ふるさと音楽会は、山口県出身の若手演奏家で構成する音楽団体として、2026年5月31日に防府市地域交流センター アスピラートで第8回コンサートの開催を予定している。現在、クラウドファンディングにより1,200,000円の支援を募集中であり、地方の音楽文化発展に向けた課題解決の取り組みとして注目されている。

地方における音楽文化の格差を解消する取り組み

日本の文化格差は都市部と地方の深刻な課題である。特に音楽分野においては、プロによる生演奏に触れる機会が地方では限定的であり、若い世代の芸術体験に大きな影響を与えている。同団体は、この問題に対して2017年の結成以来、毎年欠かさず山口県でコンサートを開催し続けることで、地元の音楽文化振興に貢献してきた。メンバーの多くは現在、東京をはじめとする県外で専門的な音楽活動に従事している。しかし、音楽の道を歩むきっかけを与えてくれた山口県への感謝の念から、年末年始の帰省時期を活用して定期的なコンサートを実施。これまで7年間で30～40名の若手演奏家が参加し、クラシック音楽を中心としたプログラムで地元住民に芸術体験の機会を提供してきた。毎回の開催では、全国各地からの集合に伴う交通費、会場費、運営費といった経費が演奏者の自己負担となっており、実質的に赤字での運営が続いている。個人の負担だけでは持続可能性が確保できない状況に直面し、今回のプロジェクトは音楽活動の継続と地域文化の安定的な発展を実現するための重要な転機となる。

7年間の実績と次世代への音楽教育の継続

同団体は2017年の結成以来、一度も開催を欠かすことなく年一度のコンサートを開催している。演奏後のアンケートでは「来年も必ず開催してほしい」「若い演奏家の音楽を聴けて嬉しかった」といった声が寄せられており、地元での認知度と期待値が回を重ねるごとに高まっている。プログラムの内容も多様化しており、小規模アンサンブルから出演者全員での吹奏楽、ジャズや声楽アンサンブルなど、ジャンルを横断したパフォーマンスを展開。近年はショッピングモールや駅の広場といった公共施設での演奏、クリスマスコンサートなど0歳から楽しめるコンサートも企画し、幅広い世代に音楽体験を届けている。次回公演は2026年5月31日に防府市地域交流センター アスピラート3階音楽ホールにて開催予定。開場は13時30分、開演は14時で、終演は16時を予定している。同団体は、このプロジェクトを通じて音楽を軸とした地域との継続的な関係構築と、山口県の子どもたちへの次世代音楽教育への足掛かりとしたい考えを示している。クラウドファンディングでは、応援コース（1,000円～）から法人向けスポンサーシップ（50,000円～）まで多段階のリターンを用意。単なる金銭支援にとどまらず、リハーサル見学、出演者との交流会参加、地元の児童生徒への招待権など、音楽活動に深く参加できる体験型のプランも設計されている。募集期間は2026年3月末までであり、目標金額に達しない場合でもAll-in方式によりリターンが届けられる。

クラウドファンディング概要

募集目標金額は1,200,000円で、集計金額の使途は交通費800,000円、会場費200,000円、手数料200,000円となっている。目標金額を上回った場合には、プロジェクトの継続的な運営費に充当される予定。支援層別のリターンは以下の通り。応援コースでは、お礼メールと活動報告書PDFを提供。プログラム芳名掲載コース（2,000円）では、当日配布パンフレットへの掲載を実施する。チケットコース（3,000円～4,000円）では、コンサートへの一般入場に加え、手書きメッセージカードやオリジナルステッカーを付属。遠方向けには、当日の演奏会をアーカイブ動画で楽しめるプランも用意している。プレミアム体験層（10,000円～15,000円）では、最優先座席の確約、本番前のリハーサル見学30分程度、出演者全員との集合写真撮影を組み合わせたプラン設計。次世代支援として、支援者に代わり地元の小学生・学生5～10名を招待する権利も提供している。法人・団体向けコース（30,000円～150,000円）では、チケット複数枚の提供に加え、プログラムへの広告掲載やチラシ挟み込み、冠スポンサーとしてのロゴ掲載、後日の出張演奏実施の相談権などを設定している。

山口県における音楽文化発展への展望

同団体の活動は、地方における文化格差縮小の実践的モデルとして位置づけられている。都市圏に集中する音楽教育機会と比較し、地方における生のプロ演奏体験は限定的であり、これが地域の次世代アーティスト育成にも影響を与えている。山口県出身の若手演奏家たちが、音楽大学や専門学校での専門教育を経て、故郷でコンサートを展開することは、地元の音楽学習者にとって身近なロールモデルの提示となる。さらに、プロフェッショナルな音楽体験を提供することで、地域の文化的自立度向上にも寄与するものと考えられる。今後の方針として、単なる「帰省時期の演奏会」から「山口県の文化として根付く定期演奏会」への進化を目指す方針を示している。継続的な安定開催による地元認知度の向上、地域内での次世代育成との連携強化、公共施設やショッピング施設での多角的展開など、複層的なアプローチで山口県の音楽文化基盤の構築を進める計画となっている。支援申し込みはクラウドファンディングプラットフォーム上で受け付けており、詳細はふるさと音楽会の公式サイト、SNSで確認できる。

会社概要

企業名：ふるさと音楽会住所：東京都立川市柏町4-60-36上水マンション301号代表者：河野友紀設立：2017年構成：山口県出身の音楽大学在学者および卒業生で構成。これまでの出演メンバー総数は40名を超える。活動内容：年1回の定期コンサート開催、公共施設でのアンサンブル演奏、多世代向けクリスマスコンサートなど、クラシックからジャズまで多ジャンルの音楽体験提供公式サイト：https://furusatoongakukai2.wixsite.com/my-siteSNS：Instagram、Twitter（X）、Facebook---募集目標の根拠を簡潔に">