイ 3つの「エコ心」









